Δύο μαθητές, χωρίς να τους το ζητήσει κανείς, καθάρισαν μόνοι τους το πάρκο όπου πηγαίνουν και αθλούνται

Η καθημερινότητα συχνά αποδεικνύει πως τα πιο δυνατά μηνύματα δεν έρχονται από μεγάλες καμπάνιες ή θεαματικές πρωτοβουλίες, αλλά από απλές πράξεις ευθύνης και ευαισθησίας. Ένα τέτοιο παράδειγμα έδωσαν δύο μαθητές από το Ηράκλειο Κρήτης, ο Γιώργος και ο Στέλιος, οι οποίοι αποφάσισαν μόνοι τους να καθαρίσουν το πάρκο όπου αθλούνται, μια πράξη που όχι μόνο συγκίνησε την τοπική κοινωνία αλλά και οδήγησε στην τιμητική αναγνώρισή τους από το Αθλητικό Σωματείο ΗΡΑ.

Οι δύο φίλοι, μαθητές της Α΄ Λυκείου του 4ου Λυκείου Ηρακλείου, αφιέρωσαν ώρες από τον ελεύθερο χρόνο τους προκειμένου να καθαρίσουν έναν χώρο που χρησιμοποιούν για άθληση, εξοπλισμένοι με γάντια και σακούλες. Με προσωπική πρωτοβουλία, χωρίς να τους το ζητήσει κανείς, επιχείρησαν να απομακρύνουν σκουπίδια και να βελτιώσουν την εικόνα ενός εγκαταλελειμμένου χώρου, δίνοντας ένα έμπρακτο παράδειγμα σεβασμού προς το περιβάλλον και την κοινότητα.

Η ενέργειά τους δεν πέρασε απαρατήρητη. Το γεγονός αναδείχθηκε ως «μάθημα ζωής», καθώς ανέδειξε τι σημαίνει ευ αγωνίζεσθαι και κοινωνική υπευθυνότητα πέρα από τα όρια του αθλητισμού. Η πράξη τους έγινε σημείο αναφοράς, δείχνοντας πως η ευγενής άμιλλα και ο σεβασμός στον χώρο άθλησης δεν περιορίζονται μόνο στο γήπεδο, αλλά επεκτείνονται και στη φροντίδα του δημόσιου χώρου.

Στο πλαίσιο αυτό, το Αθλητικό Σωματείο ΗΡΑ αποφάσισε να τιμήσει τους δύο μαθητές για τη στάση τους, αναγνωρίζοντας την αξία της πρωτοβουλίας τους ως παράδειγμα προς μίμηση για τη νεολαία. Η τιμή αυτή δεν αφορά μόνο την ίδια την πράξη καθαρισμού, αλλά και το μήνυμα που εκπέμπει: ότι η ενεργή συμμετοχή και η φροντίδα για το κοινό καλό μπορούν να ξεκινούν από τον καθένα, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΗΡΑ Γιώργος Κανάκης αναφέρει τα εξής:

«Στον αθλητισμό δεν μιλάμε μόνο για το βάθρο των νικητών αλλά και για το ήθος, τον σεβασμό, την ευθύνη. Κάποιες φορές όμως, το πιο δυνατό μάθημα δεν δίνεται σε γήπεδο.

Δύο μαθητές Λυκείου, ο Γιώργος και ο Στέλιος, αφιέρωσαν ώρες από τον χρόνο τους για να καθαρίσουν μόνοι τους ένα παρατημένο πάρκο της πόλης όπου αθλούνται. Χωρίς κάμερες, χωρίς χειροκρότημα. Μόνο πράξη.

Και αυτό είναι το ευ αγωνίζεσθαι, το fair play. Είναι ο αθλητισμός στην καθημερινότητα.

Γι’ αυτό και η Όαση – Oasis με το Ηράκλειο Ρυθμός Άθληση – ΗΡΑ θα τιμήσει τα παιδιά αυτά στο IRA Creta Cup.

Γιατί το μέλλον δεν χτίζεται με λόγια, χτίζεται με έργα!!»

Η ιστορία του Γιώργου και του Στέλιου υπενθυμίζει πως ο εθελοντισμός και η κοινωνική συνείδηση δεν απαιτούν μεγάλα μέσα ή θεσμικές παρεμβάσεις. Αρκεί η προσωπική απόφαση να δράσει κανείς. Σε μια εποχή όπου η αδιαφορία συχνά κυριαρχεί, δύο μαθητές έδειξαν ότι η αλλαγή μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή πράξη ευθύνης, μετατρέποντας έναν καθημερινό χώρο άθλησης σε σύμβολο συλλογικής φροντίδας και ελπίδας για το μέλλον.