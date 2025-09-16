Η Φουρνά δείχνει τον δρόμο: Χωριό στα Ιωάννινα προσφέρει σπίτι και δουλειά σε οικογένειες για να μην ερημώσει

Ενώ, σύμφωνα με δημοσίευμα των FT πριν από λίγα 24ωρα, ότι πάνω από 750 σχολεία θα κλείσουν λόγω ανεπαρκούς αριθμού μαθητών από την απότομη μείωση των γεννήσεων, υπάρχουν κάποια χωριά τα οποία προσπαθούν να μην κλείσουν οι σχολικές αίθουσες, αλλά και να δώσουν και πάλι ζωή στα ερειπωμένα σπίτια.

Η Φουρνά Ευρυτανίας δείχνει τον δρόμο!

Η Φουρνά έχει γίνει παράδειγμα προς μίμηση όταν η δασκάλα του χωριού Παναγιώτη Διαμαντή με τον ιερέα Κωνσταντίνο Ντούτσικο πραγματοποίησαν από τον Αύγουστο του 2024 διαδικτυακό κάλεσμα σε οικογένειες που θα ήθελαν να ζήσουν εκεί προσφέροντάς τους σπίτι και δουλειά.



Εδώ και έναν χρόνο η Φουρνά κατάφερε ώστε τα σχολεία της να ανοίξουν κανονικά με μαθητές. Παράλληλα, άνοιξε για πρώτη φορά φούρνος μετά από είκοσι χρόνια, ενώ η πρώτη πολύτεκνη οικογένεια που μετακόμισε εκεί έχει πλέον δική της επιχείρηση, στον κλάδο της εστίασης.



Όπως αποκάλυψε η κ. Διαμαντή, στις 13 Σεπτεμβρίου θα γίνει ο πρώτος γάμος εδώ και δέκα χρόνια. «Είναι μια πολύ ξεχωριστή στιγμή που περιμένει το χωριό μας, καθώς θα ζήσουμε μια διπλή ευλογία! Ένας γάμος μετά από σχεδόν δέκα χρόνια στη Φουρνά και μια βάφτιση για ένα μικρό πλασματάκι που μπαίνει στον δρόμο του Θεού!», θα πει αρχικά.

«Πέρυσι τον Σεπτέμβριο το νηπιαγωγείο μας έκλεισε οριστικά και το δημοτικό μας θα είχε έναν μόνο μαθητή. Αλλά πλέον, με την προσπάθεια που κάναμε, έχουμε 3 μαθητές στο νηπιαγωγείο, 7 μαθητές στο δημοτικό και 10 στο γυμνάσιο και λύκειο και ακόμη μικρότερα παιδάκια, ενώ περιμένουμε και 4 νέες οικογένειες, με τις δύο εξ αυτών είναι Φουρνιώτες που είχαν φύγει και πλέον επιστρέφουν. Τον πρώτο χρόνο είχαμε τρεις οικογένειες και τώρα θα έχουμε ακόμη τέσσερις, ενώ έχουμε μια λίστα αναμονής 50 οικογενειών κυρίως από τα αστικά κέντρα Αθήνα και Θεσσαλονίκη που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρει για να έρθουν στο χωριό μας.

Σε αυτή την προσπάθεια όμως επειδή ένα χωριό μόνο του δεν μπορεί να ανταποκριθεί στη ζήτηση, έτσι έχουμε υιοθετήσει τη Ζίτσα Ιωαννίνων, όπου και εκεί αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα, όπως είχαμε και εμείς, και πλέον θα μπορούμε να πηγαίνουμε και εκεί οικογένειες προσφέροντάς τους σπίτι και εργασία για να μην κλείσουν τα σχολεία, αλλά και να υπάρχει ζωή στο χωριό», θα συμπληρώσει.

Τα «άλλα Φουρνά»

Δεν είναι όμως μόνο η Φουρνά όπου, μέσω της δράσης «Νέα Ζωή στο Χωριό», έχουν καταφέρει να μην κλείσουν τα σχολεία της και η πλατεία της να πλημμυρίζει από παιδικές φωνές. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα στην ελληνική ύπαιθρο όπου μικρές ομάδες κατοίκων και συλλογικοτήτων έχουν πάρει πρωτοβουλίες για να αντιστρέψουν το αρνητικό δημογραφικό ζήτημα.



Όπως το πρόγραμμα Vamvakou Revival, που ξεκίνησε το 2017 μια ομάδα νέων με καταγωγή από τη Βαμβακού Λακωνίας. Το πρόγραμμα αυτό υποδέχεται οικογένειες προσφέροντας σύγχρονη στέγη και στήριξη στη μετακόμιση, με επαγγελματική καθοδήγηση, νέες θέσεις εργασίας και δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες. Και ενώ μέχρι το 2017 υπήρχαν 9 μόνιμοι κάτοικοι, πλέον ζουν τουλάχιστον 30.



Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία είναι αυτή στη Γορτυνία Αρκαδίας, όπου μέσω της Αυτοδιοίκησης και τοπικών συλλόγων πραγματοποιούνται προγράμματα μετοίκησης εκεί με οικονομικά κίνητρα και παραχώρηση κατοικίας σε οικογένειες που θέλουν να μείνουν στην περιοχή.

Επίσης, μια άλλη πρωτοβουλία ήρθε από ομογενείς με καταγωγή από το χωριό Τσαμαντάς στη Θεσπρωτία. Εκεί οι απόδημοι Τσαμαντιώτες της Αμερικής, με κεφάλαια που συγκέντρωσαν μέσω ενός σωματείου που έφτιαξαν, δημιούργησαν πολιτιστικό κέντρο, βοήθησαν στην αποκατάσταση του σχολείου, έφτιαξαν σπίτια με σκοπό να μην ερημώσει το χωριό τους.

