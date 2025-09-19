Ιατρικό θαύμα από Έλληνες γιατρούς στις ΗΠΑ – Άνδρας σώθηκε αφού ήταν νεκρός 45 λεπτά

Η ιστορία του Φράνκ Παρλατόρε στο Mount Sinai Queens μοιάζει βγαλμένη από κινηματογράφο. Ο 61χρονος εργαζόμενος του νοσοκομείου κατέρρευσε αιφνιδιαστικά μέσα στο λόκερ ρουμ στις 20 Φεβρουαρίου, μπροστά στα μάτια συναδέλφων του. Για περισσότερο από σαράντα πέντε λεπτά δεν είχε παλμό, ενώ οι γιατροί και το προσωπικό έδιναν μια απελπισμένη μάχη με το χρόνο. Κι όμως, μέσα από την επιμονή και την εξειδίκευση, ο Παρλατόρε επέστρεψε στη ζωή και μάλιστα, μερικούς μήνες αργότερα, ξαναβρέθηκε στο πόστο του, συγκινώντας όσους τον υποδέχθηκαν πίσω.

Πίσω από αυτή την ανείπωτη προσπάθεια βρίσκονται δύο Έλληνες γιατροί που υπηρετούν στο Mount Sinai, ο καθηγητής Καρδιολογίας Γιώργος Ντάγκας και ο διευθυντής των υπηρεσιών αρρυθμιών του Mount Sinai Queens Γιώργος Σύρρος.

Ο Δρ. Σύρρος δεν δίστασε να χαρακτηρίσει την ανάνηψη του Παρλατόρε «θαύμα», σημειώνοντας πως «στις περισσότερες περιπτώσεις μετά από τόσο παρατεταμένη ανακοπή, οι πιθανότητες είναι μηδαμινές. Το γεγονός ότι ο Φρανκ επέστρεψε όχι μόνο ζωντανός αλλά και χωρίς σοβαρές νευρολογικές βλάβες δείχνει τη δύναμη της συντονισμένης προσπάθειας». Από την πλευρά του, ο Δρ. Ντάγκας τόνισε τη σημασία του να βρίσκεται ο ασθενής στο κατάλληλο μέρος τη σωστή στιγμή: «Ήταν μέσα στο νοσοκομείο, δίπλα σε εξειδικευμένες ομάδες, με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό διαθέσιμο. Αυτό έκανε τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και στον θάνατο».

Ο ίδιος ο Παρλατόρε μίλησε με δάκρυα στα μάτια όταν επέστρεψε στην εργασία του στις 18 Αυγούστου, λέγοντας ότι το μόνο που θυμάται είναι να ανοίγει τα μάτια του στην εντατική και να αντικρίζει μια νοσοκόμα που τον ρωτούσε αν αισθάνεται καλά.

«Για μένα ήταν σαν να ξαναγεννήθηκα. Κάθε μέρα που ξυπνάω είναι δώρο», είπε χαρακτηριστικά. Το χειρουργείο τριπλού bypass που ακολούθησε, η τοποθέτηση απινιδωτή και η σταδιακή αποκατάσταση αποτελούν την ιατρική πτυχή μιας ιστορίας που, ωστόσο, ξεπερνά τα όρια της επιστήμης και φτάνει ως την ανθρώπινη θέληση.

Δείτε το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