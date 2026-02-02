Η Δήμητρα Κατσαφάδου ανακαίνισε δομή φιλοξενίας παιδιών με νοητική υστέρηση

Η Δήμητρα Κατσαφάδου και η εταιρεία La Vie En Rose προχώρησαν σε μια σημαντική φιλανθρωπική πράξη, αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου την ανακαίνιση δομής που φιλοξενεί παιδιά με νοητική υστέρηση στην Αγία Παρασκευή.

Μια πράξη γενναιοδωρίας με ουσία

Η Δήμητρα Κατσαφάδου, γνωστή για το πολυσχιδές φιλανθρωπικό της έργο, κάλυψε τα έξοδα για την πλήρη ανακατασκευή της δομής φιλοξενίας στον Δήμο Αγίας Παρασκευής. Η πρωτοβουλία της αγκαλιάστηκε από το προσωπικό και τους γονείς των παιδιών, οι οποίοι της απένειμαν τιμητική διάκριση ως ένδειξη ευγνωμοσύνης.

«Δεν πρόκειται ποτέ να απομακρυνθώ από αυτά τα παιδιά. Μέσα από τις δυσκολίες τους έχουν κάτι το ιερό, μια άτυπη αγιότητα», δήλωσε η ίδια.

Δείτε το βίντεο:

Παρούσα και η τοπική αυτοδιοίκηση

Ο δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, Γιάννης Μυλωνάκης, επαίνεσε δημόσια την κα Κατσαφάδου και ευχαρίστησε τόσο την ίδια όσο και τα αδέρφια της, Κυριάκο και Νικόλα Μαλακοδήμο, για την παρουσία και τη συμβολή τους.

Συνέχεια στις δωρεές για άτομα με αναπηρία

Η προσφορά της Δήμητρας Κατσαφάδου δεν σταματά εκεί. Ήδη σχεδιάζει νέες πρωτοβουλίες που θα αφορούν άτομα με αναπηρίες σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγαλύτερη ως τώρα χορηγία της εταιρείας La Vie En Rose.

Πρόκειται για την πλήρη ανακαίνιση ενός κτηρίου του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών “Λαϊκό” στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου θα στεγαστεί μια νέα Ογκολογική Μονάδα Ημερήσιας Εξυπηρέτησης.

Το έργο περιλαμβάνει εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης, εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού, καθώς και τη μακροχρόνια συντήρησή του.

Οικογενειακό τάμα που γίνεται πράξη

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δωρεάς αναμένεται να φτάσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ, με την εταιρεία La Vie En Rose να καλύπτει εξ ολοκλήρου το κόστος. Σύμφωνα με την ίδια τη Δήμητρα Κατσαφάδου, η απόφαση αυτή εντάσσεται στην εκπλήρωση ενός οικογενειακού τάματος, ως έκφραση ευγνωμοσύνης για την επιτυχία που γνώρισε η εταιρεία.

Το βλέμμα στραμμένο στο αύριο

Η Δήμητρα Κατσαφάδου δεν αντιμετωπίζει τη φιλανθρωπική δράση ως ευκαιριακή πράξη, αλλά ως διαρκή αποστολή. Όπως έχει δηλώσει, σχεδιάζει ακόμη μεγαλύτερες δωρεές για άτομα με ειδικές ανάγκες τόσο στην Αγία Παρασκευή όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Παράλληλα, το μεγάλο έργο που αφορά τη δημιουργία Ογκολογικής Μονάδας στο “Λαϊκό” συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς. Μια προσφορά που, όπως όλα δείχνουν, θα δώσει νέα πνοή στη φροντίδα των ογκολογικών ασθενών στην Ελλάδα.

Η Δήμητρα Κατσαφάδου αποδεικνύει με πράξεις ότι η επιτυχία δεν μετριέται μόνο σε νούμερα, αλλά και στη δύναμη να προσφέρεις εκεί που υπάρχει πραγματική ανάγκη.