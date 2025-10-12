Η 16χρονη ανιψιά του Τζίμη Πανούση μάγεψε τους κριτές με την φωνή της στο The Voice

Το τηλεοπτικό κοινό του «The Voice of Greece» το βράδυ του Σαββάτου έζησε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της σεζόν, όταν στη σκηνή εμφανίστηκε η 16χρονη Δέσποινα Πανούση. Με την πρώτη νότα που έπαιξε το «Part of Your World» από τη «Μικρή Γοργόνα», κατάφερε να γυρίσουν οι καρέκλες του Πάνου Μουζουράκη και στη συνέχεια του Χρήστου Μάστορα, οι οποίοι εντυπωσιάστηκαν από τη φωνή της.

Η στιγμή κορυφώθηκε όταν, αφού ολοκλήρωσε την ερμηνεία της, συστήθηκε στην επιτροπή ως «Δέσποινα Πανούση, 16 χρονών». Ο Χρήστος Μάστορας, με χιούμορ και αμηχανία ταυτόχρονα, την ρώτησε «Του γνωστού;» υπονοώντας τον Τζίμη Πανούση και εκείνη με σεμνότητα απάντησε πως ναι, υπάρχει συγγένεια: ο Τζίμης ήταν ξάδερφος του πατέρα της.

«Αλήθεια λες τώρα;» αναφώνησε και ο Γιώργος Μαζωνάκης για να συμπληρώσει: “σεβασμός”.

Η αποκάλυψη προκάλεσε συγκίνηση στο στούντιο: ο Μάστορας και ο Μουζουράκης ανέβηκαν στη σκηνή και τραγούδησαν μαζί ένα από τα γνωστά κομμάτια του Τζίμη Πανούση, το «Νεοέλληνες».

Παρά το νεαρό της ηλικίας της, η Δέσποινα έδειξε φωνητική ωριμότητα και σκηνική άνεση, στοιχεία που δεν πέρασαν απαρατήρητα. Λίγο πριν τη λήξη του επεισοδίου, οι coaches άρχισαν να ανταγωνίζονται ποιος θα την εντάξει στην ομάδα του. Τελικά εκείνη παραδέχτηκε ότι «η καρδιά μου λέει να πάω με τον Χρήστο Μάστορα».