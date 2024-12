Ετεοκλής Παύλου: «Αν με ρωτούσε κάποιος αν προτιμάω να χάσω την Ελένη ή και το άλλο μου πόδι, θα έλεγα το πόδι»

advertisement

Ο Ετεοκλής Παύλου μίλησε στο One on One και στη Δώρα Παντέλη για όλα.

Αναφέρθηκε στο πώς είναι να δουλεύει καθημερινά με τη γυναίκα του, ποιο ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι στην προσαρμογή του στην τηλεόραση, τι έμαθε από τον πρωταθλητισμό αλλά και πώς διαχειρίστηκε την ανάμνηση από τη μεγάλη δοκιμασία που πέρασε.

Για τον σχέση του με την Ελένη Χατζίδου ανέφερε ότι:

«Με την Ελένη ξέχασα και εγώ ο ίδιος ότι έχω πρόσθετο μέλος. Αυτό είναι κάτι άλλο, δεν το ένιωθα. Είναι αυτό το ανεξήγητο που κοιτάς έναν άνθρωπο στα μάτια και ξέρει ότι με αυτόν τον άνθρωπο θα περάσεις όλη σου τη ζωή. Δεν σε ενδιαφέρει τίποτα άλλο και εκεί κατάλαβα ότι αυτό είναι.

Αν με ρωτούσε κάποιος αν προτιμάω να χάσω την Ελένη ή και το άλλο μου πόδι, θα έλεγα και το άλλο μου πόδι. Τον πόνο για το πόδι τον έχω βιώσει άρα φαντάσου πόσο μεγάλο έχω στον μυαλό μου τον πόνο του να έχανα την Ελένη».

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί