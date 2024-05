Advertisement

Σύμφωνα με πληροφορίες ο τραγουδιστής της Ολλανδίας επιτέθηκε βίαια σωματικά σε γυναίκα εβραϊκής καταγωγής και στην συνέχεια την κλείδωσε σε δωμάτιο.

Ο Ολλανδός καλλιτέχνης αποβλήθηκε από τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision σήμερα Σάββατο 11 Μαϊου, μετά από καταγγελία που έγινε από γυναίκα μέλος συνεργείου παραγωγής, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), η οποία διοργανώνει τη διοργάνωση.

Advertisement

«Ο Ολλανδός καλλιτέχνης Joost Klein δεν θα διαγωνιστεί στον Μεγάλο Τελικό του φετινού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision.

Η σουηδική αστυνομία ερεύνησε μια καταγγελία που έγινε από μια γυναίκα μέλος του συνεργείου παραγωγής μετά από ένα περιστατικό μετά την εμφάνισή του στον Ημιτελικό της Πέμπτης το βράδυ. Ενώ η νομική διαδικασία έχει πάρει τον δρόμο της, δεν θα ήταν σκόπιμο να συνεχίσει στον Διαγωνισμό.

Θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές ότι, σε αντίθεση με ορισμένες αναφορές των μέσων ενημέρωσης και εικασίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αυτό το περιστατικό δεν αφορούσε κανέναν άλλο ερμηνευτή ή μέλος της αντιπροσωπείας.

Statement on Dutch participation in the Eurovision Song Contest.https://t.co/EKagHwQKCZ