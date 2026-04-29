Δύο 17χρονοι μαθητές από τη Θεσσαλονίκη με υποτροφίες σε Ιαπωνία και Γαλλία ονειρεύονται να εξερευνήσουν το Διάστημα

Δύο μαθητές από τη Θεσσαλονίκη, μόλις 17 ετών, ετοιμάζονται να κάνουν το επόμενο μεγάλο βήμα στη ζωή τους, έχοντας ήδη εξασφαλίσει θέσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού και κυνηγώντας το ίδιο όνειρο: να ασχοληθούν με το διάστημα.

Δύο πορείες με κοινό όνειρο το διάστημα

Ο Μάνος Φιλιππίδης και ο Βαλάντης Σισμανίδης, τελειόφοιτοι μαθητές του Anatolia High School και υπότροφοι, έχουν ήδη χαράξει τη δική τους διαδρομή προς την επιστήμη του διαστήματος, ο καθένας από διαφορετικό μονοπάτι.

Ο Μάνος ετοιμάζεται να ακολουθήσει σπουδές φυσικής και μαθηματικών με στόχο την αστροφυσική, ενώ ο Βαλάντης έχει επιλέξει τη βιολογία με κατεύθυνση την αστροβιολογία.

Ο Μάνος Φιλιππίδης

Η διαδρομή του Μάνου προς την αστροφυσική

Για τον Μάνο, η σχέση με το διάστημα ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία. Όπως λέει, δεν θυμάται καν πότε ακριβώς γεννήθηκε αυτή η αγάπη.

«Από τα απλά παιδικά βιβλία, όσο μεγάλωνα εμπλούτιζα τη βιβλιοθήκη μου με πιο επιστημονικές εκδόσεις. Αγόρασα κι ένα τηλεσκόπιο, ασχολούμαι συστηματικά – αν και ερασιτεχνικά», αναφέρει.

Παράλληλα με την επιστήμη, η ζωή του περιλαμβάνει και τη μουσική. Παίζει πιάνο εδώ και εννέα χρόνια και, όπως εξηγεί, βλέπει στενή σύνδεση ανάμεσα στη μουσική και τα μαθηματικά. Στόχος του είναι να ερμηνεύσει την 14η σονάτα του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν στην αποφοίτησή του.

Η εμπειρία στο Anatolia και οι ευκαιρίες

Η μετάβαση από ένα μικρό σχολείο της γειτονιάς στο μεγάλο περιβάλλον του Anatolia αποτέλεσε σημαντικό σταθμό.

«Από τη μικρή αυλή του σχολείου της γειτονιάς, βρέθηκα στο γιγαντιαίο κάμπους, στην αρχή σαν χαμένος αλλά γρήγορα προσαρμόστηκα», θυμάται.

Το σχολείο τού έδωσε πλήθος ευκαιριών: συμμετοχή σε ομίλους, διεθνή προγράμματα, διαγωνισμούς και Model United Nations.

«Ήταν σημαντικό που μπορούσαμε να ξεφεύγουμε από το στενό πλαίσιο των μαθημάτων», σημειώνει.

Η εμπειρία του στο εξωτερικό ήταν εξίσου σημαντική:

«Στα 15, πήγα μόνος μου στην Αμερική, στη Βοστώνη, για πέντε εβδομάδες… Ήταν ένα πολύ μεγάλο βήμα για μένα να φύγω από το σπίτι και μία φοβερή εμπειρία!».

Στη συνέχεια συμμετείχε σε πρόγραμμα κοσμολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, ενώ ανέλαβε και τον όμιλο αστροφυσικής στο σχολείο.

Σπουδές στη Γαλλία και σχέδια για το μέλλον

Έχει ήδη γίνει δεκτός στην Ecole Polytechnique στο Παρίσι, όπου σκοπεύει να σπουδάσει μαθηματικά και φυσική, ενώ περιμένει και την απόφαση για υποτροφία.

«Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω στη Γαλλία, είναι η πρώτη μου επιλογή», λέει.

