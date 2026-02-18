«Θα το ξαναέκανα και με μωβ μάτι»: Καθηγήτρια στη Λευκάδα έγινε «ασπίδα» για μαθητές της που δέχτηκαν επίθεση

Συγκλονίζει η Ελένη Βεργή, η Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής που τραυματίστηκε σοβαρά προσπαθώντας να προστατεύσει τους μαθητές της κατά τη διάρκεια του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος Λυκείων στη Λευκάδα.

Με μια ανάρτηση που ξεχειλίζει από θυμό αλλά και προσήλωση στο λειτούργημά της, η εκπαιδευτικός περιγράφει τις στιγμές της επίθεσης που την οδήγησαν στο νοσοκομείο με τραύματα στο πρόσωπο.

Η Ελένη Βεργή, η οποία έγινε «ασπίδα» για δύο μαθητές από την Κέρκυρα όταν δέχθηκαν επίθεση από ομάδα εξωσχολικών, δεν μετανιώνει για την απόφασή της να χωθεί ανάμεσα στο μαινόμενο «μπουλούκι», παρά το γεγονός ότι η ίδια κατέληξε με σοβαρό μώλωπα στο μάτι.

«Πόσο άδεια και χάλια πρέπει να είναι η ζωή τους;»

Στην ανάρτησή της, η εκπαιδευτικός αναρωτιέται για το επίπεδο της βίας που επιδεικνύουν οι σημερινοί έφηβοι, εκφράζοντας την οργή της για το γεγονός ότι η «μαγκιά» και η ολοκλήρωση αναζητούνται μέσα από τον ξυλοδαρμό ανυπεράσπιστων παιδιών.

H ανάρτηση της Ελένης Βεργή

«Πόσο θυμό, οργή έχουν κάποιοι έφηβοι. Πόσο άδεια, κενή και χάλια πρέπει να είναι η ζωή τους για να βρίσκουν χαρά, μαγκιά και ολοκλήρωση στη βία… “Ήρθανε”… άκουσα και μετά… “πάμε να τους πλακώσουμε στο ξύλο”… έτρεξα χωρίς να το σκεφτώ και χώθηκα ανάμεσα. Δεν ήξερα ποιοι ήταν οι μαθητές αλλά το μπουλούκι να τα βάζει με 2 μου φάνηκε κάπως... αλλά και τώρα που το σκέφτομαι ήρεμη, με το ωραίο μου μάτι μωβ, πάλι το ίδιο θα έκανα. Όλα καλά για να μην ρωτάτε».

Το χρονικό της επίθεσης κατά μαθητών στο Κλειστό Γυμναστήριο

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, όταν η αθλητική γιορτή μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. Δύο μαθητές της κερκυραϊκής αποστολής δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση από ομάδα τεσσάρων ατόμων έξω από το γυμναστήριο. Η εκπαιδευτικός, βλέποντας τους μαθητές της να κινδυνεύουν, παρενέβη αμέσως, με αποτέλεσμα να δεχθεί άγρια χτυπήματα στο πρόσωπο.

Η άμεση κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. οδήγησε στη σύλληψη ενός 17χρονου μαθητή, ενώ χειροπέδες πέρασαν και στον πατέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορά παραβάσεις του αθλητικού νόμου και πρόκληση σωματικών βλαβών.

Πηγή: alfavita.gr