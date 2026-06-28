Δωρεάν θερινό σινεμά στην Αθήνα: Ο απόλυτος οδηγός με όλες τις ταινίες που αξίζει να δεις αυτό το καλοκαίρι

Το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τη δική του ξεχωριστή παράδοση. Μόλις πέσει ο ήλιος και η ζέστη υποχωρήσει, πάρκα, πλατείες και ανοιχτοί χώροι μετατρέπονται σε υπαίθριες κινηματογραφικές αίθουσες, προσφέροντας δωρεάν προβολές κάτω από τον έναστρο ουρανό.

Και το φετινό καλοκαίρι, οι επιλογές είναι περισσότερες από ποτέ. Από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι το Πάρκο Ελευθερίας και τους δημοτικούς κινηματογράφους της Αττικής, μικροί και μεγάλοι μπορούν να απολαύσουν αγαπημένες ελληνικές και ξένες ταινίες χωρίς να πληρώσουν ούτε ένα ευρώ.

Park Your Cinema στο ΚΠΙΣΝ

Το πιο δημοφιλές δωρεάν κινηματογραφικό πρόγραμμα της Αθήνας επιστρέφει για ενδέκατη συνεχόμενη χρονιά στο Ξέφωτο του Πάρκου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Όλες οι προβολές πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο και συγκεντρώνουν κάθε χρόνο χιλιάδες θεατές που απολαμβάνουν κινηματογράφο πάνω στο γρασίδι.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες, κλασικά μιούζικαλ, οικογενειακές ταινίες αλλά και προβολές αποκλειστικά για παιδιά.

Ανάμεσα στις ταινίες που έχουν ήδη ανακοινωθεί βρίσκονται:

Grease (1978)

Sweeney Todd: Ο Φονικός Κουρέας της Οδού Φλιτ

Dreamgirls

Ένα Σχολείο Πολύ Ροκ (School of Rock)

Ψάχνοντας τον Νέμο (Finding Nemo)

Ο Πειρατής Μαυροδόντης και το Μαγικό Διαμάντι

Οι προβολές πραγματοποιούνται σχεδόν κάθε εβδομάδα μέχρι και τις αρχές Σεπτεμβρίου και αποτελούν μία από τις πιο αγαπημένες καλοκαιρινές εξόδους των Αθηναίων.

Χρήσιμες πληροφορίες

Λεωφόρος Συγγρού 364

Είσοδος: Δωρεάν

Ώρα έναρξης: μετά τη δύση του ηλίου (συνήθως 21:00)

Πλήρες πρόγραμμα προβολών:

https://www.snfcc.org

Δωρεάν προβολές στο Σινέ Φλερύ (Καλλιθέα)

Ο Δήμος Καλλιθέας συνεχίζει και φέτος τις δωρεάν κινηματογραφικές βραδιές στο Σινέ Φλερύ.

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Οι κρατήσεις θα γίνονται στο τηλέφωνο 2109570001, από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 08.00 έως τις 14.00 δηλώνοντας:

• Επίθετο

• Όνομα

• Αριθμό τηλεφώνου

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ

1. «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» στις 18/06/2026

Η τηλεφωνική κράτηση θα γίνεται από τις 12/06/2026 μέχρι και τις 17/06/2026, στο τηλέφωνο 2109570001 από τις 08.00 έως τις 14.00.

2. «ΜΙΑ ΜΑΧΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ» στις 09/07/2026

Η τηλεφωνική κράτηση θα γίνεται από τις 03/07/2026 μέχρι και τις 08/07/2026, στο τηλέφωνο 2109570001 από τις 08.00 έως τις 14.00.

3. «ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΦΛΕΒΑ» στις 07/09/2026

Η τηλεφωνική κράτηση θα γίνεται από τις 01/09/2026 μέχρι και τις 04/09/2026, στο τηλέφωνο 2109570001 από τις 08.00 έως τις 14.00.

4. «ΟΔΟΣ ΜΑΛΑΓΑ» στις 14/09/2026

Η τηλεφωνική κράτηση θα γίνεται από τις 08/09/2026 μέχρι και τις 11/09/2026, στο τηλέφωνο 2109570001 από τις 08.00 έως τις 14.00.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.

