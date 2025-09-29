Δούσης για Μπισμπίκη: «Πρέπει να είσαι εντελώς κτήνος να πάρεις σβάρνα 10 αυτοκίνητα και να πας να ξεραθείς στον ύπνο»

Ο γνωστός δημοσιογράφος έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Faceboook το πρωί της Δευτέρας σχολιάζοντας όσα συνέβησαν με τον Βασίλη Μπισμπίκη ο οποίος φεύγοντας από κρητικό γλέντι παρέσυρε και προκάλεσε ζημιές σε δέκα παρκαρισμένα οχήματα στην Φιλοθέη με το ογκώδες όχημα που οδηγούσε.

Ο Τάσος Δούσης, στην ανάρτησή του, κάνει λόγο για «ντροπιαστική και γαϊδουρινή συμπεριφορά» χαρακτηρίζοντας τους ανθρώπους που προχωρούν σε αυτά τις πράξεις «κτήνη».

«Μιλάμε για ένα δημόσιο πρόσωπο που η συμπεριφορά του θα έπρεπε να είναι παράδειγμα προς όλους και αυτός δεν αισθάνεται την παραμικρή ντροπή» τονίζει ο δημοσιογράφος ενώ χαρακτηρίζει τον ηθοποιό «δημόσιο κίνδυνο» αν ισχύει η πληροφορία ότι είχε πιει και δεν ήξερε τι έκανε.

Τάσος Δούσης: Η ανάρτηση

«Ψευτόμαγκες όλου του κόσμου ενωθείτε. Μπισμπίκη θυμήσου είμαστε μαζί σου. Να στηρίξουμε τον ηθοποιό που αισθάνθηκε μια…. Αδιαθεσία και πήρε παραμάζωμα καμία δεκαριά αυτοκίνητα. Αλλιώς να πούμε πως… έσκυψε να ανάψει το A/C Τώρα όμως πάμε στο θέμα!

Ετσί είναι η Ελλάδα φίλοι μου. Κάποιος σπάει έναν καθρέφτη με το αυτοκίνητο του και σταματάει γράφει χαρτάκι με το τηλέφωνο του και ζητάει συγνώμη.

Και υπάρχει η Ελλάδα του κάθε Μπισμπίκη(καλός ηθοποιός). Περνάει με το τζίπ ,τα κάνει λαμπόγυαλο,πιθανώς τυφλά στο μεθύς, ρίχνει και το αυτοκίνητο του σε τοίχο και τα παρατάει όλα και πάει να κοιμηθεί!!!

Το απογευματάκι φρέσκαδούρα πάει και δίνει συνέντευξη στην τηλεόραση χωρίς να τρέχει μία!!! Η αστυνομία που ήταν ΟΕΟ

Με λίγα λόγια για εμένα αυτό είναι μια ντροπιαστική και γαϊδουρινή συμπεριφορά(συγνώμη για τα γαϊδουράκια)

Πρέπει να είσαι εντελώς κτήνος(δεν το γράφω μόνο για τον κύριο Μπισμπίκη) να πάρεις σβάρνα 10 αυτοκίνητα,να γράψεις στα παλιά σου τα παπούτσια τους συμπολίτες σου ,να πας να ξεραθείς στον ύπνο και όταν σε «τσιμπάνε» να μην λες μια συγνώμη.

Μιλάμε για ένα δημόσιο πρόσωπο που η συμπεριφορά του θα έπρεπε να είναι παράδειγμα προς όλους και αυτός δεν αισθάνεται την παραμικρή ντροπή για την ελεεινή συμπεριφορά του.

Αν ισχύει πως ήταν τυφλά στο μεθύσι και δεν πήρε χαμπάρι τι άφησε πίσω του,ο άνθρωπος είναι δημόσιος κίνδυνος.

Είναι ο γνωστός ψευτόμαγκας Νεοέλληνας…. Ντάξει δεν τρέχει και τίποτα δεν σκοτώσαμε και κανέναν.

Πάντως από τέτοιους τύπους κινδυνεύουμε όταν βγαίνουμε έξω Παρασκευή και Σάββατο.

Οι άνθρωποι αυτοί που δεν είναι λίγοι είναι αυτό που λέμε βγήκε ο χάρος παγανιά.

Να σημειώσουμε πως ο κύριος Μπισμπίκης έφυγε από το γλέντι των Κρητικών στην Μεταμόρφωση εκεί που μαχαιρώθηκαν μεταξύ τους! Για τα πανηγύρια νομίζω πως είμαστε….»