Η συγκινητική αφιέρωση του Χρήστου Λούλη στην σύζυγό του με τα «Ήσυχα βράδια»

Η συγκινητική ερμηνεία του Χρήστου Λούλη που έκανε την σύζυγό του να κλάψει

Ο Χρήστος Λούλης και η Έμιλυ Κολιανδρή είναι μαζί εδώ και 23 χρόνια και δεν διστάζουν να εκφράσουν δημόσια τον έρωτά τους.

Σε εμφάνισή τους σε εκπομπή της ΕΡΤ, μαζί με φίλους τους, οι δύο ηθοποιοί μοιράστηκαν την ιστορία της γνωριμίας τους. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Χρήστος Λούλης έκανε μια κίνηση που εξέπληξε τη σύντροφό του, προκαλώντας της βαθιά συγκίνηση.

Συγκεκριμένα, θυμήθηκαν τη μέρα που ξεκίνησε η σχέση τους, όταν άκουγαν στο ραδιόφωνο το τραγούδι «Τα ήσυχα βράδια».

«Θα της αφιερώσω αυτό το τραγούδι μετά από χρόνια, από τα πρώτα χρόνια και από τα τόσα που έχουν περάσει, γιατί είμαστε σχεδόν 24 χρόνια μαζί. Είχε πλάκα γιατί ήμασταν στον Λευτέρη Βογιατζή, πρόβες στο Γκάζι, όταν δεν υπήρχε τίποτα, ξεραΐλα και πήγαμε να πάρουμε τσιγάρα.

Τώρα που στο Γκάζι είναι χαμός, τότε δεν υπήρχε τίποτα τότε εκεί. Οπότε φτάσαμε μέχρι το Αιγάλεω για να πάρουμε τσιγάρα. Υπήρχε ένα φλερτάκι πολύ υποδόριο, η Ελένη (σ.σ. Κοκκίδου) είχε καταλάβει κάτι απ’ έξω απ’ έξω γιατί κάναμε μαζί πρόβες και στο αυτοκίνητο, που πήγαμε μέχρι το Αιγάλεω για να πάρουμε τσιγάρα και έγινε η πρώτη επαφή, έπαιζε αυτό το τραγούδι και έκτοτε λέμε ότι είναι το τραγούδι μας» είπε ο Χρήστος Λούλης, σηκώθηκε και άρχισε να το τραγουδάει, με την Κολιανδρή να τον συνοδεύει στο μισό του τραγουδιού. Η στιγμή κορυφώθηκε με ένα φιλί στο τέλος.

Ο παρουσιαστής της εκπομπής Γιώργος Κουβαράς ρώτησε το ζευγάρι «να σας πω κάτι, το πρώτο φιλί πότε έπεσε;».



«Εκεί, εκείνη την ημέρα! Ναι, στο αμάξι επιστρέφοντας» απάντησε η Έμιλυ Κολιανδρή για να συμπληρώσει ο Χρήστος Λούλης: «Είχαμε πάρει τα τσιγάρα, είχαμε παρκάρει το αυτοκίνητο και πηγαίναμε πίσω να βρούμε την παλιοπαρέα. Εκεί πέρα, πριν τους βρούμε, έπεσε το πρώτο φιλί».

Ο αγαπημένος ηθοποιός δεν σταμάτησε εκεί. Αφιέρωσε στη σύντροφό του και το τραγούδι Can’t Help Falling in Love with You του Έλβις Πρίσλεϊ, κάνοντάς την να συγκινηθεί ακόμα περισσότερο.