16ο Athens Open Air Film Festival 2026: Το μεγαλύτερο δωρεάν κινηματογραφικό φεστιβάλ της Αθήνας

Ξεχωριστή θέση στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα έχει το 16ο Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ, το οποίο επιστρέφει για ακόμη μία χρονιά μεταμορφώνοντας μερικά από τα πιο εμβληματικά σημεία της Αθήνας σε υπαίθριες κινηματογραφικές αίθουσες. Από τις 18 Μαΐου έως και τις 26 Αυγούστου 2026, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει δεκάδες προβολές με ελεύθερη είσοδο, σε πλατείες, πάρκα, πεζόδρομους και ιστορικούς χώρους της πρωτεύουσας.

Το φεστιβάλ, που διοργανώνεται από τις Νύχτες Πρεμιέρας σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς του καλοκαιριού. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει κλασικά αριστουργήματα του παγκόσμιου κινηματογράφου, ψηφιακά αποκατεστημένες κόπιες, λατρεμένες ταινίες, μουσικά ντοκιμαντέρ αλλά και ειδικές επετειακές προβολές σε μοναδικές τοποθεσίες της πόλης.

Ανάμεσα στις πιο πολυσυζητημένες προβολές του φεστιβάλ ξεχωρίζουν:

«Το Βλέμμα του Οδυσσέα» του Θόδωρου Αγγελόπουλου στο Πάρκο Ελευθερίας, με επίσημο προσκεκλημένο τον σπουδαίο ηθοποιό Χάρβεϊ Καϊτέλ , ο οποίος ταξίδεψε στην Αθήνα για την έναρξη της διοργάνωσης.

του Θόδωρου Αγγελόπουλου στο Πάρκο Ελευθερίας, με επίσημο προσκεκλημένο τον σπουδαίο ηθοποιό , ο οποίος ταξίδεψε στην Αθήνα για την έναρξη της διοργάνωσης. «Ziggy Stardust and the Spiders from Mars» , το ιστορικό ντοκιμαντέρ για τον Ντέιβιντ Μπόουι, που προβλήθηκε στον προαύλιο χώρο του Ζαππείου.

, το ιστορικό ντοκιμαντέρ για τον Ντέιβιντ Μπόουι, που προβλήθηκε στον προαύλιο χώρο του Ζαππείου. «Η Άπιστη Γυναίκα» του Φρανσουά Τριφό στη Λαΐδα της Ταινιοθήκης της Ελλάδος.

του Φρανσουά Τριφό στη Λαΐδα της Ταινιοθήκης της Ελλάδος. «Το Ποτάμι» στον υπαίθριο χώρο της ΕΛΙΒΙΠ.

στον υπαίθριο χώρο της ΕΛΙΒΙΠ. «Το Ακρωτήρι του Φόβου» , «Παρασκευή και 13» και «Island of the Damned» σε μία ξεχωριστή βραδιά τρόμου στην Ακαδημία Πλάτωνος.

, και σε μία ξεχωριστή βραδιά τρόμου στην Ακαδημία Πλάτωνος. «Ντίβα» στο υπερυψωμένο αίθριο της Στοάς Αρσακείου.

στο υπερυψωμένο αίθριο της Στοάς Αρσακείου. «Ο Άνθρωπος που Σκότωσε τον Λίμπερτι Βάλανς» στο Πάρκο Δρακοπούλου.

στο Πάρκο Δρακοπούλου. Το απολαυστικό κινηματογραφικό δίδυμο «Μια Τρελή, Απίθανη Πτήση» (Airplane!) και «Άκρως Τρελό κι Απόρρητο» (Top Secret!), που προβάλλονται διαδοχικά στον πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, με φόντο την Ακρόπολη.

Η φιλοσοφία του Athens Open Air Film Festival παραμένει η ίδια από την πρώτη διοργάνωσή του: να φέρει τον κινηματογράφο έξω από τις αίθουσες και να τον προσφέρει δωρεάν σε όλους, αξιοποιώντας μερικά από τα πιο όμορφα σημεία της Αθήνας. Κάθε προβολή μετατρέπεται σε μια μοναδική εμπειρία, όπου η μεγάλη οθόνη συνδυάζεται με το φυσικό και ιστορικό τοπίο της πόλης, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που δύσκολα συναντά κανείς σε άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ (Πάρκο Ελευθερίας, Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας)

21:30 Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ | THE VIRGIN SPRING (1960, 89’)

Σκηνοθεσία: Ίνγκμαρ Μπέργκμαν | Πρωταγωνιστούν: Μαξ φον Σίντοφ, Μπιργκίτα Βάλμπεργκ, Γκιούνερ Λίντμπλομ, Μπιργκίτα Πέτερσον

Ελληνικοί υπότιτλοι

Σε συνεργασία με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, στο πλαίσιο της έκθεσης Jeff Koons: «Αφροδίτη» του Lespugue. Την ταινία επέλεξε, ειδικά για τη συγκεκριμένη προβολή, ο ίδιος ο καλλιτέχνης, Τζεφ Κουνς.

