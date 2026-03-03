Η 93χρονη ηθοποιός Μαρία Κωνσταντάρου έκανε το όνειρό της πραγματικότητα – Έπαιξε στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος»

Μετά την ιδιαίτερα συγκινητική συνέντευξη που παραχώρησε στο The 2Night Show και τον Γρηγόρης Αρναούτογλου, η Μαρία Κωνσταντάρου έζησε μια στιγμή που πολλοί τηλεθεατές περιέγραψαν ως «μία από τις πιο τρυφερές εικόνες που έχουμε δει στην ελληνική τηλεόραση τον τελευταίο καιρό». Η 93χρονη ηθοποιός, γνωστή για τις δεκαετίες προσφοράς της στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, είχε αποκαλύψει με συγκίνηση πως αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες λόγω της χαμηλής σύνταξης που λαμβάνει και πως εδώ και τρία χρόνια προσπαθεί να συμμετάσχει στο τηλεπαιχνίδι γνώσεων Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος, ελπίζοντας πως μια συμμετοχή θα μπορούσε να της δώσει μια οικονομική «ανάσα».

«Θέλω να πάρω μέρος στον Εκατομμυριούχο, αλλά δεν με παίρνουν. Θέλω λεφτά και νομίζω ότι έχω ελπίδες μέχρι 5.000€. Ίσως επειδή είμαι μεγάλη, ίσως επειδή είμαι γνωστή, δεν ξέρω ποια είναι η φιλοσοφία…»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Κωνσταντάρου μίλησε με ειλικρίνεια για την καθημερινότητα που αντιμετωπίζει, αναφέροντας πως η σύνταξή της είναι περιορισμένη και πως έχει πουλήσει προσωπικά αντικείμενα για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της.

«Οι θείες του πατέρα μου, μου αφήσαν περιουσία, έχτισαν ένα σπίτι στο Παλαιό Ψυχικό, κάποια στιγμή αναγκάστηκα να το πουλήσω, γιατί δεν είχα. Αγόρασα ένα διαμέρισμα στην Κηφισιά, όσο ήμουν στο θέατρο δεν είχα οικονομικό πρόβλημα. Κάποια στιγμή αναγκάστηκα να το πουλήσω, γιατί δυσκόλεψαν τα πράγματα. Είχα μια σύνταξη και από τον πατέρα μου. Με το που ήρθε ο Τσίπρας τις έκοψε. Εκεί τα έπαιξα, άρχισα να πουλάω πίνακες, αντίκες και κοσμήματα για να ζήσω. Έχουν αρχίσει να λιγοστεύουν ό,τι έχει απομείνει από την πώληση του σπιτιού. Χρειάζομαι από εκεί να τραβάω… Με 785 ευρώ σύνταξη δεν μπορείς να ζήσεις, ζω έναν εφιάλτη κατά καιρούς ότι αν τελειώσουν και αυτά τα ελάχιστα χρήματα που έχω τι θα κάνω; Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάω σε γηροκομείο. Το σπίτι του ηθοποιού; Απαπαπα!».

Περιέγραψε πως έχει υποβάλει αιτήσεις στον «Εκατομμυριούχο» χωρίς να της έχει δοθεί η ευκαιρία, εκφράζοντας τη βαθιά της επιθυμία να καθίσει στην καρέκλα του παιχνιδιού.

Η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν, λίγο μετά τη συνέντευξη, ο παρουσιαστής της τηλεοπτικής εκπομπής έκανε τη μεγάλη ανατροπή: ανακοίνωσε μπροστά στην κάμερα ότι είχε κανονίσει για εκείνη μια συμμετοχή στο δημοφιλές quiz, εκπληρώνοντας έτσι ένα όνειρο ζωής που η ίδια είχε εκφράσει δημόσια πολλές φορές. Η αντίδραση της ηθοποιού – γεμάτη δάκρυα, έκπληξη και βαθιά συγκίνηση – συγκίνησε τους παρευρισκόμενους και έγινε αμέσως viral στα social media, με χιλιάδες χρήστες να μοιράζονται την στιγμή και να εκφράζουν τον θαυμασμό τους για την αυθεντικότητα και την τρυφερότητα της στιγμής.

Αυτό που έκανε την τηλεοπτική στιγμή ακόμη πιο ιδιαίτερη ήταν όχι μόνο η εκπλήρωση του προσωπικού της ονείρου, αλλά και η ανθρώπινη διάσταση που φανέρωσε: η θέληση μιας γυναίκας που έχει δώσει χρόνια από τη ζωή της στην τέχνη να παραμείνει ενεργή, να συμμετέχει, να ελπίζει, ακόμη και όταν οι περιστάσεις δεν ήταν καθόλου εύκολες. Η στιγμή δεν ήταν απλώς μια τηλεοπτική «έκπληξη», αλλά μια υπενθύμιση ότι τα όνειρα δεν έχουν ηλικία και πως η αγάπη και ο σεβασμός του κοινού μπορούν να μεταμορφώσουν μια απλή επιθυμία σε μια ραδιοφωνικά και οπτικά αξέχαστη εμπειρία.

Η Μαρία Κωνσταντάρου συμμετείχε κανονικά στον «Εκατομμυριούχο», δοκιμάζοντας τις γνώσεις της. Απαντώντας σωστά στις ερωτήσεις που της τέθηκαν, κατάφερε να φτάσει μέχρι το ποσό των 2.000 ευρώ!

Η εικόνα της Μαρία Κωνσταντάρου να καθίζει μπροστά στην κάμερα του «Εκατομμυριούχου» έγινε σύμβολο αισιοδοξίας και ανθρωπιάς, δείχνοντας πώς η τηλεόραση μπορεί, ακόμη και στιγμιαία, να γίνει το μέσο που ενώνει και εμπνέει.

Δείτε από το 38:00 και μετά