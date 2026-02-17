«Θα μου λείπεις πάντα»: Σπάει καρδιές το αντίο του Παναγιώτη Στάθη στη μητέρα του

Βαρύ πένθος για τον Παναγιώτη Στάθη, ο οποίος το πρωί της Τρίτης (17/02) στο τέλος του «Καλημέρα Ελλάδα» ανακοίνωσε φανερά συγκινημένος πως πέθανε η μητέρα του, Καλλιόπη.

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής αποχαιρέτησε τη μητέρα του με ένα σπαρακτικό μήνυμα στο Facebook και μια κοινή τους φωτογραφία. Όπως αποκάλυψε ο Παναγιώτης Στάθης η κηδεία της μητέρα του θα τελεστεί το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 στις 10 π.μ στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στα Φατσάδικα Κυθήρων.

Δείτε το βίντεο:

«Η αλήθεια είναι ότι μεγάλωσα χωρίς παιδικούς ήρωες. Πιθανόν γιατί ο μοναδικός ήρωας που γνώρισα στη ζωή μου ήταν η μάνα μου. Καλό ταξίδι κυρά Καλλιόπη, θα σε θυμάμαι πάντα για την αγάπη σου, την διαρκή προσφορά σου, το χιούμορ σου, την απεριόριστη καλοσύνη σου και την ευφυία σου. Θα μου λείπεις πάντα. Χαιρετισμούς στο μπαμπά και τον Μανόλη. Στο επανιδείν. Η κηδεία της Καλλιόπης Στάθη θα γίνει το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 στις 10 π.μ στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στα Φατσάδικα Κυθήρων» έγραψε ο Παναγιώτης Στάθης.

Ο γνωστός δημοσιογράφος έμαθε μάλιστα για την απώλειά της, λίγο πριν την έναρξη του «Καλημέρα Ελλάδα» το πρωί της Τρίτης (17/02), ωστόσο παρέμεινε κανονικά στο πόστο τους.

Στο κλείσιμο της εκπομπής ο Παναγιώτης Στάθης εμφανώς συγκινημένος μοιράστηκε τη θλιβερή είδηση με τους τηλεθεατές, ενώ αποχαιρέτησε τη μητέρα του.

«Τώρα θα το πω, οφείλω να το πω. Δύσκολη μέρα ομολογώ σήμερα, πολύ δύσκολη μέρα. Δυστυχώς πριν βγούμε στον αέρα έμαθα ότι έχασα τη μητέρα μου. Ευχαριστώ την ομάδα για τη συμπαράσταση. Δύσκολη εκπομπή. Να είστε καλά, να πω ένα αντίο στην κυρά-Καλλιόπη και από εδώ» είπε ο Παναγιώτης Στάθης.