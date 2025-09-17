Η νέα ευρωπαϊκή σήραγγα της Ελλάδας – Έχει 3 λωρίδες κυκλοφορίας και μήκος 1 χλμ

Η σήραγγα Τ4 στην Κατερίνη βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για την πλήρη παράδοσή της, μετά από μήνες εργασιών και αρκετές καθυστερήσεις που δοκίμασαν την υπομονή των οδηγών. Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, στο τμήμα από τις Ράχες Φθιώτιδας μέχρι το Κλειδί Ημαθίας, το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει θεαματικά την οδική ασφάλεια και την ποιότητα μετακινήσεων.

Η σήραγγα έχει μήκος περίπου ένα χιλιόμετρο και αποτελεί πλέον ένα σύγχρονο διπλό τούνελ με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας στον κλάδο προς Θεσσαλονίκη, όπου προς το παρόν διεξάγεται αμφιδρόμητη κίνηση. Η διαμόρφωση αυτή δίνει λύση στις ανάγκες της καθημερινής ροής των οχημάτων, ενώ παράλληλα δημιουργεί επιπλέον δυνατότητες για ασφαλή διέλευση σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών. Μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και στο ρεύμα προς Αθήνα, τα βαρέα οχήματα άνω των 3,5 τόνων συνεχίζουν να χρησιμοποιούν την περιφερειακή οδό της Κατερίνης.

Η «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου» έχει επενδύσει περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ για την πλήρη αναβάθμιση της σήραγγας, με το έργο να χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υποδομών. Οι παρεμβάσεις επικεντρώθηκαν στην ασφάλεια και στη λειτουργικότητα, με νέους φωτισμούς LED που βελτιώνουν την ορατότητα και μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας, αναβαθμισμένα συστήματα αερισμού, ηλεκτροδότησης και αυτοματοποιημένου ελέγχου, καθώς και εξοπλισμό πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης τελευταίας τεχνολογίας. Παράλληλα, ενισχύθηκαν οι έξοδοι κινδύνου και οι διάδρομοι διαφυγής, έτσι ώστε να πληρούνται πλήρως τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τις σήραγγες.

Η παράδοση της Τ4 αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τις 20 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας το τέλος μιας μακράς περιόδου αναμονής. Με την επαναλειτουργία και των δύο κλάδων, η σήραγγα θα παραδοθεί πλήρως εκσυγχρονισμένη, θα είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών και θα αποτελέσει ένα κομβικό σημείο στον άξονα ΠΑΘΕ, προσφέροντας ασφαλέστερες και ταχύτερες μετακινήσεις για τους χιλιάδες οδηγούς που διέρχονται καθημερινά από την Πιερία.

Αξίζει να επισημανθεί ότι για πέντε εβδομάδες, από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί ολικός αποκλεισμός της Σήραγγας Κατερίνης κατά τη διάρκεια του οποίου θα πραγματοποιηθεί και Άσκηση Ετοιμότητας με τη συμμετοχή των Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης (Πυροσβεστική, Αστυνομία, ΕΚΑΒ).