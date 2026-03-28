Η σπουδαία τραγουδίστρια Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών

Πέθανε στο σπίτι της η μεγάλη τραγουδίστρια Μαρινέλλα

Η σπουδαία ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 87 ετών, μετά από πολύμηνη μάχη με τις επιπτώσεις σοβαρού εγκεφαλικού που υπέστη στη σκηνή του Ηρώδειου.

Θλίψη έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό κόσμο και στο πανελλήνιο η είδηση ότι η σπουδαία τραγουδίστρια Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή στο σπίτι της, αφήνοντας πίσω της μια τεράστια παρακαταθήκη στο ελληνικό τραγούδι.

Έδωσε άνιση μάχη αλλά δεν τα κατάφερε. Η Μαρινέλλα, η μεγαλύτερη τραγουδίστρια εδώ και δεκαετίες έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών μετά από βαρύ εγκεφαλικό που υπέστη πάνω στη σκηνή στο Ηρώδειο.

Η Μαρινέλλα υπήρξε μια από τις πιο εμβληματικές φωνές της Ελλάδας, με μια πορεία που διήρκεσε δεκαετίες και σφράγισε την εξέλιξη του λαϊκού και έντεχνου ρεπερτορίου. Με τη χαρακτηριστική χροιά της φωνής της, την εκφραστικότητα και την έντονη σκηνική της παρουσία, κατάφερε να αγαπηθεί από γενιές ακροατών και να συνδέσει το όνομά της με μερικές από τις πιο μεγάλες επιτυχίες της ελληνικής μουσικής.

Η Μαρινέλλα, κατά κόσμον Κυριακή Παπαδοπούλου, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και από πολύ μικρή ηλικία έδειξε την κλίση της στη μουσική. Τα πρώτα της βήματα έγιναν σε νυχτερινά κέντρα, όπου γρήγορα ξεχώρισε για τη φωνή και την έντονη σκηνική της παρουσία. Καθοριστική υπήρξε η συνεργασία της με τον Στέλιο Καζαντζίδη, δίπλα στον οποίο καθιερώθηκε ως ένα από τα σημαντικότερα γυναικεία ονόματα του λαϊκού τραγουδιού της εποχής.

Μετά την προσωπική και καλλιτεχνική τους πορεία, η Μαρινέλλα ακολούθησε μια αυτόνομη διαδρομή, η οποία αποδείχθηκε εξίσου λαμπρή. Κατάφερε να εξελιχθεί καλλιτεχνικά, να εμπλουτίσει το ρεπερτόριό της και να κινηθεί με άνεση από το λαϊκό στο έντεχνο τραγούδι, συνεργαζόμενη με σπουδαίους δημιουργούς και αφήνοντας πίσω της δεκάδες επιτυχίες που αγαπήθηκαν από το κοινό.

Ξεχωριστή στιγμή στην καριέρα της αποτέλεσε η συμμετοχή της στη Eurovision Song Contest 1974, όπου εκπροσώπησε την Ελλάδα, γράφοντας τη δική της σελίδα στην ιστορία του θεσμού. Παράλληλα, υπήρξε η πρώτη Ελληνίδα τραγουδίστρια που πραγματοποίησε μεγάλες προσωπικές συναυλίες σε εμβληματικούς χώρους, όπως το Ηρώδειο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την απήχησή της.

Η σκηνική της παρουσία υπήρξε πάντα επιβλητική, με έντονο συναίσθημα και θεατρικότητα, στοιχεία που την έκαναν να ξεχωρίζει. Τραγούδια όπως «Άνοιξε πέτρα», «Ποιος να συγκριθεί μαζί σου» και «Σταλιά σταλιά» έγιναν διαχρονικές επιτυχίες, συνδέοντας τη φωνή της με στιγμές χαράς, νοσταλγίας και βαθιάς συγκίνησης για το κοινό.

Η είδηση του θανάτου της στο σπίτι της προκαλεί ιδιαίτερη συγκίνηση, καθώς πρόκειται για μια προσωπικότητα που δεν υπήρξε απλώς μια μεγάλη ερμηνεύτρια, αλλά ένα κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας της χώρας. Το έργο της θα συνεχίσει να ακούγεται, να εμπνέει και να θυμίζει την εποχή όπου το τραγούδι είχε ψυχή και δύναμη.

Όλα έγιναν το βράδυ της Τετάρτης (25/09/24) στο κατάμεστο από κόσμο Ηρώδειο. Η συναυλία της Μαρινέλλας είχε ξεκινήσει και η σπουδαία τραγουδίστρια ερμήνευε το τρίτο τραγούδι, το «Εγώ κι εσύ». Ξαφνικά σωριάστηκε στη σκηνή παγώνοντας όχι μόνο τους θεατές του Ηρωδείου αλλά και όλη την Ελλάδα.

Η Μαρινέλλα φεύγει, αλλά η φωνή της παραμένει ζωντανή, συνοδεύοντας στιγμές, αναμνήσεις και συναισθήματα που δύσκολα ξεθωριάζουν. Ένα μεγάλο κεφάλαιο της ελληνικής μουσικής ιστορίας κλείνει, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά που θα αντέξει στον χρόνο.