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ (Θερινό Σινεμά ΛΑΪΣ, Ιερά Οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136)

21:30 Η ΑΠΙΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ | LA FEMME INFIDELE (1969, 98′)

Σκηνοθεσία: Κλοντ Σαμπρόλ | Πρωταγωνιστούν: Στεφάν Οντράν, Μισέλ Μπουκέ, Μορίς Ρονέ

Ελληνικοί υπότιτλοι

Σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Plein-Air του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ (Προαύλιος χώρος ΕΛΙΒΙΠ, Ερμού 134-136)

21:30 ΧΑΠΠΥ ΝΤΑΙΗ | HAPPY DAY (1976, 105’)

Σκηνοθεσία: Παντελής Βούλγαρης | Πρωταγωνιστούν: Σταύρος Καλάρογλου, Στάθης Γιαλελής, Γιώργος Μοσχίδης, Κωνσταντίνος Τζούμας, Ζωρζ Σαρρή, Νίκος Μπουσδούκος

Αγγλικοί υπότιτλοι

Επετειακή προβολή για τα 50 χρόνια από την πρεμιέρα της εμβληματικής ταινίας, με ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια 4Κ από την Ταινιοθήκη της Ελλάδας. Η προβολή είναι αφιερωμένη στον Γιώργο Πανουσόπουλο (διευθυντή φωτογραφίας στην ταινία) και στον Διονύση Σαββόπουλο (που έγραψε τη μουσική).

Σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ (Προαύλιος χώρος ΕΛΙΒΙΠ, Ερμού 134-136)

21:30 ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | THE RIVER (1951, 99΄)

Σκηνοθεσία: Ζαν Ρενουάρ | Πρωταγωνιστούν: Νόρα Σουίνμπερν, Έσμοντ Νάιτ, Άρθουρ Σιλντς, Σουπρόβα Μουκέρτζι, Πατρίσια Γουόλτερς

Ελληνικοί υπότιτλοι

Σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ | ΟΛΟΝΥΧΤΙΑ ΤΡΟΜΟΥ (Πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος, Μοναστηρίου 137, Ακαδημία Πλάτωνος, Αθήνα)

21:30 ΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ | CAPE FEAR (1991, 129’)

Σκηνοθεσία: Μάρτιν Σκορσέζε | Πρωταγωνιστούν: Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Νικ Νόλτε, Τζούλιετ Λιούις, Τζέσικα Λανγκ, Γκρέγκορι Πεκ, Ρόμπερτ Μίτσαμ

23:45 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 13 | FRIDAY THE 13TH (1980, 95’)Σκηνοθεσία: Σον Κάνινγκχαμ | Πρωταγωνιστούν: Μπέτσι Πάλμερ, Άντριεν Κινγκ, Χάρι Κρόσμπι, Κέβιν Μπέικον, Λόρι Μπάρτραμ

01:20 ISLAND OF THE DAMNED / QUIÉN PUEDE MATAR A UN NIÑO? (1976, 112′)

Σκηνοθεσία: Ναρσίσο Ιμπάνεζ Σεραδόρ | Πρωταγωνιστούν: Λιούις Φλάντερ, Προυνέλα Ράνσομ, Αντόνιο Ιράνζο, Λούις Σίγκες

Επετειακή προβολή για τα 50 χρόνια από την πρεμιέρα της ταινίας την οποία θα δούμε για πρώτη φορά στη χώρα μας στην πλήρη της, χωρίς περικοπές εκδοχή.

