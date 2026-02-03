Η Φινλανδοί για 8η χρονιά ο πιο ευτυχισμένος λαός του πλανήτη γιατί έκοψαν 3 συνήθειες – Η θέση της Ελλάδας

Στην κορυφή της λίστας με τις πιο ευτυχισμένες χώρες στον κόσμο βρέθηκε και την χρονιά που μας πέρασε η Φινλανδία. Η Φινλανδοί για 8η χρονιά ήταν ο πιο ευτυχισμένος λαός στον πλανήτη.



Σύμφωνα με την έκθεση για την Παγκόσμια Ευτυχία του 2025, οι υπόλοιπες σκανδιναβικές χώρες, όπως η Δανία, η Ισλανδία και η Σουηδία, κατέλαβαν επίσης τις πρώτες θέσεις. Οι κατατάξεις βασίστηκαν στον βαθμό ικανοποίησης που νιώθουν οι πολίτες των διάφορων χωρών.



Αναλυτικότερα το top 20 των πιο ευτυχισμένων χωρών είναι:



1. Φινλανδία

2. Δανία

3. Ισλανδία

4. Σουηδία

5. Ολλανδία

6. Κόστα Ρίκα

7. Νορβηγία

8. Ισραήλ

9. Λουξεμβούργο

10. Μεξικό

12. Νέα Ζηλανδία

13. Ελβετία

14. Βέλγιο

15. Ιρλανδία

16. Λιθουανία

17. Αυστρία

18. Καναδάς

19. Σλοβενία

20. Τσεχία

Η Ελλάδα είναι 81η στη λίστα, αρκετές θέσεις πιο κάτω από πρόπερσι που ήταν στην 64η θέση, ενώ η Κύπρος στην 67η.



Το Αφγανιστάν (νούμερο 147) είναι και πάλι το τελευταίο στην λίστα. Ακολουθούν: Η Σιέρα Λεόνε (νούμερο 146), ο Λίβανος (νούμερο 145), το Μαλάουι (νούμερο 144) και η Ζιμπάμπουε (νούμερο 143).

Την έκθεση διενήργησαν η εταιρεία Gallup σε συνεργασία με το Δίκτυο Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Η έκθεση εξετάζει παραμέτρους όπως κατά κεφαλήν ΑΕΠ, κοινωνική υποστήριξη, προσδόκιμο υγιούς ζωής, ελευθερία, γενναιοδωρία και αντιλήψεις σχετικά με τη διαφθορά.

Ο Jon Clifton, Διευθύνων Σύμβουλος της Gallup, τόνισε ότι η ευτυχία δεν αφορά μόνο τον πλούτο ή την ανάπτυξη, αλλά και την εμπιστοσύνη, τη σύνδεση και την αίσθηση ότι οι άνθρωποι νιώθουν ασφάλεια. Επιπλέον, παράγοντες η ύπαρξη κοινωνικής υποστήριξης και ο αριθμός των μελών σε μία οικογένεια επηρεάζουν την ευτυχία. Για παράδειγμα, στο Μεξικό και την Ευρώπη, οικογένειες με τέσσερα έως πέντε άτομα εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας.​

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπεσαν στην 24η θέση, τη χαμηλότερη που έχουν καταγράψει ποτέ, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται στην 23η θέση, με τη χαμηλότερη μέση αξιολόγηση από το 2017.

Γιατί οι Φινλανδοί είναι ευτυχισμένοι – Τα τρία βασικά σημεία

Ο Φινλανδός ψυχολόγος και φιλόσοφος Frank Martela, που μετελετά τα θεμελιώδη της ευτυχίας, θέτει το εξής ερώτημα:Τι ακριβώς καθιστά τους πολίτες στην Φινλανδία τόσο πολύ ικανοποιημένους από τις ζωές τους;

Και αναφέρεται στα εξής τρία βασικά σημεία:

1. Ποτέ δεν συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους γειτόνους μας

Υπάρχει μία διάσημη φράση ενός Φινλανδού ποιητή: «Μην συγκρίνετε και μην καυχιέστε για την ευτυχία σας». Οι Φινλανδοί το λαμβάνουν ιδιαίτερα σοβαρά υπόψη τους αυτό.

Κάποτε έπεσα πάνω σε έναν από τους πιο πλούσιους άνδρες στη Φινλανδία. Έίχε το παιδί του σε ένα καρότσι και πήγαινε προς το σταθμό του τραμ. Θα μπορούσε να είχε αγοράσει ο ίδιος ένα ακριβό αυτοκίνητο ή να προσλάβει οδηγό, αλλά επέλεξε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έτσι μοιάζει η επιτυχία στη Φινλανδία: όπως όλοι οι άλλοι.

