Η μικρή Αλεξία παρέλασε με το αναπηρικό αμαξίδιο κρατώντας με υπερηφάνεια την γαλανόλευκη και συγκίνησε το Πανελλήνιο

Ρίγη συγκίνησης επικράτησαν στις Θεσπιές όταν, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, η μικρή Αλεξία εμφανίστηκε στην τοπική παρέλαση καθισμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο, πλαισιωμένη από τη μητέρα της και τις συμμαθήτριές της, κρατώντας με υπερηφάνεια τη σημαία. Η εικόνα της κοπέλας που σήμερα φοιτά στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου, έξι χρόνια μετά το τραγικό συμβάν που της άλλαξε τη ζωή, συγκίνησε τους πάντες και μετατράπηκε σε μήνυμα αντοχής και αλληλεγγύης για την τοπική κοινωνία.

Το Πάσχα του 2019, όταν η Αλεξία ήταν περίπου οκτώ ετών, χτυπήθηκε στο κεφάλι από αδέσποτη σφαίρα ενώ έπαιζε στην αυλή του σπιτιού της.

Σύμφωνα με συγγενή της οικογένειας, καθ’ όλη τη διάρκεια ενός γλεντιού ακούγονταν πυροβολισμοί από ένα διπλανό χωριό, το οποίο χωρίζεται από τις Θεσπιές με μια μικρή ρεματιά. «Όταν η 8χρονη έπεσε και είδαμε τα αίματα, καταλάβαμε ότι χτυπήθηκε από αδέσποτη σφαίρα», είχε πει τότε.

Από τότε υπέστη πολλαπλές επεμβάσεις και θεραπείες και η ζωή της άλλαξε ριζικά. Η Αλεξία έμεινε ανάπηρη κατά 95% εφ’ όρου ζωής, υποβλήθηκε σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις και για μήνες δεν είχε επικοινωνία με το περιβάλλον. Δεν μιλούσε, κινούσε ασυναίσθητα τα άκρα της και παρέμεινε καθηλωμένη στο νοσοκομείο Παίδων, ακολουθώντας εξειδικευμένα προγράμματα θεραπείας.

Η μητέρα της, μιλώντας στα μέσα, περιέγραψε το μακρύ και δύσκολο ταξίδι αποκατάστασης και εξέφρασε τόσο τη χαρά της για την πρόοδο της κόρης της όσο και την πικρία της για την αδιαφορία του ανθρώπου που πυροβόλησε.

«Έτσι όπως ήταν στην αρχή δεν έβλεπε, δεν μιλούσε, δεν άκουγε, εδώ που φτάσαμε είναι θαύμα», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι θεραπείες, οι φυσιοθεραπείες και οι προσπάθειες που γίνονται καθημερινά είναι ασταμάτητες. Η ίδια τόνισε επίσης ότι η βοήθεια που έχει λάβει από τον κατηγορούμενο είναι ελάχιστη σε σχέση με τις συνέπειες, και ότι εκείνος «δεν έχει δείξει κανένα ενδιαφέρον πέραν του ότι δεν έχει ζητήσει συγγνώμη».

Η δικαστική διαδρομή της υπόθεσης έχει επίσης απασχολήσει τα μέσα: ο 55χρονος άνδρας που κρίθηκε υπεύθυνος για τον πυροβολισμό καταδικάστηκε για σωματικές βλάβες από αμέλεια. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και τεσσάρων μηνών με αναστολή, καθώς και χρηματική ποινή 1.600 ευρώ.

Η παρουσία της Αλεξίας στην παρέλαση, ανεξαρτήτως των περιορισμών που της έχει αφήσει το ατύχημα, ερμηνεύτηκε από πολλούς ως μάθημα ζωής: η εικόνα ενός παιδιού που, παρά τις βαριές συνέπειες ενός ατυχήματος που θα μπορούσε να τη λυγίσει, στέκεται μαζί με την οικογένεια και το σχολείο της, ενέπνευσε τα αισθήματα αλληλεγγύης και συγκίνησης στους παρευρισκόμενους. Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, οι δεκάδες ευχές και μηνύματα που έφτασαν στην οικογένεια από όλη τη χώρα επιβεβαίωσαν ότι πολλοί βλέπουν στην Αλεξία ένα σύμβολο δύναμης και αξιοπρέπειας.