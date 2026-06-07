Η πιο μαγική τάξη σχολείου στην Ελλάδα βρίσκεται στα Ιωάννινα – Δασκάλα σε Δημοτικό μετέτρεψε την τάξη της σε σκηνικό παραμυθιού

Σε μια εποχή όπου η σχολική καθημερινότητα συχνά συνδέεται με υποχρεώσεις, εξετάσεις και άγχος, μια δασκάλα στα Ιωάννινα αποφάσισε να υπενθυμίσει ότι η μάθηση μπορεί να είναι και ένα μαγικό ταξίδι. Η πρωτοβουλία της έχει συγκινήσει χιλιάδες ανθρώπους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το βίντεο που δημοσίευσε κάνει τις τελευταίες ημέρες τον γύρο του διαδικτύου.

Πρόκειται για την Κάτια Γεωργίου, η οποία διδάσκει στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Μαρμάρων και αποφάσισε να μεταμορφώσει την αίθουσα διδασκαλίας της σε έναν χώρο βγαλμένο από παραμύθι.

Η διαφορετική εμπειρία ξεκινά πριν ακόμη οι μαθητές καθίσουν στα θρανία τους. Αντί για μια συνηθισμένη σχολική πόρτα, τα παιδιά περνούν καθημερινά μέσα από μια είσοδο που θυμίζει παραμυθένια πύλη, σαν να ανοίγεται μπροστά τους ένας κόσμος γεμάτος φαντασία και όνειρα.

Στο εσωτερικό της τάξης κυριαρχούν σύννεφα, δέντρα, πεταλούδες και πολύχρωμες δημιουργικές παρεμβάσεις που μετατρέπουν τον χώρο σε ένα περιβάλλον διαφορετικό από το συνηθισμένο σχολικό σκηνικό. Η αίθουσα μοιάζει περισσότερο με σελίδα παιδικού βιβλίου παρά με μια κλασική τάξη δημοτικού, προσφέροντας στους μικρούς μαθητές ένα περιβάλλον που ενισχύει τη φαντασία και την αγάπη για τη μάθηση.

Η ίδια η εκπαιδευτικός εξήγησε μέσα από την ανάρτησή της τη φιλοσοφία που κρύβεται πίσω από αυτή την πρωτοβουλία. «Δεν χρειάζεται να αφήνουμε πίσω τα παραμύθια επειδή μεγαλώσαμε», έγραψε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την πεποίθησή της ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη από χώρους που τα εμπνέουν να ονειρεύονται και να πιστεύουν στις δυνατότητές τους.

Σε ένα ακόμη πιο συγκινητικό απόσπασμα της ανάρτησής της σημειώνει: «Μερικές φορές αρκεί να τους δώσουμε έναν χώρο να ζήσουν ανάμεσά μας. Έναν χώρο όπου κάθε παιδί μπορεί να νιώθει ότι ανήκει, να χαμογελά, να ονειρεύεται, να πιστεύει λίγο περισσότερο στον εαυτό του και να του θυμίζει ότι μπορεί να πετάξει ψηλά με τον δικό του τρόπο».

Και συνεχίζει: «Κάτω από σύννεφα, ανάμεσα σε δέντρα, πεταλούδες και όνειρα… Ας αφήσουμε τα παιδιά να ανοίξουν τα φτερά τους και να ταξιδέψουν μέσα από τη μάθηση σε κόσμους γεμάτους φαντασία, ανακαλύψεις και όνειρα».

Η πρωτοβουλία της έχει αποσπάσει εκατοντάδες θετικά σχόλια από γονείς, εκπαιδευτικούς και απλούς πολίτες, οι οποίοι βλέπουν σε αυτή την παραμυθένια τάξη ένα παράδειγμα του πώς η αγάπη για το λειτούργημα του δασκάλου μπορεί να μεταμορφώσει την καθημερινότητα των παιδιών.

Άλλωστε, η ιστορία της Κάτιας Γεωργίου δεν αφορά μόνο μια όμορφη διακόσμηση. Αποτελεί μια υπενθύμιση ότι το σχολείο μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από ένας χώρος μετάδοσης γνώσεων. Μπορεί να είναι ένας τόπος όπου τα παιδιά αισθάνονται ασφάλεια, χαρά, έμπνευση και δημιουργικότητα. Και ίσως αυτό να είναι το πιο σημαντικό μάθημα από όλα.