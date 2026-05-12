Η ελληνική σημαία κυμάτισε ψηλά στο Μόναχο: Χρυσή πρωταθλήτρια Ευρώπης η Στέλλα Μαρεντάκη

Η ελληνική σημαία κυμάτισε ψηλά στο Μόναχο χάρη στη σπουδαία εμφάνιση της Στέλλας Μαρεντάκη, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ταεκβοντό, γράφοντας μία από τις σημαντικότερες σελίδες της μέχρι σήμερα καριέρας της. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή πορεία μέχρι την κορυφή της Ευρώπης, επιβεβαιώνοντας πως ανήκει πλέον στην ελίτ του αθλήματος και σε επίπεδο γυναικών.

Η Μαρεντάκη έδειξε από την πρώτη της αναμέτρηση ότι βρισκόταν σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς δεν έχασε ούτε έναν γύρο σε ολόκληρη τη διοργάνωση. Με αποφασιστικότητα, ταχύτητα και απόλυτη συγκέντρωση, ξεπέρασε διαδοχικά όλα τα εμπόδια που βρέθηκαν στον δρόμο της προς τον μεγάλο τελικό, προκαλώντας ενθουσιασμό στην ελληνική αποστολή.

Στην αρχή της πορείας της επικράτησε της Ιζιλ Ζαφέρ από την Τουρκία με 2-0, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις της. Στη συνέχεια αντιμετώπισε την Πόλε από την Κροατία, απέναντι στην οποία διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, φτάνοντας ξανά σε νίκη με 2-0. Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε και στον ημιτελικό απέναντι στην Πέρισιτς από τη Σερβία, με τη Μαρεντάκη να εξασφαλίζει με εμφατικό τρόπο την πρόκριση στον τελικό.

Εκεί την περίμενε η Μάρτον από την Ουγγαρία, μια αθλήτρια με μεγάλες διακρίσεις και σημαντική εμπειρία. Ωστόσο, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Με κυριαρχική εμφάνιση πήρε από την αρχή το προβάδισμα και επικράτησε με 16-6 στον πρώτο γύρο, επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό της.

Στον δεύτερο γύρο η εικόνα έγινε ακόμη πιο εντυπωσιακή. Η Στέλλα Μαρεντάκη παρέδωσε πραγματικό μάθημα ταεκβοντό, φτάνοντας στο εκκωφαντικό 29-5, σκορ που αποτύπωσε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τη διαφορά δυναμικότητας μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Με το τέλος του αγώνα, οι πανηγυρισμοί στην ελληνική αποστολή ήταν ξέφρενοι, καθώς η Ελλάδα πανηγύρισε ένα σπουδαίο χρυσό μετάλλιο σε μια κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η επιτυχία της Μαρεντάκη δεν αποτελεί μόνο προσωπικό θρίαμβο, αλλά και μια ακόμη μεγάλη στιγμή για το ελληνικό ταεκβοντό, που συνεχίζει να αναδεικνύει αθλητές και αθλήτριες υψηλού επιπέδου. Το χρυσό μετάλλιο στο Μόναχο έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η νεαρή πρωταθλήτρια είναι πλέον έτοιμη για ακόμη μεγαλύτερες προκλήσεις και διακρίσεις στη διεθνή σκηνή.