Η είσοδος και στις τρεις παραπάνω προβολές συστήνεται σε άτομα άνω των 17 ετών

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ (Υπερυψωμένο αίθριο Στοάς Αρσακείου, Σταδίου 44-46, Αθήνα)

21:30 ΝΤΙΒΑ | DIVA (1981, 117′)

Σκηνοθεσία: Ζαν Ζακ Μπενέξ | Πρωταγωνιστούν: Φρεντερίκ Αντρέι, Τιού Αν Λούου, Βιλεμένια Φερνάντεζ, Ρισάρ Μπορινζέρ, Ντομινίκ Πινόν

Ελληνικοί υπότιτλοι

Προβολή με αφορμή την Εθνική Εορτή της Γαλλίας, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Plein-Air του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ (Πάρκο Δρακοπούλου, Λάμπρου Πορφύρα 5, Αθήνα)

21:30 Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΟΝ ΛΙΜΠΕΡΤΙ ΒΑΛΑΝΣ | THE MAN WHO SHOT LIBERTY VALANCE (1962, 123’)

Σκηνοθεσία: Τζον Φορντ | Πρωταγωνιστούν: Τζέιμς Στιούαρτ, Τζον Γουέιν, Βέρα Μάιλς, Λι Μάρβιν

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ (Πεζόδρομος Διονυσίου Αρεοπαγίτου (στη συμβολή με Παρθενώνος), Αθήνα)

21:30 ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ, ΑΠΙΘΑΝΗ ΠΤΗΣΗ | AIRPLANE! (1980, 88′)

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Ζάκερ, Τζιμ Έιμπραχαμς, Τζέρι Ζάκερ | Πρωταγωνιστούν: Ρόμπερτ Χέιζ, Τζούλι Χάγκερτι, Λέσλι Νίλσεν, Λόιντ Μπρίτζες, Πίτερ Γκρέιβς

23:00 ΑΚΡΩΣ ΤΡΕΛΛΟ ΚΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟ | TOP SECRET! (1984, 88′)

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Ζάκερ, Τζιμ Έιμπραχαμς, Τζέρι Ζάκερ | Πρωταγωνιστούν: Βαλ Κίλμερ, Λούσι Γκάτεριτζ, Κρίστοφερ Βίλιερς, Ομάρ Σαρίφ, Πίτερ Κούσινγκ

ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (Θερινό Σινεμά ΛΑΪΣ, Ιερά Οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136, Αθήνα)

21:00 ΣΤΟΥΣ ΕΡΩΤΕΣ ΜΑΣ | A NOS AMOURS (1983, 95′)

Σκηνοθεσία: Μορίς Πιαλά | Πρωταγωνιστούν: Σαντρίν Μπονέρ, Ντομινίκ Μπενάρ, Εβελίν Κερ, Μορίς Πιαλά

Ελληνικοί υπότιτλοι

Σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Plein-Air του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας Γρηγόρης Λαμπράκης «Ελ Πάσο», Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Καλλιθέα)

21:00 Ο ΚΑΛΟΣ, Ο ΚΑΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΣΧΗΜΟΣ | THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY (1966, 177’)

Σκηνοθεσία: Σέρτζιο Λεόνε | Πρωταγωνιστούν: Κλιντ Ίστγουντ, Ίλαι Γουάλας, Λι Βαν Κλιφ, Άλντο Τζιουφρέ

Επετειακή προβολή 60 ετών από την πρώτη κυκλοφορία της ταινίας και την επίσημη ίδρυση της ΠΑΕ Athens Kallithea FC το 1966.

Tο ωρολόγιο πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε ΕΔΩ.

Η ιστοσελίδα για περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.

Δωρεάν παιδικές ταινίες στο Cine Alimos

Το καλοκαιρινό σινεμά του Cine Alimos στον Άλιμο (Λεωφ. Ποσειδώνος 43 & Καλαμακίου, στάση τραμ “Καλαμάκι”) όντως προσφέρει δωρεάν προβολές παιδικών ταινιών κάθε Δευτέρα. Οι προβολές αυτές είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς και γίνονται ακριβώς δίπλα στο κύμα.

Βασικές λεπτομέρειες για τις “Παιδικές Δευτέρες”:

Εισιτήρια: Δωρεάν για τα παιδιά, ενώ το εισιτήριο για τον ενήλικα συνοδό κοστίζει 2€ . Τα έσοδα των ενηλίκων διατίθενται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Αλίμου.

Δωρεάν για τα παιδιά, ενώ το εισιτήριο για τον ενήλικα συνοδό κοστίζει . Τα έσοδα των ενηλίκων διατίθενται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Αλίμου. Κρατήσεις: Είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική κράτηση εισιτηρίου για όλους (και για τα παιδιά) μέσω του Cine Alimos Eticket.

Είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική κράτηση εισιτηρίου για όλους (και για τα παιδιά) μέσω του Cine Alimos Eticket. Περιορισμοί: Κάθε ενήλικας μπορεί να συνοδεύει αυστηρά έως 4 παιδιά .