Συμβουλή για την ευτυχία: Εστίασε σε αυτό που σε κάνει ευτυχισμένο και λιγότερο στο να φαίνεσαι επιτυχημένος .Το πρώτο βήμα για την πραγματική ευτυχία είναι να θέσεις τα δικά σου στάνταρντς και όχι να συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους άλλους.

2. Δεν παραβλέπουμε τα οφέλη της φύσης

Σύμφωνα με έρευνα του 2021, το 87% των Φινλανδών θεωρεί ότι η φύση είναι σημαντική για τους ίδιους επειδή τους προσφέρει ψυχική ηρεμία, ενέργεια και χαλάρωση.

Στην Φινλανδία, οι εργαζόμενοι έχουν τέσσερις εβδομάδες καλοκαιρικές διακοπές. Πολλοί χρησιμοποιούν τον χρόνο αυτό για να πάνε στην εξοχή και να βρεθούν κοντά στην φύση. Όσο λιγότερες ανέσεις, ακόμη και χωρίς ηλεκτρικό ή νερό, τόσο το καλύτερο.

Συμβουλή για την ευτυχία: Ο χρόνος στην φύση αυξάνει τη ζωτικότητά μας, το ευζήν και μας δίδει μία αίσθηση προσωπικής ανάπτυξης.

3. Δεν σπάμε τον κύκλο εμπιστοσύνης της κοινότητας

Η έρευνα δείχνει ότι όσο πιο υψηλό το επίπεδο εμπιστοσύνης σε μία χώρα, τόσο πιο ευτυχισμένοι είναι οι πολίτες.

Ένα πείραμα έγινε το 2022 σύμφωνα με το οποίο δοκιμάστηκε η τιμότητα των πολιτών, ρίχνοντας 192 πορτοφόλια σε 16 πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο Ελσίνκι, 11 στα 12 πορτοφόλια επιστράφηκαν στον κάτοχο.

Οι Φινλανδοί έχουν την τάση να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλο και να τιμούν την τιμιότητα. Εάν για παράδειγμα ξεχάσεις το laptop σου σε μία βιβλιοθήκη ή χάσεις το κινητό σου στο τρένο, μπορείς να είσαι αισιόδοξος ότι θα το πάρεις πίσω.

Συμβουλή για την ευτυχία: Σκεφτείτε πώς μπορείτε να παρουσιαστείτε στην κοινότητά σας. Πώς μπορείτε να δημιουργήσετε περισσότερη εμπιστοσύνη; Πώς μπορείτε να υποστηρίξετε πολιτικές που βασίζονται σε αυτήν την εμπιστοσύνη; Μικρές πράξεις όπως το άνοιγμα πόρτας σε αγνώστους ή η παραχώρηση θέσης στο τρένο κάνουν επίσης τη διαφορά.

Οι έξι τρόποι με τους οποίους οι Φινλανδοί γίνονται ευτυχισμένοι

Σύμφωνα με την HuffPost, αυτή η ευτυχία δεν βασίζεται στην ευφορία ή στην τεχνητή αισιοδοξία, αλλά μάλλον σε μια διαρκή αίσθηση ικανοποίησης και ισορροπίας, βαθιά ριζωμένη στις αξίες και στις καθημερινές πρακτικές των πολιτών.

Δεν χρειάζεται να χαμογελούν

Σε αντίθεση με άλλες χώρες όπου η αναμενόμενη απάντηση σε ένα «πώς είσαι;» είναι πάντα «καλά» ή «υπέροχα», στη Φινλανδία είναι φυσικό να πεις ό,τι πραγματικά νιώθεις και είναι αποδεκτό να εκφράζεις αρνητικά συναισθήματα. Αυτή η ειλικρίνεια, σύμφωνα με τη Meri Larivaara, διευθύντρια στρατηγικών υποθέσεων στο MIELI Mental Health Finland, είναι πιθανόν ένας από τους πυλώνες της ψυχικής υγείας στη Φινλανδία.

Μελέτες έχουν δείξει, άλλωστε, ότι η καταστολή των συναισθημάτων μπορεί να οδηγήσει σε συναισθήματα απομόνωσης, να αυξήσει το άγχος, ακόμη και να μειώσει το προσδόκιμο ζωής.

Προτεραιότητα η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Παρόλο που οι Φινλανδοί εργάζονται σκληρά, τα προγράμματα εργασίας τείνουν να είναι πιο ισορροπημένα απ’ ό,τι σε πολλές άλλες χώρες, επιτρέποντας περισσότερο ελεύθερο χρόνο και ξεκούραση. Επίσης, όπως τονίζει ο Juho Saari, κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Τάμπερε, η καθημερινή μετακίνηση προς την εργασία είναι σύντομη για τους περισσότερους ανθρώπους. Έτσι, η ψυχική καταπόνηση είναι λιγότερη και ο ελεύθερος χρόνος περισσότερος.