Για το μέλλον, παραμένει ανοιχτός στο ενδεχόμενο επιστροφής στην Ελλάδα, παρά τις περιορισμένες ευκαιρίες στον τομέα της αστροφυσικής.

«Δεν είμαι από εκείνους που λένε ‘φεύγω και ρίχνω μαύρη πέτρα πίσω μου’», ξεκαθαρίζει.

Η καθημερινότητα πέρα από τις σπουδές

Παρά το απαιτητικό πρόγραμμά του, ο Μάνος κρατά ισορροπία με δραστηριότητες όπως βόλτες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μπόουλινγκ και… κύβους του Ρούμπικ.

«Ο μέσος όρος μου είναι κοντά στα 20 δευτερόλεπτα», λέει.

Ο Βαλάντης και το μονοπάτι της αστροβιολογίας

Ο Βαλάντης Σισμανίδης επέλεξε μια διαφορετική διαδρομή, μέσα από το πρόγραμμα Διεθνούς Απολυτηρίου (ΙΒ), με στόχο να συνδέσει τη βιολογία με το διάστημα.

Από νωρίς ασχολήθηκε με εθελοντισμό και συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα.

«Χαρακτηριστικά αναφέρω… ένα πρόγραμμα στον Καναδά, όπου κάναμε έρευνα επάνω σε βακτήρια ανθεκτικά σε αντιβιοτικά», εξηγεί.

Σπουδές στην Ιαπωνία και νέοι στόχοι

Έχει ήδη γίνει δεκτός στο Nagoya University στην Ιαπωνία, επιλέγοντας μια χώρα με υψηλό επίπεδο τεχνολογίας.

«Σκοπεύω να ακολουθήσω σπουδές Βιολογίας, να συνεχίσω με Θαλάσσια Βιολογία και έπειτα με Αστροβιολογία», λέει.

Το πρόγραμμα είναι στα αγγλικά, αλλά σκοπεύει να μάθει και ιαπωνικά.

Ο Βαλάντης Σισμανίδης

Το όνειρο για εργασία στο διάστημα

Ο μεγάλος του στόχος είναι να εργαστεί σε διαστημική αποστολή ή οργανισμό.

«Στη συνέχεια, στόχος μου είναι να εργαστώ σε μία διαστημική εταιρεία – ιδανικά στο International Space Station (ISS)… Αλλά αυτό, πολύ αργότερα… προς το παρόν, ονειρεύομαι».

Η μάχη για την υποτροφία

Η υποτροφία που διεκδικεί αφορά το σύνολο των σπουδών του και καλύπτει δίδακτρα και έξοδα διαβίωσης.

«Το πανεπιστήμιο με πρότεινε… Αν καταφέρω να την εξασφαλίσω, θα καλύπτει τα πάντα», λέει, επισημαίνοντας πως οι πιθανότητες είναι υψηλές, αλλά τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο.

Η οικογένεια και η έμπνευση

Ο ίδιος αναγνωρίζει τη στήριξη της οικογένειάς του, αλλά και τη δύναμη που άντλησε από τη μητέρα του.

«Η μαμά μου… έδωσε πανελλαδικές, σπούδασε και συνεχίζει να εξελίσσεται. Όλο αυτό το ταξίδι της με ενέπνευσε».

Ισορροπία ανάμεσα σε στόχους και καθημερινότητα

Παρά τις υψηλές απαιτήσεις, ο Βαλάντης φροντίζει να διατηρεί ισορροπία στη ζωή του.

«Πρόσφατα, κάναμε με τα παιδιά και μία ταινία μικρού μήκους… Γενικά, προσπαθώ να ισορροπήσω με νορμάλ πράγματα…», λέει.

Δεν κρύβει, πάντως, ότι η απομάκρυνση από την οικογένεια είναι δύσκολη.

«Δεν είναι εύκολο να φύγω από την οικογένειά μου. Αλλά είναι μια θυσία που πρέπει να γίνει – ό,τι κάνω, είναι για να κυνηγήσω το όνειρό μου», καταλήγει.

