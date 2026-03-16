Η Ελληνίδα που κατέκτησε το Χόλιγουντ: Η Κασσάνδρα Κουλουκουντίς πήρε το Όσκαρ και έγραψε ιστορία

Η Κασσάνδρα Κουλουκουντίς έγραψε ιστορία στα Academy Awards, καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα που κέρδισε το βραβείο στην ολοκαίνουργια κατηγορία «Καλύτερο Casting». Η διάκρισή της ήρθε για τη δουλειά της στην ταινία One Battle After Another του σκηνοθέτη Paul Thomas Anderson, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή για τον κινηματογράφο αλλά και για το επάγγελμα των casting directors, που για δεκαετίες παρέμενε στο παρασκήνιο χωρίς επίσημη αναγνώριση.

Η Κουλουκουντίς έχει ελληνικές ρίζες και προέρχεται από γνωστή οικογένεια ελληνικής ναυτιλιακής καταγωγής. Είναι εγγονή του επιχειρηματία Μανουέλ Ε. Κουλουκουντή και μεγάλωσε σε περιβάλλον με έντονη παρουσία στον διεθνή επιχειρηματικό και πολιτιστικό χώρο. Σπούδασε στο Vassar College και από νωρίς στράφηκε προς τον κινηματογράφο, επιλέγοντας έναν τομέα που συχνά μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά είναι καθοριστικός για την επιτυχία μιας ταινίας: την επιλογή των ηθοποιών.

Η καριέρα της ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990 όταν εργάστηκε ως ασκούμενη στην πρώτη ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, Hard Eight. Από τότε αναπτύχθηκε μια μακροχρόνια συνεργασία που κράτησε πάνω από τρεις δεκαετίες και τη συνέδεσε με μερικές από τις σημαντικότερες ταινίες του σύγχρονου αμερικανικού κινηματογράφου. Η ίδια ανέλαβε το casting σε πολλές παραγωγές του σκηνοθέτη, μεταξύ των οποίων οι ταινίες Magnolia, There Will Be Blood, The Master, Phantom Thread και Licorice Pizza. Παράλληλα, εργάστηκε και σε άλλες γνωστές παραγωγές όπως οι ταινίες Her και Ghost World, αποδεικνύοντας την ικανότητά της να ανακαλύπτει και να συνδυάζει ταλέντα που δημιουργούν αξέχαστες κινηματογραφικές ομάδες.

Η ιστορική της διάκριση στα Όσκαρ ήρθε το 2026, όταν η Ακαδημία Κινηματογράφου καθιέρωσε για πρώτη φορά βραβείο που τιμά το casting, αναγνωρίζοντας την καθοριστική συμβολή των ανθρώπων που επιλέγουν τους ηθοποιούς μιας ταινίας. Η Κουλουκουντίς κέρδισε το πρώτο βραβείο αυτής της κατηγορίας για τη δουλειά της στο «One Battle After Another», μια ταινία με εντυπωσιακό καστ που περιλαμβάνει μεγάλα ονόματα όπως ο Leonardo DiCaprio, ο Sean Penn και ο Benicio del Toro.

Κατά την παραλαβή του βραβείου της, η Κουλουκουντίς αφιέρωσε τη νίκη σε όλους τους casting directors που επί χρόνια εργάζονταν χωρίς να αναγνωρίζεται επίσημα η συμβολή τους.

Με χιούμορ μάλιστα πείραξε και τον Πολ Τόμας Άντερσον, λέγοντας ότι εκείνη κατάφερε να κερδίσει Όσκαρ πριν από τον ίδιο.

Η στιγμή αυτή θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντική για τη βιομηχανία του κινηματογράφου, καθώς σηματοδότησε την αναγνώριση ενός δημιουργικού ρόλου που διαμορφώνει την ταυτότητα κάθε ταινίας.

Η επιτυχία της Κασσάνδρας Κουλουκουντίς αποτελεί όχι μόνο προσωπικό θρίαμβο, αλλά και μια ιστορική στιγμή για τον κινηματογράφο. Με την πρώτη αυτή απονομή στην κατηγορία του casting, το όνομά της γράφτηκε για πάντα στην ιστορία των Όσκαρ, αποδεικνύοντας πως πίσω από κάθε σπουδαία ταινία υπάρχουν δημιουργοί που εργάζονται αθόρυβα, αλλά καθορίζουν την τελική μαγεία της μεγάλης οθόνης.