Καθημερινή σύνδεση με τη φύση

Η φύση είναι παντού στη Φινλανδία – ακόμη και σε μεγάλα αστικά κέντρα – και η πρόσβαση σε αυτή διευκολύνεται από μια νομική αρχή γνωστή ως Δικαίωμα του Καθενός. Αυτός ο κανόνας επιτρέπει σε οποιονδήποτε να απολαμβάνει ελεύθερα δάση, λίμνες και παράκτιες περιοχές, αρκεί να το κάνει με σεβασμό στο περιβάλλον.

Η επαφή με τη φύση έχει αποδεδειγμένα θεραπευτικά αποτελέσματα, μειώνει το άγχος και συμβάλλει στην ευτυχία.

Συνεχής μάθηση

Οι Φινλανδοί καλλιεργούν το πάθος για μάθηση πέρα από το επαγγελματικό τους πεδίο. Κάνουν μαθήματα μαγειρικής, κεραμικής, γιόγκα ή ιστιοπλοΐας. Στη χώρα υπάρχουν πολυάριθμοι σύλλογοι που προσφέρουν δραστηριότητες προσβάσιμες σε όλους, προωθώντας τη συνεχή μάθηση και κοινωνικοποίηση. Έτσι, οι Φινλανδοί αποκτούν και μια καλύτερη αντίληψη του χρόνου. «Όταν ξεφεύγεις από τη ρουτίνα σου και κοιτάς πίσω, έχεις την αίσθηση ότι ο χρόνος έχει περάσει με περισσότερο νόημα», είχε δηλώσει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Duke, Adrian Bejan, στην HuffPost.

Κοινωνική εμπιστοσύνη

Μια άλλη καθοριστική πτυχή είναι το υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών. Ο Saari αναφέρει ότι στη Φινλανδία υπάρχει ένα ισχυρό δίκτυο διαπροσωπικών συνδέσεων και αυτό που ονομάζεται «δύναμη των αδύναμων δεσμών» – δηλαδή, ακόμη και μεταξύ ανθρώπων που δεν γνωρίζονται στενά, υπάρχει ένα αίσθημα εμπιστοσύνης. «Η επένδυση στις κοινωνικές σχέσεις είναι απαραίτητη για την ευτυχία», υποστηρίζει ο Saari.

Μελέτη του 2021 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «η μοναξιά είναι ένας από τους ισχυρότερους αρνητικούς προγνωστικούς παράγοντες της ικανοποίησης από τη ζωή».

Ήσυχη ικανοποίηση αντί για συνεχή ευφορία

Στη φινλανδική κουλτούρα, η ευτυχία δεν θεωρείται ως μια κατάσταση συνεχούς ευφορίας, αλλά ως μια ήσυχη αίσθηση ικανοποίησης με τη ζωή. «Δεν περιμένουμε η ευτυχία να είναι ένα έντονο συναίσθημα», λέει η Larivaara. «Είναι περισσότερο ένα σταθερό αίσθημα ικανοποίησης με αυτό που έχεις». Αυτή η πιο συγκρατημένη προσέγγιση μπορεί να κάνει την ευτυχία πιο εφικτή, και όχι η διαρκής αναζήτηση στιγμών έκστασης. Ο Saari συμφωνεί, σημειώνοντας ότι η Παγκόσμια Έκθεση Ευτυχίας δεν ρωτά αν οι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι, αλλά αν είναι ικανοποιημένοι με τη ζωή τους. Και ακριβώς αυτή η ικανοποίηση -βαθιά, σταθερή και ρεαλιστική- τοποθετεί τη Φινλανδία στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης.

Η ευτυχία δεν είναι απλώς ατομική ευθύνη

Παρά την εστίαση στις ατομικές συνήθειες, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο έχει τεράστιο αντίκτυπο στην ευημερία των ανθρώπων. «Στη δυτική κουλτούρα, συχνά θεωρούμε το άτομο αποκλειστικά υπεύθυνο για την ευτυχία του – σαν να αρκούσε το να κάνει τα πάντα σωστά για να είναι ευτυχισμένος», λέει η Mirka Hintsanen, καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Ουλού. «Αλλά αυτή είναι μια ψευδαίσθηση. Το περιβάλλον, οι συνθήκες της ζωής και οι κοινωνικές αποφάσεις παίζουν επίσης ρόλο».