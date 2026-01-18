Εγκρίθηκε δωρεά πέντε εκατομμυρίων της Δ. Κατσαφάδου στο «Λαϊκό» – Η νέα Ογκολογική Μονάδα θα πάρει το όνομά της

Η Δήμητρα Κατσαφάδου ενισχύει με γενναιόδωρη προσφορά πέντε εκατομμυρίων ευρώ το Λαϊκό Νοσοκομείο, χρηματοδοτώντας πλήρως την ανακαίνιση και αναβάθμιση της νέας Ογκολογικής Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας, που θα φέρει και το όνομά της.

Η προσφορά αφορά πλήρη αναβάθμιση της μονάδας

Η δωρεά εγκρίθηκε την Τρίτη, μαζί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάμεσα στο Λαϊκό Νοσοκομείο και την εταιρεία «La Vie En Rose by Dimitra Katsafadou». Τη συμφωνία υπέγραψαν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Υγείας, Κυριάκος Πιερρακάκης και Άδωνις Γεωργιάδης αντίστοιχα, μαζί με τους υφυπουργούς Γεώργιο Κώτσηρα και Μάριο Θεμιστοκλέους.

Η συμφωνία περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση τόσο της μελέτης όσο και των κατασκευαστικών εργασιών, των υλικών και του εξοπλισμού, που απαιτούνται για τη συνολική αναμόρφωση της νέας Ογκολογικής Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας και των βοηθητικών της χώρων.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε κτίριο επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και το όνομα της νέας μονάδας θα είναι «Δήμητρα-Μαρία Κατσαφάδου», τιμώντας την προσφορά της.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της σύμβασης πατώντας εδώ.

Σημαντικές προσφορές και σε άλλα νοσοκομεία

Την ίδια ημέρα εγκρίθηκε και δεύτερη σύμβαση δωρεάς, ύψους 840.000 ευρώ, προς το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Άγιοι Ανάργυροι», μέσω κοινής υπουργικής απόφασης. Η σύμβαση υπογράφηκε με την εταιρεία «La Vie Marketing Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», με εκπρόσωπο τον Νικόλαο Μαλακοδήμο, ο οποίος είναι και νομικός εκπρόσωπος της «La Vie En Rose by Dimitra Katsafadou Α.Ε.».

Η προσφορά αφορά ιατροτεχνολογικό και άλλο εξοπλισμό, καθώς και εργασίες που καλύπτουν τις ανάγκες του νοσοκομείου.

Ολόκληρη η σύμβαση είναι διαθέσιμη εδώ.

Επιπλέον, την προηγούμενη Παρασκευή, αναρτήθηκε στη Διαύγεια ακόμη μία σύμβαση που αφορά προσφορά της εταιρείας της Δήμητρας Κατσαφάδου, ύψους 148.070 ευρώ. Η δωρεά προορίζεται για το νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων» και αφορά την προμήθεια συστημάτων ακτινοπροστασίας.

Μπορείτε να διαβάσετε τη σύμβαση εδώ.

Το τάμα και το όραμα της Κατσαφάδου για «δεύτερο Λαϊκό Νοσοκομείο»

Η Δήμητρα Κατσαφάδου παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega, όπου μίλησε για τη ζωή, την καριέρα, την πίστη και τα μεγάλα της όνειρα. Η επιτυχημένη επιχειρηματίας αποκάλυψε πως έχει τάξει να δημιουργήσει ένα δεύτερο Λαϊκό Νοσοκομείο, ένα σχέδιο που, όπως είπε, εύχεται να υλοποιήσει μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Η ίδια εξήγησε πως η ιδέα αυτή γεννήθηκε από ένα βαθύ προσωπικό τάμα, συνδεδεμένο με τη γιαγιά της, που υπήρξε ο πιο καθοριστικός άνθρωπος της ζωής της.

«Αυτή η σκέψη έγινε μετά από ένα τάμα που είχα κάνει», είπε, προσθέτοντας: «Η δεύτερη μητέρα μου, που ήταν η γιαγιά μου, μου είχε πει το εξής: “Πώς μπορείς να κοιμάσαι όταν έχεις τόσα λεφτά και ξέρεις ότι εκεί έξω υπάρχει κάποιος που πεινάει;”. Είναι δόγμα ζωής και είναι η αλήθεια μου αυτό. Όσα περισσότερα βγάζω, τόσα περισσότερα θα δίνω». Η ίδια αποκάλυψε ότι το σχέδιο για το «δεύτερο Λαϊκό Νοσοκομείο» είναι μακροπρόθεσμο, αλλά παραμένει απόλυτα αφοσιωμένη στην υλοποίησή του: «Το Λαϊκό Νοσοκομείο είναι ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, το οποίο εύχομαι να το υλοποιήσω στην τριετία μαζί με την οικογένειά μου».

iefimerida