Η πράξη ανθρωπιάς στο Σπήλαιο Διρού που αποκάλυψε το πραγματικό μεγαλείο ενός Έλληνα γιατρού

Μια εικόνα που δύσκολα συναντά κανείς και ακόμη πιο δύσκολα ξεχνά έγινε τις τελευταίες ημέρες στο Σπήλαιο Διρού της Λακωνίας. Μια νεαρή γυναίκα τραυματίστηκε κατά την επίσκεψή της στον δημοφιλή αρχαιολογικό χώρο και, λίγα λεπτά αργότερα, το ασθενοφόρο που έφτασε για να τη μεταφέρει έκρυβε μια έκπληξη που συγκίνησε όσους βρίσκονταν στο σημείο.

Πίσω από το τιμόνι δεν βρισκόταν ένας οδηγός του ΕΚΑΒ, αλλά ο Ανάργυρος Μαριόλης, διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης, ο άνθρωπος που έχει τιμηθεί διεθνώς ως «Καλύτερος Οικογενειακός Γιατρός στον Κόσμο» από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Οικογενειακών Γιατρών (WONCA) και έχει αφιερώσει τη ζωή του στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Η στιγμή του ατυχήματος

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, η νεαρή επισκέπτρια γλίστρησε στα σκαλοπάτια των Σπηλαίων Διρού, χτυπώντας με δύναμη στο πρόσωπο. Στην προσπάθειά της να σηκωθεί έχασε τις αισθήσεις της και σωριάστηκε ξανά στο έδαφος, προκαλώντας ανησυχία στους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί.

Οι παρευρισκόμενοι έσπευσαν αμέσως να τη βοηθήσουν, ενώ καθοριστική αποδείχθηκε η παρουσία μιας γιατρού που βρισκόταν τυχαία στον χώρο ως επισκέπτρια. Η γιατρός προσέφερε άμεσα τις πρώτες βοήθειες, σταθεροποιώντας την κατάσταση της τραυματισμένης γυναίκας μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

Η εικόνα που συγκίνησε τους πάντες

Λίγα λεπτά αργότερα, το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης έφτασε στον χώρο. Όταν άνοιξε η πόρτα, όσοι βρίσκονταν εκεί αντίκρισαν μια εικόνα που δεν περίμεναν.

Με λευκή ιατρική ποδιά, στηθοσκόπιο στον λαιμό και απόλυτη ψυχραιμία, ο Ανάργυρος Μαριόλης κατέβηκε από τη θέση του οδηγού, πλησίασε την τραυματισμένη κοπέλα και μαζί με το πλήρωμα και τους συναδέλφους του προχώρησε στην ιατρική εκτίμηση της κατάστασής της. Αφού ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες, επέστρεψε στη θέση του οδηγού και μετέφερε ο ίδιος την ασθενή με ασφάλεια στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης για περαιτέρω εξετάσεις.

Η απορία των παρευρισκομένων ήταν εύλογη:

«Ο γιατρός οδηγεί το ασθενοφόρο;»

Η εικόνα του διεθνώς βραβευμένου γιατρού να οδηγεί ο ίδιος το ασθενοφόρο έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας χιλιάδες θετικά σχόλια για το ήθος και την αφοσίωσή του.

Αναλυτικά, η ανάρτηση:

«Τον γνωρίζετε αυτόν τον Άνθρωπο;

Περιμένοντας σήμερα στην αναμονή για το σπήλαιο του Διρού μια κοπέλα έπεσε στα σκαλοπάτια και χτύπησε στο πρόσωπο. Στην προσπάθειά της να σηκωθεί λιποθύμησε και έπεσε κάτω ξανά.

Αμέσως έσπευσε η σύζυγος μου, η οποία είναι γιατρός, για να της παράσχει τις πρωτες βοήθειες. Μαζεύτηκε κόσμος γύρω από την κοπέλα για να δημιουργήσουν σκιά με πετσέτες και να της δίνουν νερό και κουράγιο.

Ένας κύριος από τους παρευρισκόμενους κάλεσε στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης Μάνης και το έδωσε στη σύζυγο μου για να μιλήσει στον συνάδελφό της. Την ενημέρωσε ότι σε 7 λεπτά ένα ασθενοφόρο θα βρίσκεται κοντά μας.

Όντως το ασθενοφόρο ήρθε πολύ γρήγορα. Παρατήρησα ότι ο οδηγός του ασθενοφόρου φορούσε λευκή ιατρική ποδιά και είχε στο λαιμό του στηθοσκόπιο.

Κατέβηκε μαζί με τους συναδέλφους του, έναν άντρα και μια γυναίκα και αμέσως την εξέτασαν με στηθοσκόπιο, πιεσόμετρο και οξύμετρο για να διαπιστώσουν ότι όλα είναι καλά εκείνη τη στιγμή, δεδομένων των συνθηκών.

