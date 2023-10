Advertisement

Έκκληση για οικονομική ενίσχυση απευθύνει ο Οργανισμός Παιδική Χαρά για την μικρή Ζωίτσα που πάσχει από λευχαιμία και αν και ούτε ενός έτους δίνει την μεγαλύτερη μάχη της ζωής της !

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΖΩΙΤΣΑΣ

Ήταν μόλις τεσσάρων μηνών ( το φετινό Φλεβάρη ) και η Ζωή είχε πυρετό επί 6 μέρες. Έτσι κάνανε εξετάσεις αίματος ,οι οποίες ήταν τόσο χάλια που η παιδίατρος είπε στους γονείς να σπεύσουν άμεσα στο Παίδων. Εκεί ενημερώθηκαν και για την ασθένεια της μικρής, βρεφική λευχαιμία ,η οποία ανήκει δυστυχώς στις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Χάθηκε η γη κάτω από τα πόδια τους … Το νοσοκομείο έγινε κυριολεκτικά το σπίτι τους αφού βρίσκονται πλέον συνέχεια στο νοσοκομείο για θεραπείες και συνεχή παρακολούθηση. Όλοι αυτοί οι μήνες ήταν αρκετά δύσκολοι …

Δυστυχώς η Ζωίτσα αντί να καλυτερεύει υποτροπίασε στους 4 μήνες και μετά από δύο μήνες ανέπτυξε παράλληλα και μια πιο επιθετική μορφή λευχαιμίας , τη μυελογενή . Από τότε δεν την έχει πιάσει κάποια θεραπεία για να μπορέσει η μικρή μας να καθαρίσει από τον καρκίνο και προχωρήσει στη σωτήρια μεταμόσχευση.

Ο πόλεμος αυτός θα είναι δύσκολος και αναμένεται να παραμείνει πολύ καιρό ακόμη στο νοσοκομείο … Δίπλα της , άγρυπνοι φρουροί , οι γονείς της , οι οποίοι «εγκατέλειψαν» τα πάντα κυριολεκτικά για να είναι δίπλα στο μωρό τους !!! Μετά από όλους αυτούς τους μήνες τα έξοδα τους λύγισαν … Γονάτισαν και δεν θα μπορέσουν να τα καταφέρουν χωρίς την βοήθεια όλων μας !!!

Δεν είναι εύκολο να βλέπει κανείς ένα παιδί και πόσο μάλλον ένα μωράκι να παλεύει για τη ζωή του, αλλά η δύναμη της αγάπης μας και της αλληλεγγύης μας μπορεί να κάνει και πάλι το θαύμα !!! Ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολες εποχές αλλά με μια μικρή βοήθεια από όλους εμάς μπορούμε να σώσουμε τη Ζωή !!! Κάνουμε όλοι από μια κοινοποίηση !!!

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ

Όποιος μπορεί και θέλει να βοηθήσει μπορεί να χρησιμοποιήσει τον παρακάτω λογαριασμό που ανοίχτηκε για αυτόν τον σκοπό :

ALPHA BANK

IBAN : GR9401407010701002002029468

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

Όταν κάνετε την κατάθεση θα γράψετε ως αιτιολογία τη λέξη ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ + ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ

Με βάση τη νέα νομοθεσία , το καταθετήριο σας αποτελεί και την απόδειξη της δωρεάς σας και είναι αυτό που χρειάζεται για να δηλώσετε την δωρεά σας στην εφορία με την εκκαθαριστική σας δήλωση , γι’ αυτό απαιτείται να υπάρχει το όνομα σας στην αιτιολογία κατάθεσης

PayPal

https://www.paypal.com/paypalme/childshappiness

Για κατάθεση από εξωτερικό:

IBAN : GR9401407010701002002029468

BENEFICIAR : CHILD ́ S HAPPINESS

BIC : CRBAGRAA

BRAND’S NAME : 701

ADDRESS : Egnatias 2, 54626, Thessaloniki

REFERENCE : Donation by + your full name