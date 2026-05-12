Η Ειρήνη και η Ηρώ, διάβαζαν για τις Πανελλήνιες μέχρι που ένα αεροσκάφος έπεσε πάνω στο σπίτι τους

Η 18η Μαΐου του 2000 παραμένει μια ημερομηνία που προκαλεί ρίγη συγκίνησης και θλίψης, καθώς θυμίζει μια απίστευτη τραγωδία που συγκλόνισε ολόκληρο το Πανελλήνιο. Τότε, ένα μαχητικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας, τύπου Phantom, συνετρίβη πάνω σε σπίτι στο χωριό Αντίκυρα της Βοιωτίας.

Δεν ήταν μια απλή πτώση σε μια ερημική περιοχή, αλλά μια καταστροφή που συνέβη σε κατοικημένο σημείο, περίπου 200 μέτρα μακριά από τις ΝΑΤΟϊκές δεξαμενές καυσίμων.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες ανθρώπων που είδαν το περιστατικό, το πολεμικό αεροσκάφος έπεσε πάνω σε μια κατοικία και ακολούθησε μια ακαριαία έκρηξη. Από την έκρηξη αυτή προκλήθηκε μια εκτεταμένη πυρκαγιά, την οποία οι άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο και να σβήσουν λίγη ώρα αργότερα. Η είδηση της πτώσης διαδόθηκε αμέσως, προκαλώντας σοκ σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για νεκρούς τόσο ανάμεσα στο πλήρωμα όσο και ανάμεσα στους πολίτες. Ήταν μια από εκείνες τις στιγμές που ο χρόνος μοιάζει να σταματά, αφήνοντας πίσω του μόνο ερωτήματα για το πώς μια εκπαιδευτική πτήση κατέληξε σε μια τέτοια πύρινη κόλαση.

Η ασύλληπτη τραγωδία στην τελευταία κατοικία του χωριού

Η φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι μετά την πτώση του Phantom αποδείχθηκε μοιραία για δύο νεαρές κοπέλες που βρίσκονταν στο εσωτερικό του. Από τα συντρίμμια της κατοικίας ανασύρθηκαν απανθρακωμένα δύο κορίτσια, η 19χρονη Ειρήνη Κόλλια και η 16χρονη Ηρώ Παπαχαραλάμπους. Οι δύο μαθήτριες εκείνη την ώρα βρίσκονταν στο σπίτι και διάβαζαν για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, προετοιμάζοντας το μέλλον τους, όταν η μοίρα τους χτύπησε με τον πιο σκληρό τρόπο. Η εικόνα των δύο παιδιών που χάθηκαν τόσο άδικα μέσα στην ασφάλεια του σπιτιού τους προκάλεσε ένα κύμα οργής και ανείπωτου πόνου σε όλη την Ελλάδα.

Το πόρισμα και η ύστατη προσπάθεια των δύο πιλότων

Λίγες ημέρες μετά το δυστύχημα, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας άρχισε να εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια, προσανατολίζοντας τις έρευνές του στο ενδεχόμενο να παρουσιάστηκε κάποια βλάβη στο πολεμικό αεροσκάφος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΓΕΑ, τόσο η γωνία πρόσκρουσης όσο και οι τελευταίες κινήσεις του Phantom έδειχναν ότι οι πιλότοι προσπάθησαν μέχρι την τελευταία στιγμή να αποφύγουν την πτώση σε κατοικημένη περιοχή. Το επίσημο πόρισμα για τα αίτια της τραγωδίας δημοσιεύτηκε στα τέλη Ιουνίου του 2000.

