Η Κ. Κίλιαν νίκησε τον καρκίνο και συγκινεί: «Μην σταματήσετε ποτέ να χαμογελάτε, τίποτα δεν είναι δεδομένο»

«Μην σταματήσετε ποτέ να χαμογελάτε· είναι το πιο αντι-τοξικό φάρμακο», επισήμανε η σύζυγός του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου, Κιμ Κίλιαν.

Μία συγκινητική ανάρτηση έκανε η σύζυγός του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου, Κιμ Κίλιαν, γνωστοποιώντας ότι κατάφερε να ξεπεράσει τον καρκίνο και γιορτάζει με χαρά τα 44α γενέθλιά της.

Πριν από λίγο καιρό, η Κιμ Κίλιαν είχε αποκαλύψει ότι χρειάστηκε να υποβληθεί σε μια σειρά από χημειοθεραπείες και φαίνεται ότι όλα πήγαν καλά για την όμορφη δημοσιογράφο, που εδώ και χρόνια στέκεται στοργικά στο πλευρό του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου και των παιδιών τους.

«Τίποτα δεν είναι αυτονόητο, τίποτα δεδομένο, τίποτα αιώνιο»

«Σήμερα είναι τα γενέθλιά μου, διαφορετικά αυτή τη φορά… πιο ήρεμα αλλά με περισσότερο νόημα. Επίσημα: Cancer Free



Γεννιέσαι και όλα σου φαίνονται αυτονόητα… υγεία, φίλοι, χαρές…! Και κάπου εκεί στη διαδρομή έρχεται να σε προλάβει η αλήθεια: τίποτα δεν είναι αυτονόητο, τίποτα δεδομένο, τίποτα αιώνιο – εκτός από τις ψυχές, την αύρα και τα συναισθήματά μας.



Σήμερα που κλείνω τα 44 μου χρόνια, κοιτάζω πίσω σε “διαφορετικούς” μήνες. Στιγμές, ώρες, μέρες δύσκολες… κι όμως, ειλικρινά σας λέω, προσπάθησα να μην χάσω ποτέ το χαμόγελό μου. Γιατί στο τέλος κάθε κακής στιγμής, που με έριχνε ψυχολογικά, σκεφτόμουν την τεράστια ευγνωμοσύνη μου στην Παναγία, στον Θεό και στο σύμπαν όλο, που με οδήγησαν να «το» βρω, χαρίζοντάς μου μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.



Μια ευκαιρία να αλλάξω πράγματα, να αλλάξω εγώ η ίδια… ίσως και να βοηθήσω άλλους συνανθρώπους, που το φέρνει έτσι η ζωή να πρέπει να περάσουν κάτι αντίστοιχο.



Σας ευχαριστώ πραγματικά όλους για τη μεγάλη αγκαλιά και την αγάπη που μου στείλατε – είτε γνωριζόμαστε προσωπικά είτε όχι. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και μην σταματήσετε ποτέ να χαμογελάτε· είναι το πιο αντι-τοξικό φάρμακο για εσάς και το μεγαλύτερο δώρο για όσους σας αγαπούν. Κιμ», έγραψε η Κιμ Κίλιαν στην ανάρτησή της στο Instagram.

