«Θα μας παίξει το CNN»: Θρίλερ με την ερώτηση για τις 300.000 στον «Εκατομμυριούχο» αν και ο παίχτης ήξερε την απάντηση

Μια από τις καλύτερες εκπομπές στην ιστορία των τηλεπαιχνιδιών στην Ελλάδα

Ο Λευτέρης έπρεπε να απαντήσει σε ερώτηση που αφορούσε ηθοποιό του Χόλιγουντ, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Μάικλ Ντάγκλας, με τις τέσσερις επιλογές να είναι οι εξής: Μάικλ Κέιν, Μάικλ Τζέι Φοξ, Μάικλ Φασμπέντερ, Μάικλ Κίτον.

Δεν πήρε το ρίσκο, παρόλο που ήξερε τη σωστή απάντηση

Ο παίκτης δεν αισθανόταν 100% σίγουρος για την απάντησή του και αποφάσισε να μη ρισκάρει τα 90.000 ευρώ που είχε εξασφαλίσει από την παρουσία του στο τηλεπαιχνίδι.

“Ναι, είναι αλήθεια! 90.000 ευρώ! Να το ξαναπώ; 90.000 ευρώ. Μπράβο Λευτέρη, πάρα πολύ ωραίο και να πούμε… 90.000 ευρώ” αναφώνησε με ενθουσιασμό ο οικοδεσπότης του.

Βέβαια, δεν δικαιώθηκε για την επιλογή του, καθώς σκεφτόταν να επιλέξει τον Μάικλ Κίτον, που ήταν και η σωστή απάντηση, κάτι που «τρέλανε» τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. «Θα μας παίξει το CNN», είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.

Η ιστορία πίσω από το όνομα του Μάικλ Κίτον

Μπορεί όλοι να ξέρουμε τον Μάικλ Κίτον, όμως γεννήθηκε ως Μάικλ Τζον Ντάγκλας, όνομα το οποίο δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει.

Ο λόγος; Στο μητρώο του Σωματείου Ηθοποιών υπήρχε ήδη το όνομα λόγω του διάσημου γιου του Κερκ Ντάγκλας, με την επιλογή του «Κίτον» να γίνεται προκειμένου να εγγραφεί και αυτός χωρίς να υπάρχει πρόβλημα.