Η Δήμητρα Κατσαφάδου δώρισε ρομποτικό μηχάνημα στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα» στην μνήμη της Ραφαέλας Πιτσικάλη

Η Δήμητρα Κατσαφάδου, ιδρύτρια της εταιρείας La Vie en Rose by Dimitra Katsafadou, προχώρησε σε μια σημαντική δωρεά προς το Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «Αγία Όλγα» («Αγία Όλγα») στην Αθήνα, προσφέροντας ένα υπερσύγχρονο ρομποτικό μηχάνημα επεμβατικής ακτινολογίας.

Τα εγκαίνια του μηχανήματος έλαβαν χώρα στις αρχές Νοεμβρίου 2025, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, καθώς και του υφυπουργού και υπηρεσιακών παραγόντων του νοσοκομείου.

Η δωρεά αυτή χαρακτηρίζεται ως «μία από τις πιο σημαντικές πράξεις που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα» δήλωσε η κα Κατσαφάδου κατά την τελετή των εγκαινίων ενώ αναφέρθηκε στην μητέρα της:

«Η μητέρα μου ήταν και είναι αυστηρή γιατί με θεωρεί ακόμα αποτυχημένη γιατρό, αλλά δεν πειράζει. Μάνα πιστεύω να έχω καταφέρει να σε κάνω λίγο περήφανη πια γιατί ως χημικός κάτι κατάφερα κι εγώ».

Το δωρηθέν μηχάνημα είναι μοναδικό στην Ελλάδα και αποτελεί ένα από τα μόλις τρία που υπάρχουν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Χρησιμοποιείται για ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς, προσφέροντας μεγαλύτερη ακρίβεια και μειώνοντας τον χρόνο νοσηλείας.

Η επιλογή της δωρεάς από την εταιρεία της κας Κατσαφάδου δείχνει μια έμπρακτη δέσμευση στην κοινωνική ευθύνη και στην ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας μέσα από ιδιωτική πρωτοβουλία. Το γεγονός ότι το μηχάνημα θεωρείται από τα λίγα του είδους του στην Ευρώπη προσδίδει στην ενέργεια υψηλή τεχνολογική σημασία.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, εξήρε τη σημασία της δωρεάς τονίζοντας πως το συγκεκριμένο μηχάνημα δεν υπάρχει σε κανένα άλλο ελληνικό νοσοκομείο.

«Το ρομποτικό μηχάνημα που εγκαινιάζουμε σήμερα δεν υπάρχει σε κανένα άλλο νοσοκομείο της χώρας. Η οικογένεια Κατσαφάδου – Μαλακοδήμου δείχνει ότι η προσφορά είναι στάση ζωής», είπε χαρακτηριστικά. Ευχαρίστησε θερμά τους δωρητές, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας του ιδιωτικού τομέα με το δημόσιο σύστημα υγείας.

Η Δήμητρα Κατσαφάδου μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», αναφέρθηκε για το τι την ώθησε να κάνει αυτή τη δωρεά:

«Έψαξα πολύ μέσα μου και είδα ότι ο κόσμος που με έχει πιστέψει, πρέπει να του το ανταποδώσω. Όλοι κρύβουμε έναν σωτήρα μέσα μας. Ήθελα να σώσω το εσωτερικό παιδί. Είναι αγάπη, λατρεία και φροντίδα μεταμφιεσμένη σε προσφορά».

Εμφανώς συγκινημένη, αποκάλυψε πως πίσω από αυτή την κίνηση υπήρξε βαθιά προσωπικό κίνητρο, η μνήμη της Ραφαέλας, της νεαρής κοπέλας που έχασε τη μάχη με τον καρκίνο και με την οποία τη συνέδεε μια ιδιαίτερη σχέση:

«Η Ραφαέλα ήταν η οσία των καρκινοπαθών. Ήταν η κόρη μου, γίναμε ένα, την είχα σπίτι μου και με ενέπνευσε».

Η Δήμητρα δεν παρέλειψε να μιλήσει και για τις ρίζες της ανθρωπιάς της, που όπως είπε, κρατούν από τη γιαγιά της, τη Μαρία Κατσαφάδου:

«Η γιαγιά μου έδινε από το περίσσευμά της, μοίραζε τη σύνταξή της στον δρόμο. Την έχω κάνει περήφανη γιατί, ακόμη κι όταν δεν είχα, ό,τι έβγαζα το μοιραζόμουν».

Και μέσα σε όλα, δεν έκρυψε το μεγαλύτερό της όνειρο:

«Θέλω να κάνω ένα παιδάκι ή να υιοθετήσω. Θέλω να μοιράσω αυτή την αγάπη».