Η Αναστασία, μαμά 2 μικρών παιδιών, έδωσε μάχη με τη λευχαιμία και τη νίκησε

Μερικές στιγμές δεν χωράνε σε λόγια. Είναι αυτές που γεννιούνται μέσα από τον πόνο, ανθίζουν μέσα στην ελπίδα και χαρίζουν ζωή – κυριολεκτικά.

Πριν από περίπου έξι μήνες, στη φετινή Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς, ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας, μια συνάντηση καρδιάς μάς υπενθύμισε τι σημαίνει να δίνεις χωρίς να περιμένεις.

Η Αναστασία και ο Χάρης, δότης και λήπτρια μυελού των οστών, αγκαλιάστηκαν για πρώτη φορά… Μια ιστορία που αξίζει να διαβαστεί από όλους:

«Χθες, μέσα στην ομορφιά της Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς και ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας, άνθισε κάτι πιο δυνατό από τα λουλούδια: η πρώτη αγκαλιά ζωής.

Ο Χάρης και η Αναστασία κοιτάχτηκαν για πρώτη φορά στα μάτια. Δυο άνθρωποι που δεν ήταν πια άγνωστοι. Τους ένωνε κάτι ιερό – η δωρεά μυελού των οστών.

Πριν δύο χρόνια, η Αναστασία διαγνώστηκε με λευχαιμία. Ο χρόνος πάγωσε. Η αγωνία έγινε καθημερινότητα. Μητέρα δύο μικρών κοριτσιών, πάλεψε με όλες της τις δυνάμεις για να μείνει κοντά τους. Και τότε, ένας άγνωστος αποφάσισε να της δώσει κάτι ανεκτίμητο: μία δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.

Ο Χάρης. Ένας δότης που χωρίς να την ξέρει, της χάρισε το πολυτιμότερο δώρο — το αύριο.