Η γιαγιά Τιτίκα που έπεσε μπροστά σε μοτοσυκλέτα και θυσιάστηκε για να σώσει ένα 8χρονο παιδί

Μια πράξη αυτοθυσίας έχει συγκλονίσει τις τελευταίες ώρες την Πάτρα. Η 86χρονη Τιτίκα Βασιλοπούλου έχασε τη ζωή της προσπαθώντας να προστατεύσει ένα παιδί, την 8χρονη Μαρία, από διερχόμενη μοτοσυκλέτα που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο οδηγός της μηχανής είχε περάσει προηγούμενη διασταύρωση, σιγά σιγά, με κόκκινο! Γκάζωσε, επιτάχυνε και ανέπτυξε ταχύτητα. Η ηλικιωμένη μαζί με την 7χρονη βρίσκονταν σχεδόν στη μέση του δρόμου. Ο οδηγός της μηχανής που είχε κατεύθυνση προς Πύργο, έπεσε πάνω τους, χτύπησε τη γυναίκα και εκτίναξε και την 7χρονη.



Η γυναίκα προστάτευσε με το σώμα της το παιδί. «Έσωσε με το θάνατό της την κόρη μου» δήλωσε στο flamis.gr ο πατέρας της μικρής. Η ηλικιωμένη δεν ήταν η γιαγιά της μικρής, όπως αρχικά ειπώθηκε. Ήταν μία γειτόνισσα που εμπιστευόταν η οικογένεια και πολλές φορές πήγαινε τα παιδιά βόλτα. Όπως έκανε και το βράδυ της Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον ιστότοπο flamis.gr, η Τιτίκα Βασιλοπούλου έχασε τη ζωή της ακαριαία, ενώ η μικρή Μαρία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Καραμανδάνειο» Παίδων με ελαφρά τραύματα. Η 7χρονη σώθηκε λόγω της αυτοθυσίας της 86χρονης, η οποία πολλές φορές είχε φροντίσει τα παιδιά της οικογένειας.

Ο πατέρας της 7χρονης, Γιώργος Κωστούρος, περιέγραψε με συγκίνηση τα τραγικά λεπτά που έζησε: «Η γιαγιά έσπρωξε την κόρη μου στο κράσπεδο και έτσι το παιδί σώθηκε. Έγινε η ασπίδα για να σώσει την Μαρία μου».

Ο ίδιος, σε ανάρτησή του στο Facebook, ανέφερε: «Αυτό είναι το αίμα της κόρης μου και της άτυχης γιαγιάς που θυσίασε τη ζωή της για να σώσει την 7χρονη κόρη μου. Το συμβάν έγινε 10 το βράδυ στο νότιο πάρκο, στο ύψος της Μαξίμου. Ο ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε τη γιαγιά και το παιδί μου. Η γιαγιά βρήκε ακαριαίο θάνατο, ενώ το παιδί έχει κάποιες κακώσεις. Έσωσε την κόρη μου με την ίδια της τη ζωή». Στην ανάρτησή του, ο πατέρας ζητά βοήθεια για την ταυτότητα του οδηγού που παρέσυρε τους δύο, καλώντας οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει μαζί του.

Η Μαρία περιγράφει στον πατέρα της σπαρακτικά όσα είδε, προσπαθώντας να καταλάβει αν όλο αυτό ήταν όνειρο.

«Στην ερώτηση μου χθες στη Μαρία, Μαρία μου τι είδες τι κατάλαβες; Μου είπε μπαμπά, είδα μια μηχανή σα τη δικιά σου, άσπρη, προφανώς το παιδί είδε τα χρώματα το φως και μετά ένα δυνατό θόρυβο και μετά δεν θυμάμαι κάτι άλλο, έπεσα κάτω μπαμπά, και συνεχίζει και λέει το ίδιο, μπαμπά, μήπως είναι όνειρο και ξυπνήσω», ανέφερε ο μπαμπάς της 8χρονης.



Η 8χρονη Μαρία συνεχίζει να παλεύει με τα σωματικά αλλά και ψυχικά τραύματα που της άφησε η φονική παράσυρση την Παρασκευή στην παραλιακή οδό της Πάτρας.



Η ίδια γλύτωσε γιατί είχε φύλακα άγγελο την 86χρονη Τιτίκα. Την γιαγιά που θυσίασε την ζωή της, έγινε ασπίδα για εκείνη σπρώχνοντας την στο κράσπεδο και βρήκε ακαριαίο θάνατο. Η ανήλικη και ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.



«Ρωτάει συνέχεια για την γιαγιά την Τιτίκα που είναι η γιαγιά, βέβαια δεν της έχουμε πει ότι η γιαγιά δε τα κατάφερε γιατί η Μαρία μου είναι ευαίσθητη», συνέχισε ο κ. Γιώργος Κωστούρος, πατέρας της μικρής Μαρίας.



Η άτυχη γυναίκα, δεν ήταν συγγενής αλλά γειτόνισσα της οικογένειας. Ήταν η γιαγιά της γειτονιάς, είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη των πάντων και συνήθιζε να πηγαίνει βόλτα τα παιδιά.

Αφήνουν λουλούδια στη μνήμη της

Στην είσοδο του σπιτιού της, μερικά λευκά λουλούδια στην μνήμη της. Στο σπίτι της γιαγιάς Τιτίκας, της γυναίκας ηρωίδας που έδωσε τη ζωή της προκειμένου να σωθεί το 8χρονο κοριτσάκι εδώ στη γειτονία, η θλίψη είναι απέραντη.



Η 8χρονη Μαρία υποβάλλεται σε εξετάσεις και θα χρειαστεί ιατρική φροντίδα για να μπορέσει να δέσει το χεράκι της. Για δεύτερη ημέρα παραμένει στο Καραμανδάνειο το 8χρονο κοριτσάκι με κατάγματα σε πολλά μέρη του σώματος του.

“Περιμένω να φυλακιστεί”, λέει ο πατέρας της 8χρονης

Συγκλονισμένος ο πατέρας της 8χρονης ζητά την παραδειγματική τιμωρία του οδηγού της μοτοσυκλέτας.



«Ένας άνθρωπος 46 χρονών με μία μηχανή τέτοιου κυβισμού που έφυγε από την Αθήνα, ήρθε στην Πάτρα, έχει αφαιρέσει την πινακίδα πίσω από την μηχανή περνάει το φανάρι στην… με κόκκινο αναπτύσσει ταχύτητα, μου χτυπάει το παιδί και δεν ενδιαφέρεται δεν παίρνει ένα τηλέφωνο να δει αν το παιδί είναι καλά, εγώ περιμένω αύριο να φυλακιστεί», τόνισε ο κ. Κωστούρος.



Σε βάρος του 46χρονου οδηγού ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη και αύριο θα απολογηθεί στον Ανακριτή.. την Τρίτη το πρωί, η κηδεία της 86χρονης Τιτίκας, της γιαγιάς που είχε πάντα μια ανοιχτή αγκαλιά για όλα τα παιδιά.