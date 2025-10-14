Η Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου: Διπλά «χρυσή» η φοιτήτρια Ιατρικής Αικατερίνη Παπαδιώτη στο Παγκόσμιο του Γεσόλο

Η Ελλάδα αναδείχθηκε στην κορυφή και αυτό χάρη, μεταξύ άλλων, στην εκπληκτική εμφάνιση της Αικατερίνης Παπαδιώτη, φοιτήτριας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία επέστρεψε από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Taekwon-do ITF 2025 με δύο χρυσά μετάλλια. Το πρωτάθλημα διεξήχθη στο Γεσόλο της Ιταλίας από τις 5 έως τις 12 Οκτωβρίου και συγκέντρωσε πάνω από 1.200 αθλητές από όλον τον κόσμο.

Από την πρώτη στιγμή της διοργάνωσης, η Παπαδιώτη φάνηκε ότι ήρθε για να αφήσει το στίγμα της. Σε μια διοργάνωση με υψηλό συναγωνισμό και πολυάριθμες συμμετοχές, κατόρθωσε να ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου όχι μία, αλλά δύο φορές. Κατέκτησε χρυσό μετάλλιο τόσο στις Τεχνικές (Patterns II Dan Adult Female) όσο και στις Μάχες (Sparring –62 kg) στην κατηγορία Γυναικών, γεγονός που αποτελεί ιστορική στιγμή για το ελληνικό Taekwon-do: πρόκειται για την πρώτη φορά που Ελληνίδα αθλήτρια καταφέρνει να κατακτήσει χρυσό σε και στις τεχνικές και στις μάχες στην ίδια διοργάνωση.

Η διάκρισή της όμως δεν σταμάτησε εκεί: εκτός από τα δύο χρυσά μετάλλια, κατέκτησε και δύο ασημένια — στα ομαδικά αγωνίσματα (Team Sparring) και στις εναέριες τεχνικές (Team Special Technique).

Η ίδια η αθλήτρια, μέσα από τις δηλώσεις του συλλόγου και των τοπικών Μέσων, αναφέρθηκε με σεμνότητα στην προσπάθεια και στη διαδικασία που οδήγησε στην επιτυχία, ενώ ο προπονητής της έδειξε περήφανος για τη δουλειά που έφερε αποτέλεσμα:

«Δουλέψαμε σκληρά και με επιμονή για να φτάσουμε σε αυτή την επιτυχία. Σε αυτό το επίπεδο τίποτα δεν είναι εύκολο. Ο σύλλογός μας έχει αποδείξει εδώ και χρόνια, με τις επιτυχίες του, το υψηλό επίπεδο της προσπάθειας που καταβάλει καθημερινά στην προπόνηση, σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες των αθλητών του. Η μεθοδική μας προσπάθεια από τις μικρές ηλικίες είναι αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε και να έχουμε αυτό το επίπεδο στις μεγαλύτερες ηλικίες. Δουλεύουμε σκληρά, συστηματικά, με προγραμματισμό και υψηλούς στόχους, και συνεχίζουμε να το κάνουμε με την ίδια όρεξη για ακόμη περισσότερες επιτυχίες. Από κάθε μεγάλη επιτυχία αντλούμε τη δύναμη να συνεχίσουμε την προσπάθεια και από τις αποτυχίες και τα λάθη μας, ωριμάζουμε και γινόμαστε ακόμη πιο ανταγωνιστικοί. Ο Α.Σ. Πρωτέας Ιωαννίνων, έχει καταφέρει με τις διακρίσεις των αθλητών του, τόσο σε Πανελλήνιο και Πανευρωπαϊκό, όσο και σε Παγκόσμιο επίπεδο να είναι κορυφαίος και να μας κάνει υπερήφανους με τις επιτυχίες του»

Το γεγονός ότι η Παπαδιώτη συνδυάζει τις υψηλές ακαδημαϊκές απαιτήσεις των σπουδών της στην ιατρική με την αθλητική κορυφή προσδίδει ακόμη μεγαλύτερο βάρος στη διάκρισή της. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει επίσης αναγνωρίσει τη σημασία της — ήδη από προηγούμενες χρονιές είχε ανακοινώσει επιτυχίες της σε διεθνείς διοργανώσεις Taekwon-do ITF.

Η ελληνική ομάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα δεν πέρασε απαρατήρητη: η δυναμική παρουσία των αθλητών μας σε συνδυασμό με τις υψηλές διακρίσεις οδήγησε τη χώρα μας να καταλάβει τη δεύτερη θέση στη γενική κατάταξη μεταλλίων ανάμεσα σε πολλές ισχυρές αντιπροσωπείες του αθλήματος.

Για τα Ιωάννινα, για τον Α.Σ. Πρωτέας Ιωαννίνων, για τους συναθλήτριές της και για όλη την ελληνική αθλητική κοινότητα, η επιτυχία της Αικατερίνης Παπαδιώτη είναι πηγή υπερηφάνειας — μια απόδειξη ότι το ταλέντο, η πειθαρχία και η σκληρή προπόνηση μπορούν να αποδώσουν καρπούς, ακόμη και όταν συνυπάρχουν με απαιτητικές σπουδές και προσωπικές θυσίες.