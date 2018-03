Η ερωτική επιστολή της Κάλλας στον Ωνάση για πρώτη φορά στο διαδίκτυο: «Είμαι δική σου. Κάνε με ότι θες»

Πόσο απόλυτα μπορεί να αγαπήσει μια γυναίκα έναν άντρα; «Αγαπώ το σώμα σου και την ψυχή σου – Με έκανες ( να νοιώθω) Βασίλισσα του κόσμου όλου -Είσαι η ίδια μου η ανάσα, το μυαλό μου, η περηφάνια και η τρυφερότητα μου ……Είμαι δική σου – Κάνε με ότι θες εσύ» …..Ειλικρινά τρέμοντας από συγκίνηση μετέφρασα σήμερα το πρωί ανήμερα της επετείου του θανάτου του Αριστοτέλη Ωνάση το πιο τρυφερό και γεμάτο πάθος ερωτικό γράμμα της Μαρίας Κάλλας για τον Άρη της … Είχα στα χέρια μου μία επιστολή που όσο κι αν προσπάθησα να την βρω στα ελληνικά *δεν υπήρχε πουθενά καταγεγραμμένη και μεταφρασμένη στο παγκόσμιο διαδίκτυο . Αλλά και στα Αγγλικά που γράφτηκε η πρωτότυπη επιστολή από την ερωτευμένη …μέχρι θανάτου ντίβα της όπερας δεν θα την βρείτε . Η Μαρία Κάλλας λέει μέσα στο γράμμα της ότι είναι ευλογημένη που έχει τον Ωνάση και εγώ είμαι ευλογημένη λοιπόν ως δημοσιογράφος που ο Παύλος Ιωαννίδης ο αρχιπιλότος του Ωνάση και CEO κάποτε της Ολυμπιακής και σήμερα ισόβιος αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, μου εμπιστεύθηκε το « μυστικό» (την πρωτότυπη επιστολή που είχε στα χέρια του), την οποία συμπεριέλαβε στην αγγλική έκδοση του βιβλίου του «Destiny Prevails» * αλλά ουδέποτε δυστυχώς «ήρθε πράγματι στο φως της δημοσιότητας» για ανεξήγητους λόγους.

*Η ελληνική έκδοση του βιβλίου του Παύλου Ιωαννίδη, έχει τίτλο «Κι αν δεν είσαι θα γίνεις»

Αφού ευχαριστήσω αυτόν τον ψηλό σαν κυπαρίσσι 94χρονο άνδρα – που η μοίρα μας έφερνε στο ίδιο αεροπλάνο της Ολυμπιακής για τη Νίκαια της Γαλλίας ,εκείνος ως επικεφαλής τότε των επιχειρήσεων του Ωνάση στο Μόντε Κάρλο κι εγώ ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Universite de Nice το 1982…….

Παύλος Ιωαννίδης- Αλέξανδρος Ωνάσης

Δύο ιερά τέρατα που αγαπήθηκαν αλλά και μισήθηκαν όταν εκείνος αντί να την παντρευτεί προτίμησε την πολύφερνη χήρα του Τζών Κένεντυ .

Ένας έρωτας και πολλοί θάνατοι

Μιά προδοσία και πολλές τραγωδίες …

Μιά ντίβα και ένας άντρας τόσο δυνατός που η Loyds το 2000 τον ανακήρυξε άνδρα του αιώνα

Μια φωνή που έχει χαρακτηριστεί η φωνή του αιώνα

Έλληνες και οι δύο



Έλληνες του εξωτερικού που έγιναν μύθοι σύμβολα και ενσαρκώνουν και οι δύο μαζί την μέγιστη επιτυχία και τον ορισμό της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας ,…..

Η επιστολή της Μαρίας Κάλλας στον Αρίστο για τα γενέθλια του λίγους μήνες πριν τον γάμο του με την Τζάκυ Κένεντυ

Η επιστολή στα ελληνικά

Αρίστο αγάπη μου

Το ξέρω πως αυτό είναι ένα πενιχρό δώρο γενεθλίων αλλά πρέπει και χαίρομαι που θα σου πω μέσα από την καρδιά μου -μετά από 8,5 χρόνια και τόσα που περάσαμε μαζί – ότι είμαι περήφανη για σένα .Αγαπώ το σώμα σου και την ψυχή σου και το μόνο που εύχομαι είναι να νοιώθεις το ίδιο.

Αισθάνομαι προνομιούχα που έφτασα στο ψηλότερο σημείο μιάς τόσο δύσκολης καριέρας και ο Θεός με ευλόγησε να βρω στην ζωή μου εσένα που κι εσύ έφτασες στην κορυφή – περνώντας μέσα από την κόλαση – (με ευλόγησε:) για να είμαστε μαζί όπως είμαστε.

Προσπάθησε σε παρακαλώ προσπάθησε πολύ να μας κρατήσεις ενωμένους γιατί χρειάζομαι την αγάπη και τον σεβασμό σου για πάντα.

Είμαι πολύ υπερήφανη για να το παραδεχτώ αλλά μάθε ότι είσαι η ίδια μου η ανάσα ,το μυαλό μου , η περηφάνια και η τρυφερότητα μου .Θέλω να ξέρεις ότι αν μπορούσες να δεις μέσα μου , τα συναισθήματα μου για σένα , θα αισθανόσουν ο πιο δυνατός και ο πλουσιότερος άνθρωπος όλου του κόσμου.

Αυτή την επιστολή δεν την έγραψε ένα παιδί. Είναι (η επιστολή ) μιας γυναίκας πληγωμένης, κουρασμένης, δοκιμασμένης (στην ζωή) που σου δίνει τα πιο φρέσκα και νεανικά συναισθήματα (που ένοιωσε) ποτέ της.

Μην το ξεχνάς ποτέ αυτό και να είσαι πάντα μαζί μου τρυφερός όπως αυτές τις μέρες που με έκανες (να νοιώθω) Βασίλισσα του κόσμου όλου. Αγάπη μου.

Χρειάζομαι την αγάπη και την τρυφερότητα σου.

Είμαι δική σου – Κάνε με ότι θες εσύ

Η ψυχή σου

Μαρία

Η επιστολή στα αγγλικά

Aristo my love

I know this is a meager birthday present, but I must tell you that I’ m after 8 and a half years with you –with so much we went through- happy to tell you from the depth of my heart- that I’m proud of you. I love your body and soul and only wish you feel the same.

I feel privileged to have reached the highest level in a tough career and to be graced by God, to have found you –who went through health also- to have reached the heights and to have us together as we are.

Try, oh please do to keep us united as always for I do need your love and respect for ever.

I’m too proud to admit now that you are very breath, brain, pride and tenderness. That if you could see into my feelings for you , you would feel the strongest and richest man in the entire world.

This is not a child’s letter. This is a hurt tired , proven woman that gives you the most fresh and youthful sentiments ever felt.

Never forget that and always be as tender with me as you have been on these days and you made me the queen of the world. My love. I need your affection and tenderness.

I’m yours- do as you will with me

Your soul

Maria

Της Ειρήνης Νικολοπούλου – eirinika