Θα τολμούσες να οδηγήσεις εδώ.. Πού βρίσκεται ο πιο επικίνδυνος δρόμος της Ελλάδας

Γνωρίζατε πως ο πιο επικίνδυνος αλλά συνάμα ομορφότερος δρόμος στην Ελλάδα βρίσκεται στην Κρήτη;

Πιο συγκεκριμένα ο επαρχιακός δρόμος που συνδέει το χωριό Καλλικράτη με το Καψόδασος στο Οροπέδιο Καλλικράτη της περιφερειακής ενότητας Χανίων είναι μια διαδρομή μοναδικού κάλους καθώς η υψομετρική διαφορά ύψους 800 μέτρων κυριολεκτικά σε μεταφέρει από την θάλασσα στα σύννεφα.

Πρόκειται για μια εκπληκτική διαδρομή μήκους 11χλμ με 27 πολύ δύσκολες, επικίνδυνες και απαιτητικές φουρκέτες που όμοια της δεν υπάρχει στην Ελλάδα.

Ο οδηγός, κατά την διαδρομή του, μπορεί να απολαύσει την υψομετρική διαφορά αφού ανεβαίνει σιγά – σιγά από την θάλασσα, ωστόσο, δεν επιτρέπεται το παραμικρό λάθος.

Στην δαιδαλώδη αυτή διαδρομή, δεν υπάρχουν πουθενά προστατευτικά ή έξοδος διαφυγής, ενώ οι επιβάτες βρίσκονται ανάμεσα σε βράχους και κοτρώνες.

Ωστόσο, όσοι τολμούν να τη διασχίσουν, ανταμείβονται με εικόνες που κόβουν την ανάσα και μένουν αξέχαστες για μια ζωή. Η θέα προς το Λιβυκό πέλαγος, τα απότομα βράχια και η άγρια ομορφιά της κρητικής φύσης δημιουργούν ένα σκηνικό μοναδικό, σχεδόν κινηματογραφικό.

Ιδιαίτερα τις ώρες του ηλιοβασιλέματος, η διαδρομή αποκτά μια μαγευτική διάσταση, καθώς τα χρώματα του ουρανού «δένουν» αρμονικά με το τραχύ τοπίο. Παρά τον κίνδυνο, πολλοί επισκέπτες επιλέγουν να τη ζήσουν έστω και μία φορά, είτε ως οδηγοί είτε ως επιβάτες, για την εμπειρία και μόνο.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που την κατατάσσουν ανάμεσα στις πιο εντυπωσιακές διαδρομές της Ευρώπης, ενώ αποτελεί πόλο έλξης για λάτρεις της οδήγησης και της περιπέτειας. Φυσικά, απαιτείται απόλυτη προσοχή, καλή γνώση του οχήματος και ψυχραιμία, καθώς κάθε στροφή κρύβει τη δική της πρόκληση.