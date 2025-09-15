Η συγκινητική ανάρτηση του Κώστα Αντετοκούνμπο μετά την ιστορική νίκη: «Τρία αδέρφια από τα Σεπόλια»

Με αφορμή το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής στο EuroBasket 2025, ο Κώστας Αντετοκούνμπο έκανε μία ανάρτηση στο Instagram που συγκίνησε πολλούς, επιλέγοντας ως λεζάντα «Τρία αδέρφια από τα Σεπόλια».

Στο Instagram μια φωτογραφία που δείχνει τον ίδιο, τον Γιάννη και τον Θανάση όταν ήταν παιδιά, καθισμένους μαζί σε έναν καναπέ στο σπίτι τους στα Σεπόλια.

Η Ελλάδα επικράτησε της Φινλανδίας με 92-89 στον μικρό τελικό, επαναφέροντας τη χώρα στο βάθρο των μεταλλιούχων του EuroBasket μετά από 16 χρόνια, γεγονός που καθιστά την ανάρτηση του Κώστα ακόμα πιο φορτισμένη συναισθηματικά.

Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε την τρυφερή αγκαλιά των αδερφών Αντετοκούνμπο, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα.

Knew this was coming.



Antetokounmpos have won their first medal with Greece 🇬🇷#EuroBasket pic.twitter.com/J7g5CsNjhF — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

Η επιλογή των «Σεπολίων» στη λεζάντα δεν είναι τυχαία, παραπέμπει στον τόπο όπου μεγάλωσαν, αλλά και στον συμβολισμό της κοινής πορείας και των παιδικών ονείρων που γίνονται πραγματικότητα.