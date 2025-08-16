«Θα το πω, δεν μπορώ να το κρύβω άλλο»: Ο Τζώρτζογλου ξέσπασε για τον Μαζωνάκη και ξεστόμισε όσα δεν τόλμησε κανένας

Στο «Δρομοκαΐτειο» όπου οδηγήθηκε το πρωί της Πέμπτης 14 Αυγούστου με εισαγγελική εντολή παραμένει ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο τραγουδιστής μετά την αποκάλυψη της είδησης ότι βρίσκεται στην ψυχιατρική κλινική μέσω ανακοίνωσής του στρέφει τα βέλη του προς την οικογένειά του κατηγορώντας τους ότι κάνουν τα πάντα για την «φυσική του εξόντωση με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των ιδιοτελών τους συμφερόντω».

Μάλιστα, ο δικηγόρος του σε επικοινωνία που είχε με το TLIFE ανέφερε ότι, «Η οικογένειά του τον έκλεισε παράνομα και παράτυπα στο ψυχιατρείο. Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα βγει σύντομα από εκεί. Δεν έχει καμία σχέση με την οικογένειά του. Η οικογένειά του τον έχει εμπλέξει σε όλη αυτή την υπόθεση, γιατί έχουν μια σφοδρή δικαστική αντιδικία. Όπως καταλαβαίνετε, όλα έγιναν παραμονή 15Αυγουστου με δεδομένο ότι σήμερα είναι αργία και μεσολαβεί Σαββατοκύριακο. Είναι πικραμένος και αγανακτισμένος από αυτή την ιστορία. Παραμένει όμως δυνατός και υγιής και σύντομα θα επιστρέψει στο σπίτι του».

Από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται στο «Δρομοκαΐτειο» πολλοί είναι εκείνοι που θέλησαν και δημόσια να εκφράσουν τη στήριξή τους προς το πρόσωπό τους. Ανάμεσά τους και ο Στράτος Τζώρτζογλου που το πρωί του Σαββάτου 16 Αυγούστου μέσω μιας ανάρτησής του στα social media αποκάλυψε μια άγνωστη ιστορία από το παρελθόν με πρωταγωνιστή τον τραγουδιστή.

«Δεν αντέχω άλλο , θέλω να μιλήσω για τον χαρακτήρα και την υψηλή ποιότητα της γενναιόδωρης ψυχής του Γιώργου Μαζωνάκη @georgemazonakis ! Κάποια στιγμή ο γέροντας μου από το Άγιο Όρος ό κοιμηθείς Σπυριδων ο Μικραγιαννανιτης μου ζήτησε να διοργανώσω μια συναυλία της οποίας τα έσοδα θα πήγαιναν ως υποτροφία για αριστούχους μαθητές της Βέροιας κάτω από την υποστήριξη του δεσπότη Βέροιας !

Ξεκίνησα να ζητήσω «βοήθεια» όπως καταλαβαίνετε από τραγουδιστές της έντεχνης μουσικής σκηνής ! Κανένας δεν δέχτηκε γιατί δυστυχώς τα έξοδα ήταν πολλά (μετακίνηση ,φαγητό ,εκτός έδρας μουσικών,ενοικιαση ηχητικού εξοπλισμού, αμοιβές μουσικών ) και όλοι μου ζήτησαν και προσωπικά αμοιβή! Είχα απελπιστεί – δεν μπορούσα να κάνω την βραδιά μόνος μου και να λέω κείμενα μόνος μου!

Τότε μέσα στην απελπισία μου , μου ήρθε έμπνευση από τον Χριστο να απευθυνθώ στον Μαζωνάκη που τότε έκανε μεγάλη επιτυχία με το Gucci φόρεμα! Δεν τον ήξερα προσωπικά και ήμουν σίγουρος ότι θα αρνηθεί αλλά «μηδένα προ του τέλους μακάριζε»- μην βγάζεις συμπεράσματα πριν το τέλος !

Ο Γιώργος δέχτηκε – πλήρωσε από την τσέπη του όλα τα έξοδα ,τους μουσικούς του – ακύρωσε συναυλία που θα έβγαζε πολλά χρήματα – ήρθε και είχαμε μεγάλη επιτυχία – ποτέ δεν το ανέφερε σε κανένα , πάντα σεμνός , πάντα έτοιμος να βοηθήσει! Αυτή είναι η καρδιά του Γιώργου! Και είμαι σίγουρος ότι στο τέλος θα νικήσει – γιατί εκεί που οι άνθρωποι λιθοβολούν εκεί επεμβαίνει ο Θεός και δείχνει την αγάπη του !!!» έγραψε στην ανάρτησή του ο Στράτος Τζώρτζογλου.