Αμέσως μετά την έβαλαν στο ασθενοφόρο και ο κύριος με τη λευκή ποδιά ξαναμπήκε στη θέση του οδηγού και οδήγησε το ασθενοφόρο προς το κέντρο υγείας.

Στην εύλογη απορία όλων μας “ο γιατρός οδηγάει το ασθενοφόρο;” μας ήρθε η απάντηση:

“Ναι, είναι ο κ. Ανάργυρος Μαριόλης, ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης Μάνης, ο οποίος έχει τιμηθεί το 2021 ως ο κορυφαίος οικογενειακός γιατρός στον κόσμο από τη WONCA. Επίσης είχε αναδειχθεί και ο καλύτερος οικογενειακός γιατρός της Ευρώπης το 2019. Κι έχει βραβευτεί και από την Ακαδημία Αθηνών………..”

Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι η πραγματική αξία ενός ανθρώπου δεν φαίνεται από τα βραβεία του, αλλά από το γεγονός ότι, ενώ θα μπορούσε να βρίσκεται οπουδήποτε αλλού, ήταν εκεί. Μέσα στο ασθενοφόρο. Δίπλα στον ασθενή. Κάνοντας απλώς το καθήκον του, με ταπεινότητα.

Τελικά, οι πραγματικά σπουδαίοι άνθρωποι δεν χρειάζεται να αποδείξουν ποιοι είναι. Το δείχνουν με τις πράξεις τους.

Θερμά συγχαρητήρια, κύριε Μαριόλη. Η Ελλάδα είναι υπερήφανη που έχει γιατρούς σαν εσάς.

Υ.Γ.: Δεν ξέρω αν η κοπέλα γνώριζε ποιος τη φρόντιζε εκείνη τη στιγμή. Εγώ όμως δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την εικόνα»

Ένας γιατρός που δεν γνωρίζει ωράρια

Για όσους γνωρίζουν την πορεία του Ανάργυρου Μαριόλη, η εικόνα αυτή δεν αποτέλεσε έκπληξη. Από το 2010 υπηρετεί στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης, έχοντας επιλέξει συνειδητά να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας σε μια απομακρυσμένη περιοχή της χώρας. Εκτός από τη διεύθυνση του Κέντρου Υγείας, συμμετέχει καθημερινά στις εφημερίες, στις διακομιδές και σε κάθε επείγον περιστατικό, καλύπτοντας ακόμη και ανάγκες που σε άλλες περιοχές αναλαμβάνουν διαφορετικές υπηρεσίες.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που ο ίδιος οδηγεί ασθενοφόρο. Όπως έχει αποκαλύψει σε παλαιότερη συνέντευξή του, έχει πραγματοποιήσει ο ίδιος δεκάδες διακομιδές ασθενών, μεταξύ των οποίων και εκείνη του τότε πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, μετά από σοβαρό ατύχημα με ποδήλατο στη Μάνη.

«Έχω επενδύσει τα πάντα στο βλέμμα των ασθενών»

Η στάση ζωής του αποτυπώνεται και στα λόγια του. Σε πρόσφατη συνέντευξή του είχε δηλώσει:

«Έχω επενδύσει τα πάντα στο βλέμμα των ασθενών. Με κάνουν κάθε μέρα καλύτερο άνθρωπο.»

Ενώ μετά τη βράβευσή του ως κορυφαίου οικογενειακού γιατρού στον κόσμο είχε τονίσει:

«Κοιτάζοντας καθημερινά μέσα από το παράθυρο των ασθενών ανατέλλει η ανάγκη για νέες ανθρώπινες αξίες.»

Ένα μάθημα ανθρωπιάς

Η ιστορία από τα Σπήλαια Διρού δεν είναι απλώς ένα ακόμη περιστατικό άμεσης επέμβασης. Είναι μια υπενθύμιση ότι η ουσία της ιατρικής βρίσκεται στην προσφορά.

Την ώρα που μια νεαρή γυναίκα χρειαζόταν βοήθεια, ένας γιατρός με διεθνείς διακρίσεις δεν περιορίστηκε σε διοικητικό ή εποπτικό ρόλο. Οδήγησε ο ίδιος το ασθενοφόρο, εξέτασε την ασθενή, συνεργάστηκε με την ομάδα του και φρόντισε να μεταφερθεί με ασφάλεια στο Κέντρο Υγείας.

Ίσως γι’ αυτό ο Ανάργυρος Μαριόλης θεωρείται από πολλούς όχι μόνο ένας σπουδαίος επιστήμονας, αλλά και ένας άνθρωπος που τιμά καθημερινά τον όρκο του Ιπποκράτη, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η πραγματική ιατρική υπηρετεί πρώτα τον άνθρωπο και μετά τους τίτλους και τις διακρίσεις.