Σύμφωνα με αυτό, το μοιραίο αεροσκάφος, αφού πέρασε ένα ύψωμα πριν από την Αντίκυρα, προσπάθησε να πραγματοποιήσει έναν ελιγμό δίπλα στο δεύτερο αεροσκάφος που συμμετείχε στην άσκηση. Αυτή η κίνηση είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί απώλεια στήριξης του Phantom. Ο κυβερνήτης, αντιλαμβανόμενος ότι το αεροσκάφος έχανε ύψος, προσπάθησε απεγνωσμένα να αποτρέψει την πτώση του μέσα στην αγορά και τα πυκνοκατοικημένα σπίτια του χωριού, γεγονός που θα οδηγούσε σε έναν απρόβλεπτο αριθμό θυμάτων. Όταν διαπίστωσε πως προσέγγιζε τα τελευταία σπίτια, επιτάχυνε επιχειρώντας να κερδίσει ύψος. Ωστόσο, το χαμηλό ύψος στο οποίο πετούσε, η μεγάλη ταχύτητα και η γωνία βύθισης δεν άφησαν κανένα περιθώριο επαναφοράς του αεροπλάνου στην κανονική του τροχιά.

Οι δύο «Ίκαροι» και το νήμα της ζωής που κόπηκε πρόωρα

Οι δύο πιλότοι που χάθηκαν ήταν έμπειροι αξιωματικοί με σημαντική πορεία στην Πολεμική Αεροπορία. Ο Υποσμηναγός Κωνσταντίνος Αλεξανδράκης γεννήθηκε στη Μεγάλη Χώρα Αιτωλοακαρνανίας το 1969 και εισήλθε στη Σχολή Ικάρων το 1989. Αποφοίτησε το 1993 με τον βαθμό του Ανθυποσμηναγού και εκπαιδεύτηκε στο Σμήνος Μετεκπαιδεύσεως F-4E της 117 Πτέρυγας Μάχης στην Ανδραβίδα, όπου και τοποθετήθηκε ως χειριστής στην 338 Μοίρα.

Ο συγκυβερνήτης, Υποσμηναγός Πολύκαρπος Μουχτούρης, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971 και εισήλθε στη Σχολή Ικάρων το 1990. Αποφοίτησε το 1994 και τοποθετήθηκε επίσης στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα ως πιλότος Phantom. Μετά από ένα διάστημα, ανέλαβε καθήκοντα εκπαιδευτή στην 338 Μοίρα Δίωξης Βομβαρδισμού. Η προσωπική ιστορία του Μουχτούρη είναι ιδιαίτερα συγκινητική, καθώς στις αρχές του 2000 είχε αρραβωνιαστεί και είχε ήδη ορίσει τον γάμο του για τις 15 Αυγούστου του ίδιου έτους. Το νήμα της ζωής του κόπηκε τρεις μήνες πριν από τη μεγάλη στιγμή, αφήνοντας πίσω του ανεκπλήρωτα όνειρα και μια οικογένεια βυθισμένη στο πένθος.

Η οδυνηρή κληρονομιά μιας μαύρης επετείου

Η τραγωδία της Αντίκυρας παραμένει μέχρι σήμερα μια από τις πιο συγκλονιστικές αεροπορικές τραγωδίες σε κατοικημένη περιοχή στην Ελλάδα. Η σύμπτωση της πτώσης του Phantom πάνω σε μια κατοικία όπου δύο νεαρές κοπέλες προετοιμάζονταν για το μέλλον τους, διάβαζοντας για τις Πανελλαδικές, προσδίδει στο γεγονός μια διάσταση αρχαίας τραγωδίας. Η προσπάθεια των πιλότων να σώσουν το χωριό, στρέφοντας το αεροσκάφος μακριά από το κέντρο του, αναγνωρίστηκε ως μια πράξη αυτοθυσίας, παρά το τραγικό αποτέλεσμα της πρόσκρουσης στην τελευταία κατοικία.

Κάθε χρόνο, η επέτειος της 18ης Μαΐου φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις μνήμες εκείνης της ημέρας, θυμίζοντας σε όλους το βαρύ τίμημα που μερικές φορές πληρώνει η Πολεμική Αεροπορία, αλλά και οι απλοί πολίτες, στον βωμό του καθήκοντος και της μοίρας. Οι τέσσερις ζωές που χάθηκαν στην Αντίκυρα έγιναν μέρος της ιστορίας, μια υπενθύμιση του πόσο εύθραυστη είναι η ανθρώπινη ύπαρξη απέναντι στο απρόβλεπτο.