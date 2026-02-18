Δώρα Χρυσικού: «Με πήρε ο ογκολόγος μου και μου είπε “είσαι ελεύθερη νόσου”, αυτό ήχησε στα αυτιά μου σαν να ξαναγεννήθηκα»

«Το μεγαλύτερο μάθημα που πήρα ήταν μετά την ασθένειά μου» εξομολογήθηκε η Δώρα Χρυσικού

Πίσω της έχει αφήσει τον καρκίνο η Δώρα Χρυσικού, με την ηθοποιό να αποκαλύπτει πως πλέον είναι «ελεύθερη νόσου». Όταν άκουσε πρόσφατα τη φράση αυτή από τον γιατρό που την παρακολουθεί, όπως είπε, ένιωσε σαν να γεννάται ξανά.

«Επειδή κλείνω πενταετία, προχθές έκανα τις εξετάσεις μου και με πήρε ο ογκολόγος μου και μου είπε “είσαι ελεύθερη νόσου”, αυτό ήχησε στα αυτιά μου σαν να ξαναγεννήθηκα», μοιράστηκε η Δώρα Χρυσικού στην εκπομπή «Π.Ο.Π Μαγειρική», την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου.

Όσον αφορά στο μάθημα που πήρε από την τόσο σοβαρή περιπέτεια της υγείας της, η ηθοποιός ανέφερε: «Εγώ καλυτέρευσα μετά τον καρκίνο. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο μάθημα που πήρα ήταν μετά την ασθένειά μου. Είναι επειδή συνειδητοποιείς τη θνητότητα και επειδή φτάνεις πάρα πολύ κοντά στον θάνατο και στην ανημπόρια, να επαναπροσδιορίσεις πάρα πολλά πράγματα και πρωτίστως πράγματα που έχουν να κάνουν με σένα. Άφησα ανθρώπους μετά την ασθένειά μου».

Από το πλευρό της απομακρύνθηκαν άνθρωποι, αφού η διάγνωση και η μάχη με τον καρκίνο τους φόβισε. Μετά τη στάση τους όμως ούτε εκείνη τους ήθελε στη ζωή της. «Υπήρχαν άνθρωποι στο περιβάλλον μου που δεν μπορούσαν να αντέξουν αυτό το πράγμα, την ασθένεια, μάλλον από υπερβολικό φόβο. Οπότε, με έναν τρόπο έδειξαν κάποιες συμπεριφορές. Ενώ είμαι ένας άνθρωπος που συγχωρεί πολύ εύκολα και δεν κρατάει κακίες, απλά κάποιοι άνθρωποι δεν χωράνε σε αυτό το καινούριο εαυτό που έχω. Οπότε, με έναν τρόπο απομακρυνθήκαμε, πρόσθεσε.

Όπως είπε η ηθοποιός στη συνέχεια, η μητέρα της ήταν εκείνη που την έσωσε, δείχνοντας ψυχραιμία και δύναμη ταυτόχρονα. «Η μητέρα μου με βοήθησε πάρα πολύ και επί της ουσίας με έσωσε. Μου στάθηκε πάρα πολύ, είναι πολύ δυναμική γυναίκα. Αλλά όταν μια μάνα κινδυνεύει να χάσει το παιδί της, ο δυναμισμός πάει περίπατο. Είναι τόσο συγκλονιστικό αυτό για τη ζωή ενός γονιού. Η μαμά μου επέδειξε αδιανόητη ψυχραιμία και πολλή δύναμη φυσικά. Και η σχέση μας μετά από αυτό γλύκανε και βάθυνε», κατέληξε.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 05:25