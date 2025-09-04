Είναι επίσημο: Η Αθήνα θα έχει 24ωρο Μετρό, λεωφορεία και τραμ – Από πότε και για ποιες μέρες θα ισχύει

Η Αθήνα ετοιμάζεται να αλλάξει σελίδα στις μετακινήσεις της, καθώς από τις 13 Σεπτεμβρίου μπαίνει σε εφαρμογή η 24ωρη λειτουργία βασικών μέσων μαζικής μεταφοράς. Η απόφαση αυτή, που παρουσιάστηκε και επισήμως, έρχεται να απαντήσει στις αυξανόμενες ανάγκες για μετακίνηση μέσα στη νύχτα, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες της πρωτεύουσας.

Την αποκάλυψη έκανε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης μιλώντας στο Radio DJ και τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο.

Ο κ. Κυρανάκης αφού συνυπολόγισε τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής λειτουργίας στις 5 Ιουλίου 2025 του Μετρό, του Τραμ και των Λεωφορείων με την μεταφορά πάνω από 12.000 επιβατών μόνο με το Μετρό, αποφάσισε να καθιερώσει την 24ωρη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς από τις 15 Σεπτεμβρίου με βασικό στόχο την μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Το μετρό θα λειτουργεί πλέον αδιάκοπα κάθε Σάββατο, δίνοντας λύση σε όσους κινούνται μέχρι αργά το βράδυ αλλά και σε εκείνους που ξεκινούν νωρίς το πρωί. Στο ίδιο πνεύμα, το τραμ θα παρατείνει τα δρομολόγιά του κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και σε περιόδους αυξημένης κίνησης, εξυπηρετώντας κυρίως την παραλιακή ζώνη και τους επισκέπτες που συνδυάζουν διασκέδαση με τουρισμό.

Τα λεωφορεία, πέρα από τις γνωστές γραμμές που συνδέουν όλο το 24ωρο το αεροδρόμιο με την πόλη, θα ενισχύσουν τα νυχτερινά δρομολόγια σε κεντρικές διαδρομές τα Σαββατοκύριακα. Έτσι, το δίκτυο μεταφορών γίνεται πιο ολοκληρωμένο, μειώνοντας την ανάγκη χρήσης του αυτοκινήτου και διευκολύνοντας τη νυχτερινή ζωή της πόλης.

Εξαίρεση στο σχέδιο αποτελούν τα τρόλεϊ, τα οποία δεν θα μπουν στη 24ωρη λειτουργία, καθώς βρίσκονται σε φάση σταδιακής απόσυρσης για να αντικατασταθούν από νέα ηλεκτρικά λεωφορεία. Η μετάβαση αυτή αποτελεί κομμάτι του γενικότερου εκσυγχρονισμού των αστικών συγκοινωνιών, με στόχο ένα πιο «πράσινο» και βιώσιμο δίκτυο.

Η 24ωρη λειτουργία του μετρό και η επέκταση των δρομολογίων στα υπόλοιπα μέσα θεωρείται μια σημαντική τομή για την Αθήνα. Δεν αφορά μόνο την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και τη συνολική εικόνα της πόλης, που επιχειρεί να ακολουθήσει τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών μητροπόλεων. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η προσβασιμότητα, διευκολύνεται η οικονομική δραστηριότητα και η Αθήνα αποκτά έναν ακόμη λόγο να θεωρείται πόλη που «ζει» πραγματικά όλο το 24ωρο.