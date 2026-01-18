«Η πιο αριστοκρατική και φίνα παρουσία»: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Finos Film για την απώλεια της Μέλπως Ζαρόκωστα

Με ένα συγκινητικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρέτησε τη Μέλπω Ζαρόκωστα η Finos Film, τιμώντας τη μνήμη της σπουδαίας ηθοποιού που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής στο Instagram, προβάλλονται χαρακτηριστικές σκηνές από ταινίες στις οποίες είχε πρωταγωνιστήσει η Μέλπω Ζαρόκωστα, ανάμεσά τους «Η Βίλλα των Οργίων» και «Μια Τρελή Τρελή Σαραντάρα». Η ανάρτηση συνοδεύεται από λόγια βαθιάς εκτίμησης, με τη Finos Film να κάνει λόγο για «την πιο αριστοκρατική και φίνα παρουσία που πέρασε ποτέ από τα πλατό της».

«Ένα ακόμη αντίο – κι αυτό με μεγάλη δυσκολία. Αποχαιρετούμε σήμερα την πιο αριστοκρατική και φίνα παρουσία που πέρασε από τα πλατό της Finos Film, την αγαπημένη Μέλπω Ζαρόκωστα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην πολυσχιδή καλλιτεχνική της διαδρομή, τονίζοντας το ήθος, την αξιοπρέπεια και τη βαθιά καλλιέργειά της, τόσο ως ηθοποιού όσο και ως συγγραφέα και στιχουργού, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η Finos Film υπενθυμίζει επίσης τη σημαντική παρουσία της σε συνολικά 13 ταινίες της εταιρείας, σημειώνοντας πως οι ερμηνείες της θα παραμείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη του κοινού. Από αγαπημένες κωμωδίες όπως «Η Βίλλα των Οργίων», «Η Γυναίκα μου Τρελάθηκε» και «Μια Τρελλή Τρελλή Σαραντάρα», έως εμβληματικές νουάρ ταινίες όπως «Ο Θάνατος θα Ξανάρθει» και «Όταν η Πόλις Πεθαίνει», η Μέλπω Ζαρόκωστα, όπως επισημαίνεται, «έντυνε πάντα τις ταινίες του Φίνου με ποιότητα, γοητεία και αληθινή φινέτσα».

Η ανάρτηση κλείνει με ειλικρινή συλλυπητήρια προς την οικογένειά της, σε ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα που αποτυπώνει τον σεβασμό και την αγάπη προς μια σπουδαία μορφή του ελληνικού κινηματογράφου.

