Εικόνες αποκάλυψης στη Χίο: Συγκλονιστικό βίντεο από drone αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής

Συγκλονιστικά πλάνα από τις καμένες εκτάσεις στη Βολισσό και στα Λιμνιά στη Χίο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά της Τρίτης.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως τις 12:40 το μεσημέρι της Τετάρτης 13/08, στη Χίο είχαν καεί περίπου 42.466 στρέμματα.

Το video αποτυπώνει την τεράστια οικολογική καταστροφή που προκάλεσε η φωτιά, καταστρέφοντας δασικές εκτάσεις, περιουσίες και τοπία μοναδικής φυσικής ομορφιάς. Μέσα από τον φακό, παρουσιάζεται η σκληρή πραγματικότητα που αφήνει πίσω της μια ανεξέλεγκτη πυρκαγιά και η ανάγκη για άμεση αποκατάσταση της περιοχής.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο η φωτιά στη Χίο να προκλήθηκε από πυλώνες υψηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ που βρίσκονται δίπλα σε ανεμογεννήτριες. Υπάρχουν ήδη σχετικά στοιχεία, όπως οπτικό υλικό, τα οποία βρίσκονται υπό ενδελεχή εξέταση από τις αρμόδιες αρχές.