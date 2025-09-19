Δημιουργήθηκε ρομπότ που καταστρέφει τα καρκινώματα με ειδικό υπέρηχο

Στις ΗΠΑ εταιρεία έχει δημιουργήσει ρομπότ το οποίο με ειδικό υπέρηχο καταστρέφει καρκινώματα, όπως ανέφερε στην εκπομπή «Στιγμιότυπα» με τον Βασίλη Κουφόπουλο στον ΣΚΑΪ 100,3 ο Νίκος Παπανικολόπουλος, καθηγητής Ρομποτικής του τμήματος Computer Science and Engineering στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο της Μινεσότα.

Όπως σημειώνει, το ποσοστό επιτυχίας είναι στο 50% και τονίζει πως «είναι κάτι που μας έχει ενθουσιάσει όλους».

Συγκεκριμένα, ο καθηγητής αναφέρει: «Υπάρχει μια εταιρεία στη Μινεσότα η οποία έχει πάρει έγκριση από τις αρχές της Αμερικής, όπου ρομπότ εφαρμόζει υπερήχους και το κορμί αρχίζει και πολεμάει τον καρκίνο. (…) Για μας είναι κάτι εξαιρετικό. Χωρίς τη ρομποτική δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο».

«Αρκετοί μαθητές μας δουλεύουν σε αυτή την εταιρεία η οποία αγοράστηκε πρόσφατα από ένα γκρουπ από επενδυτές, με επικεφαλής τον Τζεφ Μπέζος και χρησιμοποιεί αυτό που λέμε ιστοτριψία, με ένα ρομπότ καταστρέφει καρκινώματα με ειδικό υπέρηχο. Αυτό συνδυάζεται και με άλλες θεραπείες και έχουμε άτομα που είναι σε προχωρημένες φάσεις καρκίνου, ειδικά του πνεύμονα. Ο τρόπος με τον οποίον το ρομπότ επεμβαίνει, γίνεται χωρίς κανένα άνοιγμα του κορμιού. Το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί δουλεύει μόνο στο 50% των περιπτώσεων και αυτό είναι κάτι που προσπαθούν να καταλάβουν οι γιατροί. Αυτό που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε είναι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις τους, τα τεχνικά τους προβλήματα και να τους δημιουργήσουμε την τεχνολογία που θα τους βοηθήσει να πάνε στο επόμενο βήμα».

Όπως τονίζει ο κ. Παπανικολόπουλος ρομποτική και τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας προς το καλύτερο, ενώ στέλνει το μήνυμα πως πρέπει «να χρησιμοποιούμε τις τεχνολογίες για να αυξήσουμε την ψυχική και σωματική ευεξία των ανθρώπων».

Θα δοκιμαστεί σε ασθενείς στην Αγγλία

Η στοχευμένη τεχνολογία υπερήχων, η οποία προς το παρόν διατίθεται μόνο στις ΗΠΑ, θα δοκιμαστεί τώρα από το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας σε ασθενείς με καρκίνο του ήπατος στο Κέιμπριτζ. Εάν η δοκιμή είναι επιτυχής, οι ρυθμιστικές αρχές αναφέρουν ότι θα αποτελεί «ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός», το οποίο ελπίζεται ότι θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταστροφή καρκίνων του παγκρέατος και των νεφρών.





