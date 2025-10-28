Η Ψέριμος δεν ήταν μόνη: Οι 2 μαθητές του νησιού παρέλασαν με παιδιά του 11ου Δημοτικού Περιστερίου

Το Δημοτικό Σχολείο Ψερίμου, ξανάνοιξε τις πόρτες του φέτος, ύστερα από 15 χρόνια

Η Ψέριμος δεν ήταν μόνη! Μαθητές από το Περιστέρι παρέλασαν στο πλευρό των παιδιών του ακριτικού νησιού

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, πραγματοποιήθηκε σήμερα στην ακριτική Ψέριμο η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου – όλα τα παιδιά παρέλασαν στην παραλία του νησιού, τιμώντας το ΟΧΙ του 1940.

Οι δυο μοναδικοί μαθητές της Ψερίμου, παρέλασαν με μαθητές του του 11ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Στο γραφικό νησί του νοτίου Αιγαίου, βρέθηκε μαζί με τα παιδιά και ο Δήμαρχος Περιστερίου, Ανδρέας Παχατουρίδης, που συνόδευσε τους μαθητές, με τους γονείς τους.

Οι μαθητές στάθηκαν δίπλα στους δύο μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ψερίμου, το οποίο φέτος, ύστερα από 15 χρόνια, ξανάνοιξε τις πόρτες του.

Ο Δήμαρχος Καλυμνίων, Γιάννης Μαστροκούκος, δήλωσε: «Σήμερα, στην άκρη του Αιγαίου, η Ελλάδα ενώθηκε ξανά μέσα από τα παιδιά της. Ο Δήμαρχος Περιστερίου, οι μαθητές, οι γονείς και οι συνεργάτες μας έφεραν στην Ψέριμο το πιο ζωντανό μήνυμα αλληλεγγύης. Όταν το κέντρο αγκαλιάζει την εσχατιά, τότε η Ελλάδα μεγαλώνει. Ευχαριστώ θερμά τον φίλο Δήμαρχο Περιστερίου, κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, για τη συγκινητική του παρουσία και στήριξη».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Περιστερίου, Ανδρέας Παχατουρίδης, εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση για τη συμμετοχή των μαθητών του στην εκδήλωση και υπογράμμισε τη σημασία της παιδείας και της ενότητας των Ελλήνων, όπου κι αν βρίσκονται.

Η Κάλυμνος και τα μικρά νησιά της, όπως η Ψέριμος, βρίσκονται πλέον ψηλά στον χάρτη της εθνικής ευαισθησίας και της αναγνώρισης. Από την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Τέλενδο μέχρι τις σημαντικές δωρεές μεγάλων εφοπλιστικών οικογενειών, κάθε πράξη δείχνει πως η προσπάθεια των ακριτών νησιωτών αναγνωρίζεται και εμπνέει.