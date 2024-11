Η σειρά 17 Κλωστές πάει για μεγάλο διεθνές βραβείο

advertisement

Η αγαπημένη τηλεοπτική σειρά «17 Κλωστές», που μας καθήλωσε στην COSMOTE TV βρίσκεται ανάμεσα στις δέκα κορυφαίες τηλεοπτικές σειρές στα διεθνή βραβεία «ΝΕΜ Awards 2024», και διεκδικεί την πρώτη θέση.

Η τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος 17 Κλωστές έγινε από την COSMOTE TV, με πρωταγωνιστή τον Πάνο Βλάχο, σκηνοθέτη τον Σωτήρη Τσαφούλια και διασκευασμένο σενάριο από τη Μιρέλλα Παπαοικονόμου και την Κάτια Κισσονέργη.

Η σειρά έχει ήδη τραβήξει την προσοχή, φτάνοντας στις 10 κορυφαίες σειρές στα διεθνή βραβεία «ΝΕΜ Awards 2024», έναν θεσμό που κάθε χρόνο αναδεικνύει και βραβεύει τις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Η σειρά διεκδικεί το μεγάλο βραβείο στην κατηγορία «Best Finished TV Series in the CEE Award», με τον νικητή να ανακοινώνεται στις 11 Δεκεμβρίου, σε ειδική τελετή στο Ζάγκρεμπ. Οι εκδηλώσεις θα διαρκέσουν από τις 9 έως τις 12 Δεκεμβρίου 2024 και χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Creative Europe Media.

Το καστ της σειράς περιλαμβάνει ένα πλήθος καταξιωμένων ηθοποιών: Μαρίνα Ψάλτη, Αθηνά Τσιλύρα, Θοδωρή Κατσαφάδο, Κώστα Φλωκατούλα, Κώστα Φιλίππογλου, Μάνο Βακούση, Ταξιάρχη Χάνο, Φώτη Θωμαΐδη, Θάνο Τοκάκη, Ντένια Στασινοπούλου, Μελίνα Βαμπούλα, Άλκηστη Πουλοπούλου, Ειρήνη Ιωάννου–Παπανεοφύτου, Στέλλα Αντύπα, Χρήστο Βελιάνο, Κωνσταντίνο Γώγουλο, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Ελένη Δαφνή, Κωνσταντίνο Σειραδάκη, Νικόλα Δροσόπουλο και Τάσο Σωτηράκη.

Στη σειρά συμμετέχουν επίσης οι Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Θράσος Σταθόπουλος, Μιρέλλα Παπαοικονόμου, Δήμητρα Σακαλή, Δωροθέα Βουτσαδοπούλου, Μαρία Κοντοδήμα, Γιάννης Βουλγαράκης, Φώτης Πέτσος, Γιώργος Κανέλλης, Κώστας Ροζής, Νικόλας Μαραγκόπουλος, Κωνσταντίνος Τσεντούρος και Άπος Κυπραίος.

Η σειρά βασίζεται στο αγριότερο άγνωστο έγκλημα της Ελλάδας, το οποίο συντάραξε τα Κύθηρα το 1909. Είναι μια καθηλωτική εξερεύνηση στον ψυχισμό ενός ανθρώπου που είχε όσα χρειαζόταν στη ζωή του, όμως η ξαφνική απόρριψη και η αδικία τον οδήγησαν στο πιο ειδεχθές έγκλημα που καταγράφηκε στη χώρα.

Πρόκειται για μια συγκλονιστική αφήγηση βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, που εξετάζει τα παιχνίδια της μοίρας, τα αόρατα νήματα που διαμορφώνουν τη ζωή μας, αλλά και τη δύναμη που απαιτείται για να πάρουμε τον έλεγχό της. Αναδεικνύεται η ηθική μιας κοινωνίας που καταστρέφει ζωές στον βωμό της κανονικότητας, της κριτικής και της ανάγκης να βρει εξιλαστήρια θύματα, όπως και η προσωπική ηθική που καθορίζει τον κάθε άνθρωπο.

Ο ήρωας του βιβλίου, ο Καστελάνης, αντιμέτωπος με την κοινωνία που τον αντιμάχεται, οδηγείται σε τραγικά αποτελέσματα, προσφέροντας έναν καθρέφτη της ανθρώπινης φύσης και των κοινωνικών της κατασκευών.