Η νέα διαφήμιση των Jumbo με Φερεντίνο-Καραβάτου που δίχασε το διαδίκτυο

Η νέα πασχαλινή διαφήμιση των Jumbo δεν άργησε να τραβήξει τα βλέμματα, καθώς απ’ τις πρώτες, κιόλας, ώρες προβολής της έχει σχολιαστεί έντονα στα social media. Πρωταγωνιστές, ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου.

Δείτε το βίντεο:

Η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος πρωταγωνιστούν στη νέα διαφήμιση μεγάλης εταιρείας με φόντο το φετινό Πάσχα. Η επιχείρηση που έχει παράδοση στις σχετικές καμπάνιες, φαίνεται πως κατάφερε για ακόμα μια χρονιά να πετύχει το στόχο της με το «καλημέρα». Λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του σποτ, οι συζητήσεις και οι αντιδράσεις στα social media, διαδέχονται η μία την άλλη.

Η πασχαλινή διαφήμιση της εταιρείας παραπέμπει στην ταινία «Αόρατος εραστής» με τον Πάτρικ Σουέιζι και την Ντέμι Μουρ και αφήνει αρχικά πολλά… περιθώρια παρερμηνείας. Σε πρώτο πλάνο διαρκώς, οι πρωταγωνιστές του σποτ, Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστος Φερεντίνος.

Οι δυο τους ανταλλάσσουν πειράγματα, βλέμματα και χαμόγελα, με την ατμόσφαιρα να θυμίζει περισσότερο παιχνιδιάρικο φλερτ. Η απάντηση έρχεται λίγο αργότερα, όταν το πλάνο ανοίγει και αποκαλύπτεται η πραγματική εικόνα: οι δύο παρουσιαστές ετοιμάζουν μαζί ένα παραδοσιακό πασχαλινό… κοκορέτσι, με το λογότυπο της εταιρείας να προβάλλεται μπροστά τους.

Πολλοί χρήστες έδειξαν να διασκεδάζουν με το χιούμορ του σποτ, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Πέθανα στο γέλιο μόλις το είδα στην εκπομπή», «Ρε παιδιά αφήστε την σοβαροφάνεια… μια χαρά πλάκα έχει», «Δεν υπάρχει αυτή η διαφήμιση, RESPECT και στους δύο! Φαντάζομαι τι γέλιο θα έπεσε στα γυρίσματα», «Τι το ακατάλληλο είδατε δηλαδή; Μια αστεία διαφήμιση είναι!». Ωστόσο, δεν έλειψαν και εκείνοι που είδαν τη διαφήμιση με αρνητική ματιά, σχολιάζοντας: «Κι έλεγα πως δε θα δω χειρότερο σποτ», «Μια αηδία από όλες τις απόψεις», «Πόσο ψεύτικο και στημένο», «Σαχλαμάρα».

Η ανάρτηση της εταιρείας

«Γιατί δεν πήραμε τον Πάτρικ και την Ντέμι; Γιατί είχαμε καλύτερους! Γιατί η δική μας η σκηνή είναι πιο ερωτική; Γιατί ο πηλός είναι λιγότερο ερωτικός από το εντεράκι! Αυτή η πασχαλινή ταινία έχει ίντριγκα και ερωτισμό που δεν έχει προηγούμενο Απολαύστε τη!

ΥΓ: Tο σλόγκαν της ταινίας δεν αστείο είναι βασισμένο σε επιστημονικές μελέτες. Ψάξτε το!». Τη διαφήμιση κοινοποίησε στον λογαριασμό της στο Instagram και η Κατερίνα Καραβάτου σημειώνοντας: «Το γέλιο ρίχνει τη χοληστερίνη….!».

Γιώργος Λιάγκας για Καραβάτου και Φερεντίνο: «Όταν είδα τη διαφήμιση είπα… τα φτιάξανε;»

Η τηλεοπτική συνύπαρξη σε πασχαλινό διαφημιστικό σποτ της Κατερίνας Καραβάτου και του Χρήστου Φερεντίνου στάθηκε η αφορμή για να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση στο πλατό της εκπομπής «Το Πρωινό».

Ο Γιώργος Λιάγκας δεν έκρυψε την έκπληξή του όταν αντίκρισε το τελικό αποτέλεσμα, εστιάζοντας στο γεγονός ότι δύο πρόσωπα με μακρά και επιτυχημένη διαδρομή στην τηλεόραση επέλεξαν να κινηθούν έξω από τα συνηθισμένα τους πλαίσια.

Αναφερόμενος στην πρώτη του αντίδραση, ο παρουσιαστής σημείωσε:

«Θέλω με προσοχή να σχολιάσετε τη διαφήμιση. Εγώ έπαθα ένα ψιλοσόκ. Είχα ακούσει ότι θα κάνει η Καραβάτου διαφήμιση, μετά έμαθα ότι θα την κάνει με τον Φερεντίνο. Τη θεώρησα έξυπνη, όπως όλες τις διαφημίσεις του Jumbo».

Συνεχίζοντας την ανάλυσή του, στάθηκε στο ύφος της καμπάνιας και τον τρόπο που παρουσιάζονται οι δύο κεντρικοί πρωταγωνιστές:

«Μιλάμε για δύο πρόσωπα πολύ mainstream, από το πάνω ράφι και οι δύο. Τους βλέπεις να κάνουν πράγματα που δεν είναι mainstream, έχουν μια ερωτική σκηνή. Εγώ, όταν το είδα, είπα… τα φτιάξανε;».

Η συζήτηση πήρε γρήγορα άλλες διαστάσεις, με τον Πάνο Κατσαρίδη να παίρνει τον λόγο και να αναφέρεται σε πληροφορίες που κυκλοφορούν εδώ και καιρό στους καλλιτεχνικούς κύκλους.

Ο δημοσιογράφος σχολίασε χαρακτηριστικά:

«Εγώ πιστεύω ότι ενισχύονται λίγο οι φήμες ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι υπήρξαν, υπάρχουν… Ότι κάτι… Γιατί το ξέρουμε όλοι, μην κοροϊδευόμαστε».

Κλείνοντας το θέμα, ο Γιώργος Λιάγκας επεσήμανε πως, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, η εικόνα που βγάζουν προς τα έξω είναι εξαιρετικά ταιριαστή.

«Δεν ξέρω αν υπάρχει σχέση. Είναι πολύ ταιριαστοί, φέρονται με πολλή οικειότητα στο διαφημιστικό», κατέληξε ο παρουσιαστής.

Δείτε το βίντεο: