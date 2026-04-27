Ιστορική ανακάλυψη στην Αίγυπτο: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν πάπυρο με στίχους της Ιλιάδας μέσα στο στομάχι μούμιας

Μια ανακάλυψη που γεφυρώνει με εντυπωσιακό τρόπο δύο σπουδαίους πολιτισμούς της αρχαιότητας φέρνει νέα δεδομένα στο φως: αρχαιολόγοι εντόπισαν απόσπασμα της Ιλιάδας του Ομήρου μέσα στην κοιλιακή χώρα μιας αιγυπτιακής μούμιας, σε ένα εύρημα που θεωρείται μοναδικό στο είδος του.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ελληνικό λογοτεχνικό κείμενο εντοπίζεται ενσωματωμένο στη διαδικασία ταρίχευσης, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην επιστημονική κοινότητα. Ο πάπυρος βρέθηκε στο εσωτερικό μούμιας που χρονολογείται περίπου 1.600 χρόνια πριν, δηλαδή στη ρωμαϊκή περίοδο της Αιγύπτου, σε τάφο της αρχαίας πόλης της Οξυρρύγχου (σημερινή Ελ Μπανάσα).

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι το κείμενο ανήκει στον «Νεών Κατάλογο», που είναι το εκτενές απόσπασμα στη Β΄ Ραψωδία της Ιλιάδας του Ομήρου (στίχοι 494-785), στο οποίο ο ποιητής απαριθμεί τις ελληνικές δυνάμεις που έλαβαν μέρος στην εκστρατεία κατά της Τροίας.

Φωτ.: Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης

Οι επιστήμονες δηλώνουν ότι δεν είναι σαφές γιατί επιλέχθηκε αυτό το συγκεκριμένο ελληνικό κείμενο για τη διαδικασία ταρίχευσης. «Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκουμε ελληνικούς παπύρους, δεμένους και σφραγισμένους, ενσωματωμένους στη διαδικασία μουμιοποίησης, αλλά μέχρι τώρα το περιεχόμενό τους ήταν κυρίως μαγικό. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι από τα τέλη του 19ου αιώνα έχουν ανακαλυφθεί πάρα πολλοί πάπυροι στην Οξύρρυγχο, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών ελληνικών λογοτεχνικών κειμένων, αλλά η πραγματική καινοτομία εδώ είναι η εύρεση ενός λογοτεχνικού παπύρου σε ταφικό πλαίσιο» δήλωσε ο Ιγκνάσι Αντιέγκο καθηγητής στο Τμήμα Κλασικών, Ρομανικών και Σημιτικών Γλωσσών.

Η Οξύρρυγχος, γνωστή στην αρχαιότητα ως Per-Medjed, υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της ελληνορωμαϊκής Αιγύπτου. Σήμερα τα ερείπιά της βρίσκονται κοντά στη σύγχρονη πόλη Al Bahnasa, περίπου 190 χιλιόμετρα νότια του Κάιρο, δίπλα σε έναν παραπόταμο του Νείλου. Η περιοχή είναι ήδη παγκοσμίως γνωστή για τους Πάπυρους της Οξυρύγχου, μια τεράστια συλλογή κειμένων που περιλαμβάνει από διοικητικά έγγραφα μέχρι σημαντικά έργα της ελληνικής γραμματείας.

Αυτό που καθιστά τη νέα ανακάλυψη ξεχωριστή είναι ο τρόπος χρήσης του παπύρου. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το απόσπασμα της Ιλιάδας δεν τοποθετήθηκε τυχαία, αλλά πιθανότατα εντάχθηκε συνειδητά στη διαδικασία ταρίχευσης, ίσως για συμβολικούς ή τελετουργικούς λόγους. Η πρακτική αυτή ανοίγει νέους δρόμους για την κατανόηση των ταφικών εθίμων της εποχής, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου οι πολιτισμικές επιρροές μεταξύ Ελλήνων και Αιγυπτίων ήταν έντονες.

Η παρουσία ενός ελληνικού επικού έργου σε ένα αιγυπτιακό ταφικό πλαίσιο υποδηλώνει όχι μόνο τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και παιδείας στην περιοχή, αλλά και μια πιθανή σύνδεση της λογοτεχνίας με θρησκευτικές ή μεταφυσικές αντιλήψεις της εποχής. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, το κείμενο να θεωρούνταν ότι είχε προστατευτική ή συμβολική αξία για τον νεκρό.

Οι επιστήμονες συνεχίζουν τη μελέτη του παπύρου, ελπίζοντας ότι θα αποκαλυφθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό του, αλλά και για το πώς και γιατί χρησιμοποιήθηκε με αυτόν τον τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, το εύρημα ενισχύει την εικόνα της Οξυρύγχου ως ενός μοναδικού «θησαυροφυλακίου» γνώσης και πολιτισμού.

Η ανακάλυψη αυτή δεν αποτελεί μόνο ένα αρχαιολογικό γεγονός, αλλά και μια ισχυρή υπενθύμιση της αλληλεπίδρασης των πολιτισμών στην αρχαιότητα. Μέσα από έναν πάπυρο κρυμμένο για αιώνες στο εσωτερικό μιας μούμιας, η φωνή του Ομήρου φαίνεται να φτάνει μέχρι το σήμερα, φωτίζοντας πτυχές της ιστορίας που μέχρι τώρα παρέμεναν άγνωστες.