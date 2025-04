Η στιγμή που ανοίγουν τον τάφο του Ιησού

«Έχω μείνει άφωνος. Τα γόνατά μου τρέμουν, γιατί δεν πίστευα ποτέ ότι θα έρθει αυτή η στιγμή», δηλώνει μπροστά στην κάμερα ο αρχαιολόγος Fredrik Hiebert, σε αυτό το συγκλονιστικό βίντεο που δίνεται στη δημοσιότητα από το National Geographic και στο οποίο αποτυπώνεται η στιγμή που για πρώτη φορά μετά από αιώνες, επιστήμονες ανοίγουν τον τάφο στον οποίο πιστεύεται ότι τοποθετήθηκε το σώμα του Ιησού Χριστού μετά τη σταύρωση.

«Δεν μπορούμε να πούμε με 100% βεβαιότητα, αλλά φαίνεται ότι πλέον έχουμε ορατή απόδειξη ότι η τοποθεσία του τάφου δεν έχει μετατοπιστεί ούτε ελάχιστα μέσα στο χρόνο, κάτι για το οποίο επιστήμονες και ιστορικοί είχαν αναρωτηθεί για δεκαετίες».

Μέρος του αρχικού σπηλαίου επίσης αποκαλύφθηκε, καθώς η ομάδα των ερευνητών δημιούργησε άνοιγμα στην πλευρά του τάφου. «Αυτός είναι ο Ιερός Βράχος που λατρεύεται εδώ και αιώνες, αλλά μόλις τώρα για πρώτη φορά μπορεί κάποιος πραγματικά να τον δει», δήλωσε η καθηγήτρια του ΕΜΠ, Αντωνία Μοροπούλου, επικεφαλής των έργων αναστήλωσης του Πανάγιου Τάφου.

«Το μαρμάρινο κάλυμμα του τάφου μετακινήθηκε προς τα πίσω και έκπληκτοι ανακαλύψαμε μεγάλη ποσότητα (αδιευκρίνιστων) υλικών», δήλωσε από την πλευρά του ο Fredrik Hiebert του National Geographic Society, ο οποίος συμμετέχει στο έργο αποκατάστασης του Ναού.

«Η ανακάλυψη των υλικών απαιτεί μακρά επιστημονική ανάλυση, αλλά τελικά θα είμαστε σε θέση να αντικρύσουμε την επιφάνεια πάνω στην οποία, σύμφωνα με την παράδοση, τοποθετήθηκε το σώμα του Χριστού», επισήμανε ο αρχαιολόγος.

Σύμφωνα με την παράδοση, το σώμα του Ιησού τοποθετήθηκε σε ένα «νεκρικό κρεβάτι», διαστάσεων 2,07 x 1,93 μ., λαξευμένο από ασβεστόλιθο στο τοίχωμα της σπηλιάς, στην οποία μεταφέρθηκε μετά τη σταύρωσή του από τους Ρωμαίους, από όπου και αναστήθηκε τρεις ημέρες αργότερα το 30 ή ενδεχομένως, το 33 μ.Χ.

Ο Πανάγιος Τάφος βρίσκεται στον Ναό της Αναστάσεως του Κυρίου στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ και είχε καλυφθεί από μαύρη μαρμάρινη επένδυση τουλάχιστον από το 1555 μ.Χ. Ο ναός θεωρείται ότι βρίσκεται στη θέση του Γολγοθά, ο λόφος στον οποίο σταυρώθηκε και τάφηκε ο Ιησούς Χριστός. Σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, ο τάφος του Χριστού βρισκόταν κοντά στο σημείο της σταύρωσης: “ἦν δὲ ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη κῆπος, καὶ ἐν τῷ κήπῳ μνημεῖον καινόν, ἐν ᾧ οὐδέπω οὐδεὶς ἐτέθη• 42 ἐκεῖ οὖν διὰ τὴν παρασκευὴν τῶν ᾿Ιουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν τὸ μνημεῖον, ἔθηκαν τὸν ᾿Ιησοῦν.” Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον ιθ’ 41-42.

Church of the Holy Sepulchre, Jerusalem about 1892 (update) https://t.co/B7cw8Czt1l pic.twitter.com/lqDbRTIwLp