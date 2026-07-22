«Θέλουμε απλώς να πούμε ορίστε ένα χέρι βοήθειας»: Ελληνικό εστιατόριο στη Μελβούρνη προσφέρει δωρεάν γεύματα σε όσους έχουν ανάγκη

Μια σπουδαία πρωτοβουλία αλληλεγγύης, εμπνευσμένη από το ελληνικό φιλότιμο, υλοποιεί το Mediterranean Greek Tavern στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, προσφέροντας δωρεάν γεύματα σε ανθρώπους και οικογένειες που δοκιμάζονται από τις οικονομικές δυσκολίες. Μέσα στην πρώτη μόλις εβδομάδα της δράσης, το οικογενειακό εστιατόριο κατάφερε να στηρίξει 36 οικογένειες, ενώ απευθύνει δημόσιο κάλεσμα και σε άλλες επιχειρήσεις εστίασης να ακολουθήσουν το παράδειγμά του.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε με στόχο να ανακουφίσει ανθρώπους που δυσκολεύονται να καλύψουν ακόμη και τις βασικές ανάγκες τους, σε μια περίοδο όπου το αυξημένο κόστος ζωής πιέζει ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά στη Βικτώρια. Ωστόσο, η ανταπόκριση ήταν τόσο μεγάλη, ώστε το εστιατόριο αναγκάστηκε να περιορίσει προσωρινά τα αιτήματα κατά την πρώτη εβδομάδα, προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στη ζήτηση και να οργανώσει καλύτερα τη συνέχιση της δράσης.

Ο διευθυντής του εστιατορίου, Perry Le Greco, εκτιμά ότι μέσα στις πέντε εβδομάδες του χειμερινού προγράμματος θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν 300 έως 400 οικογένειες, με περίπου 100 οικογένειες να αναμένεται να λάβουν βοήθεια μόνο μέσα στη δεύτερη εβδομάδα της πρωτοβουλίας.

«Προσπαθούμε να παρακινήσουμε και άλλα εστιατόρια και επιχειρήσεις να κάνουν το ίδιο στις δικές τους περιοχές. Αν εμείς, ένα μικρό εστιατόριο, μπορούμε να το κάνουμε, είμαι σίγουρος ότι μπορούν και άλλοι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Perry Le Greco, υπογραμμίζοντας πως ακόμη και η προσφορά λίγων γευμάτων την ημέρα μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά για όσους βρίσκονται σε ανάγκη.

Η δράση πραγματοποιείται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, με το Mediterranean Greek Tavern να έχει ήδη βοηθήσει περίπου 160 οικογένειες την πρώτη χρονιά και 178 οικογένειες τη δεύτερη, αποδεικνύοντας ότι η κοινωνική προσφορά αποτελεί σταθερό κομμάτι της φιλοσοφίας του εστιατορίου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο τρόπος με τον οποίο παρέχεται η βοήθεια. Οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζεται να προσκομίσουν κανένα έγγραφο ή αποδεικτικό οικονομικής κατάστασης. «Δεν ζητάμε κάρτες πρόνοιας ούτε κάνουμε δύσκολη τη διαδικασία. Το να ζητήσει κάποιος βοήθεια είναι ήδη αρκετά δύσκολο και ντροπιαστικό για πολλούς. Θέλουμε απλώς να τους πούμε “ορίστε ένα χέρι βοήθειας”», ανέφερε ο Le Greco.

Σύμφωνα με τον ίδιο, άνθρωποι κάθε ηλικίας έχουν απευθυνθεί στο εστιατόριο, από νέους 18 ετών μέχρι συνταξιούχους, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι οικονομικές δυσκολίες δεν κάνουν πλέον διακρίσεις. Ανάμεσα στις περιπτώσεις που τον συγκίνησαν περισσότερο ήταν εκείνη μιας γυναίκας που μόλις είχε αποκτήσει παιδί και βρέθηκε μόνη της, με ελάχιστη οικονομική βοήθεια. Το εστιατόριο της προσέφερε γεύματα για αρκετές ημέρες, ενώ εκείνη ευχαρίστησε συγκινημένη την ομάδα για τη στήριξη.

Ο Perry Le Greco συνδέει τη δράση αυτή με την ελληνική έννοια του φιλότιμου, θυμίζοντας όσα του μετέφεραν οι γονείς του όταν μετανάστευσαν από την Ελλάδα στην Αυστραλία. «Όταν οι γονείς μου ήρθαν από την Ελλάδα, έλεγαν ότι πάντα υπήρχε μια ελληνική οικογένεια που θα άνοιγε την πόρτα της για να βοηθήσει. Έτσι μεγαλώσαμε. Όταν οι καιροί είναι δύσκολοι, οι άνθρωποι βοηθούν ο ένας τον άλλον», τόνισε.

Η πρωτοβουλία του Mediterranean Greek Tavern αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα κοινωνικής προσφοράς και υπενθυμίζει πως ακόμη και μια μικρή επιχείρηση μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο όταν επιλέγει να βάλει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την αλληλεγγύη.

Πληροφορίες: neoskosmos