«Δεν σας αφήνω»: Ήρωας αστυνομικός διέσωσε ηλικιωμένο ζευγάρι από τα ορμητικά νερά με «σκοινί» από σεντόνια

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στο Κορωπί, όταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι εγκλωβίστηκε από τα ορμητικά νερά που προκάλεσε η καταρρακτώδης βροχή, αδυνατώντας να επιστρέψει στον οίκο ευγηρίας όπου διέμενε. Ένας αστυνομικός όμως, αψηφώντας τον κίνδυνο, τους διέσωσε με «σκοινί» από σεντόνια

Δραματική διάσωση μέσα στην κακοκαιρία

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 21 Ιανουαρίου, ωστόσο βίντεο από τη διάσωση ήρθε στη δημοσιότητα μόλις την Πέμπτη (05.02.2026). Το ηλικιωμένο ζευγάρι βρέθηκε αποκλεισμένο, με τον δρόμο να έχει μετατραπεί σε ορμητικό χείμαρρο λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας.

Με τη συνδρομή αστυνομικών της Άμεσης Δράσης και τη χρήση αυτοσχέδιου «σκοινιού» από σεντόνια, οι δύο ηλικιωμένοι κατάφεραν να σωθούν από τον κίνδυνο πνιγμού στο Κορωπί.

Αυτοσχέδιο σκοινί και ανθρώπινη αλυσίδα

Υπό τις οδηγίες αστυνομικού, ο άνδρας και η γυναίκα έδεσαν μεταξύ τους δύο σεντόνια, δημιουργώντας μια ανθρώπινη αλυσίδα, ώστε να μπορέσουν να περάσουν με ασφάλεια το επικίνδυνο σημείο.

Την ίδια στιγμή, ο αστυνομικός διέσχισε τον πλημμυρισμένο δρόμο, αψηφώντας τα ορμητικά νερά, για να φτάσει κοντά στο ζευγάρι και να συνδράμει στη διάσωση.

«Δεν σε αφήνω» τη στιγμή της αγωνίας

Πρώτα μεταφέρθηκε με ασφάλεια η γυναίκα και στη συνέχεια ο σύζυγός της. Ο ηλικιωμένος άνδρας περιέγραψε αργότερα ότι έπεσε κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, όμως ο αστυνομικός τον κράτησε, καθησυχάζοντάς τον με τα λόγια «δεν σε αφήνω».

Ασφαλείς μετά τη διάσωση

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, το ζευγάρι μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τους υπόλοιπους ενοίκους του οίκου ευγηρίας στον οποίο διαμένουν.