Η Γιορτή του σινεμά επιστρέφει: Είσοδος σε όλους τους κινηματογράφους με εισιτήριο μόνο 2 €

Την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου όλη η Ελλάδα γίνεται μια τεράστια κινηματογραφική αίθουσα: σε όλα τα σινεμά της χώρας, όλες οι ταινίες και όλες οι προβολές με ενιαίο εισιτήριο 2€.

Η Γιορτή του Σινεμά, μία ιδέα που έγινε θεσμός, έρχεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, δίνοντάς μας την ευκαιρία να απολαύσουμε τη μαγεία της μεγάλης οθόνης με μειωμένη τιμή.

Επιλέγουμε την ταινία που θέλουμε, την παρέα που προτιμάμε, την αίθουσα που μας αρέσει, παίρνουμε τα ποπ κορν μας και δίνουμε ραντεβού στη μεγαλύτερη κινηματογραφική γιορτή της χρονιάς.

Γιατί την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου δεν πάμε απλά σινεμά. Πάμε στη Γιορτή του Σινεμά. Μόνο με 2 ευρώ.

Οι ταινίες που θα προβληθούν:

DRACULA

GABBY’S DOLLHOUSE

KISS OF THE SPIDER WOMAN

PETS ON A TRAIN | ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΣΤΟ EXPRESS

ONE BATTLE AFTER ANOTHER | ΜΙΑ ΜΑΧΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ

THE BLACK PHONE 2 | ΝΕΚΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2

TAFITI | Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ Ο ΤΑΦΙΤΙ

DEAD OF WINTER |ΣΤΑ ΒΑΘΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