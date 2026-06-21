Επίσημο: Ανοίγει τον Ιούλιο ο νέος αυτοκινητόδρομος της Ελλάδας με τις 23 γέφυρες – Οι οδηγοί θα κερδίζουν έως και 1,5 ώρα

Μία από τις σημαντικότερες οδικές υποδομές των τελευταίων δεκαετιών ετοιμάζεται να παραδοθεί στην κυκλοφορία μέσα στον Ιούλιο, αλλάζοντας ριζικά τον χάρτη των μετακινήσεων στην ηπειρωτική Ελλάδα. Πρόκειται για το τελευταίο τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65, το οποίο θα ενώσει οριστικά την ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό, δημιουργώντας έναν σύγχρονο κάθετο οδικό άξονα που θα συνδέει τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο.

Την επιβεβαίωση για την ολοκλήρωση του έργου έδωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, στο πλαίσιο ημερίδας της εφημερίδας «Μακεδονία της Κυριακής», επισημαίνοντας ότι ο νέος αυτοκινητόδρομος βρίσκεται πλέον στην τελική φάση κατασκευής.

Το μοναδικό κομμάτι που απομένει να δοθεί στην κυκλοφορία είναι το Βόρειο Τμήμα, μήκους 46 χιλιομέτρων, το οποίο ξεκινά από την περιοχή της Καλαμπάκας και καταλήγει στην Εγνατία Οδό, δυτικά των Γρεβενών. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, η πρόοδος των εργασιών έχει ξεπεράσει το 95%, με τις σήραγγες και τις γέφυρες να έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί και τις εργασίες να επικεντρώνονται πλέον στις τελικές επιστρώσεις και στον εξοπλισμό του δρόμου.

Το έργο θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς περιλαμβάνει 23 γέφυρες, διπλές σήραγγες και σύγχρονους ανισόπεδους κόμβους που θα εξυπηρετούν περιοχές των Τρικάλων και των Γρεβενών. Το κόστος κατασκευής του βόρειου τμήματος ανέρχεται στα 452 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο Ε65 έχει συνολικό μήκος περίπου 182 χιλιομέτρων και αποτελεί μέρος του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, συνδέοντας μέσω της Εγνατίας Οδού την Ελλάδα με τα Βαλκάνια και την υπόλοιπη Ευρώπη. Σήμερα βρίσκονται ήδη σε λειτουργία 136 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμου από τη Λαμία έως την Καλαμπάκα, ενώ με την ολοκλήρωση του τελευταίου τμήματος θα δημιουργηθεί ένας πλήρης και συνεχής οδικός άξονας από τη Φθιώτιδα έως τη Δυτική Μακεδονία.

Τα οφέλη για τους οδηγούς αναμένεται να είναι εντυπωσιακά. Η διαδρομή από τη Λαμία έως την Εγνατία Οδό θα μειωθεί έως και κατά μιάμιση ώρα, με τον συνολικό χρόνο να διαμορφώνεται περίπου στη 1 ώρα και 45 λεπτά. Παράλληλα, η απόσταση Αθήνα – Γρεβενά θα μπορεί να καλύπτεται σε λιγότερο από τέσσερις ώρες, προσφέροντας ταχύτερες, ασφαλέστερες και οικονομικότερες μετακινήσεις τόσο για τους πολίτες όσο και για τις εμπορευματικές μεταφορές.

Η ολοκλήρωση του Ε65 δεν αναμένεται να αλλάξει μόνο τους χρόνους μετακίνησης. Θεωρείται ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της περιφέρειας, καθώς φέρνει πιο κοντά περιοχές που μέχρι σήμερα παρέμεναν συγκοινωνιακά απομονωμένες, ενισχύοντας τον τουρισμό, το εμπόριο και τις επενδύσεις σε ολόκληρη την κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Με την παράδοσή του μέσα στον Ιούλιο, ο Ε65 θα αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους αυτοκινητοδρόμους της χώρας, ολοκληρώνοντας ένα έργο που για χρόνια βρισκόταν στο επίκεντρο των μεγάλων αναπτυξιακών σχεδιασμών της Ελλάδας.