Κάθε ενήλικας μπορεί να συνοδεύει αυστηρά έως . Ώρα έναρξης: Οι προβολές ξεκινούν στις 21:15 κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Πρόγραμμα

15 Ιουνίου: «Γεια σου Φρίντα» – 22 Ιουνίου «Μυστικός Πράκτορας Μπέρνι: Αποστολή στον Άρη» – 29 Ιουνίου «Χάιντι: Η διάσωση του μικρού λύγκα» – 6 Ιουλίου «Η Έλι και η παρέα των φαντασμάτων» – 13 Ιουλίου «Η Αρκουδοσυμμορία: Ταξίδι στο Χρόνο» – 20 Ιουλίου «Ο Μύθος του Μαρακόυντα» – 27 Ιουλίου: «Το μεγάλο ταξίδι του μικρού Γκρίζλι»

Το πρόγραμμα συνεχίζεται τον Σεπτέμβριο με τα «Σκυλάκια στην Όπερα» στις 7 Σεπτεμβρίου, «Πώς να σώσετε έναν μάγο» στις 14 Σεπτεμβρίου και «Στα ίχνη του Δον Κιχώτη» στις 21 Σεπτεμβρίου.

Δωρεάν κινηματογραφικές προβολές για μικρούς και μεγάλους στο πάρκο της πρώην Ναυτικής Βάσης στα Βριλήσσια

Στο πάρκο στην πρώην Ναυτική Βάση των Βριλησσίων, έχουν ξεκινήσει οι θερινές κινηματογραφικές προβολές με ελεύθερη είσοδο.

Οι θερινές κινηματογραφικές προβολές για τα παιδιά πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ενώ οι κινηματογραφικές προβολές για ενηλίκους πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα μέχρι τις 27 Ιουλίου.

Στόχος του Δήμου Βριλησσίων είναι να προσφέρει εναλλακτικές διεξόδους δωρεάν διασκέδασης για όλη την οικογένεια.

Όλες οι παιδικές ταινίες θα προβληθούν μεταγλωτισμένες στα ελληνικά. Οι ταινίες για ενήλικες θα προβληθούν στην πρωτότυπη εκδοχή τους με ελληνικούς υπότιτλους.

Το πρόγραμμα των κινηματογραφικών προβολών για τα παιδιά

Το πρόγραμμα των κινηματογραφικών προβολών για ενήλικες

Θερινό σινεμά στους δήμους της Αττικής

Δεν είναι μόνο το κέντρο της Αθήνας.

Κάθε καλοκαίρι δεκάδες δήμοι οργανώνουν δωρεάν κινηματογραφικές βραδιές.

Μεταξύ αυτών:

Νέα Σμύρνη

Χαλάνδρι

Αγία Παρασκευή

Περιστέρι

Γαλάτσι

Γλυφάδα

Παλαιό Φάληρο

Κηφισιά

Ελληνικό – Αργυρούπολη

Ίλιον

Πετρούπολη

Βύρωνας

Συνήθως οι προβολές γίνονται από τα τέλη Ιουνίου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Οι ημερομηνίες ανακοινώνονται στις επίσημες ιστοσελίδες και στα Facebook των δήμων.

Γιατί αξίζει να πάτε

Το θερινό σινεμά αποτελεί ίσως την πιο χαρακτηριστική εμπειρία του ελληνικού καλοκαιριού. Η εικόνα μιας μεγάλης οθόνης κάτω από τα αστέρια, το άρωμα των γιασεμιών, η δροσιά των πάρκων και η χαλαρή ατμόσφαιρα δημιουργούν μια εμπειρία που δύσκολα συγκρίνεται με μια κλειστή κινηματογραφική αίθουσα.

Ειδικά όταν οι προβολές είναι δωρεάν, αποτελούν μια εξαιρετική ευκαιρία για οικογένειες, παρέες αλλά και επισκέπτες της Αθήνας να γνωρίσουν την πόλη μέσα από μια διαφορετική, πιο ρομαντική και πολιτιστική πλευρά.

Το μόνο που χρειάζεται είναι μια κουβέρτα ή μια ψάθα, λίγη καλή παρέα και διάθεση για σινεμά κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Οι δωρεάν προβολές συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και ανανεώνονται διαρκώς, προσφέροντας δεκάδες επιλογές για όσους θέλουν να συνδυάσουν ψυχαγωγία και πολιτισμό χωρίς κόστος.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι