Η viral φωτογραφία με τον Παρθενώνα και τον Πύργο στο Ελληνικό που δίχασε το διαδίκτυο – «Πρόοδος ή αλλοίωση της Αθήνας;»

Μια αεροφωτογραφία της Αθήνας έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες τεράστια συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνοντας με έναν σχεδόν συμβολικό τρόπο τη σύγκρουση ανάμεσα στο ιστορικό παρελθόν και τη σύγχρονη εικόνα της πρωτεύουσας.

Η εικόνα, που έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, παρουσιάζει τον Παρθενώνα να δεσπόζει στον ιερό βράχο της Ακρόπολης, ενώ στο βάθος της αθηναϊκής ακτογραμμής υψώνεται ο υπό κατασκευή Riviera Tower, ο νέος ουρανοξύστης του Ελληνικού που φιλοδοξεί να αποτελέσει το ψηλότερο κτίριο της χώρας.

Η λήψη, πιθανότατα τραβηγμένη από μεγάλο υψόμετρο με ισχυρό τηλεφακό από περιοχή όπως τα Τουρκοβούνια ή ο Λυκαβηττός, δημιουργεί ένα εντυπωσιακό αλλά και αμφιλεγόμενο οπτικό αποτέλεσμα. Ο αρχαίος κόσμος της Αθήνας και η νέα αρχιτεκτονική πραγματικότητα της πόλης μοιάζουν να «συνομιλούν» μέσα στο ίδιο κάδρο.

Για πολλούς χρήστες του διαδικτύου, η φωτογραφία λειτουργεί σχεδόν σοκαριστικά. Κάποιοι κάνουν λόγο για «οπτική παραμόρφωση» της ιστορικής φυσιογνωμίας της Αθήνας, εκφράζοντας φόβους ότι οι νέες κατασκευές μεγάλου ύψους αλλοιώνουν τον μοναδικό ορίζοντα της πόλης και συγκρούονται αισθητικά με το αρχαιοελληνικό τοπίο.

Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που συνέδεσαν τη συζήτηση ακόμη και με το διαχρονικό αίτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα, τονίζοντας πως η Ελλάδα διεκδικεί διεθνώς τον σεβασμό της πολιτιστικής της κληρονομιάς, την ώρα που η ίδια αλλάζει δραστικά την εικόνα της πρωτεύουσάς της.

Από την άλλη πλευρά, πολλοί υποστηρικτές του έργου βλέπουν στη φωτογραφία κάτι εντελώς διαφορετικό: μια Αθήνα που εξελίσσεται και επιχειρεί να αποκτήσει σύγχρονη ταυτότητα χωρίς να απαρνείται την ιστορία της. Για εκείνους, ο Riviera Tower συμβολίζει μια νέα εποχή ανάπτυξης, επενδύσεων και αρχιτεκτονικής εξωστρέφειας για τη χώρα.

Το έργο στο Ελληνικό αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αστικές αναπλάσεις στην Ευρώπη, με τον ουρανοξύστη να έχει ήδη μετατραπεί σε σημείο αναφοράς για το νέο παραλιακό μέτωπο της Αθήνας. Ωστόσο, η συγκεκριμένη φωτογραφία ανέδειξε ξανά ένα παλιό ερώτημα που επανέρχεται κάθε φορά που η πόλη αλλάζει μορφή: ποιο είναι το όραμα για την Αθήνα του μέλλοντος;

Μπορεί μια πόλη που κουβαλά ένα τόσο βαρύ ιστορικό και πολιτιστικό φορτίο να συνδυάσει την αρχαία της ταυτότητα με τη σύγχρονη αρχιτεκτονική; Ή μήπως κάθε νέα παρέμβαση μεγάλου ύψους αλλοιώνει αναπόφευκτα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της;

Η viral εικόνα κατάφερε μέσα σε ένα μόνο καρέ να συμπυκνώσει αυτόν ακριβώς τον προβληματισμό. Από τη μία ο Παρθενώνας, αιώνιο σύμβολο πολιτισμού και ιστορίας. Από την άλλη, ένας γυάλινος ουρανοξύστης που φιλοδοξεί να σηματοδοτήσει τη νέα εποχή της Αθήνας.

Και κάπου ανάμεσα στα δύο, μια ολόκληρη κοινωνία που προσπαθεί να αποφασίσει πώς θέλει να μοιάζει η πρωτεύουσά της τις επόμενες δεκαετίες.

Πηγή: xtypos.gr